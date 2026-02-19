馬年親子好去處2026｜馬灣挪亞方舟新春迎福藝萃遊 9大遊戲體驗非遺文化/親親小動物/玩高卡車

馬年親子好去處2026｜農曆新年長假期，爸媽除了帶孩子去拜年賀歲，不如跟小朋友一起去馬灣挪亞方舟玩一天，參加特別節慶活動「新春迎福藝萃遊」，玩盡小島上的 9大遊戲體驗非遺文化，還可親親小動物呢！即睇 馬年親子好去處 活動詳情，跟長輩們歎茶後出發去玩！

馬年親子好去處2026｜馬灣挪亞方舟9大遊戲體驗非遺文化

想趁農曆新年跟孩子感受滿滿新春氣息與傳統文化的樂趣？可以跟小朋友一起到馬灣小島登上挪亞方舟，展開一趟中華傳統民間工藝，體驗歷史悠久的非遺文化。於即日起至2月22日（年初七），香港馬灣公園挪亞方舟舉辦節慶活動「新春迎福藝萃遊」，讓大、小朋友齊來變身小匠人，親製多個充滿節慶氣氛的非遺文化工藝品，如「萌馬吉祥如意結飾物」、「傳統甜蜜糖畫」及「竹福編織杯墊」，認識源遠悠長的中國傳統文化。

萌馬吉祥如意結飾物D.I.Y.（圖片來源：挪亞方舟）

同場還可製作Chill治癒的「啤啤熊毛公仔」，更可穿上新春拜年裝束，非常應節。同時可參加「小動物大奇觀」，了解不同珍稀小動物鮮為人知的生態冷知識，提升保育意識；小朋友亦可玩轉各類飛馳體驗，如挑戰「一飛衝天太空艙」來感受勇闖宇宙的震撼旅程、讓孩子大顯身手的「童趣飛馳樂」的高卡車及平衡車，或是火箭主題遊樂場，一同躍動天與地。

啤啤熊之友製作室 - 別注賀年版（圖片來源：挪亞方舟）

點擊圖片瀏覽馬年親子好去處詳情：

【買一送一】香港馬灣公園挪亞方舟「新春迎福藝萃遊」1日門票

優惠價：只需HK$198（人均：HK$99；原價：HK$396）

適用日期：即日起至2026年6月30日

童趣飛馳樂大玩平衡車（圖片來源：挪亞方舟）

2026年2月17日至22日（年初一至年初六）重點項目：

．萌馬吉祥如意結飾物D.I.Y.

．傳統甜蜜糖畫藝工房

．「竹」福編織樂

．啤啤熊之友製作室 別注賀年版（另需收費）

．小動物大奇觀

．一飛衝天太空艙

．童趣飛馳樂

．馬灣明信片足印樂

．瑞氣迎春宴

