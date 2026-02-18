Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子 免費玩25項遊戲：充氣城堡/手工藝工作坊/海盜船

親子
更新時間：12:00 2026-02-18 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-18 HKT

馬年親子好去處2026｜農曆新年除了拜年，爸媽們可有安排一些親子活動，趁機跟小朋友好好享受一下年假？到室內遊樂場當然既舒服又可放電，但難得天氣好，不如帶孩子到郊外走走，呼吸一下新鮮空氣，也可親親小動物。位於元朗的小白兔農莊Bunny Wonderland今個農曆新年特別推出優惠，人均不需$200已可玩足一天，可親親小動物之餘，還有27項免費玩樂設施任玩。即睇活動詳情與購買連結，買定飛跟孩子去玩。

馬年親子好去處2026｜小白兔農莊優惠價免費玩27項遊戲

小白兔農莊Bunny Wonderland位於元朗八鄉，農莊內有多達27項遊戲室內、戶外玩樂設施，如鞦韆、繩網陣、海盜船、跳彈、旋轉木馬、樹屋及滑梯床、小沙池。

馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子（圖片來源：Klook）
馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子（圖片來源：Klook）

小朋友及大人也可在此接觸各式各樣的小動物，當中包括近距離接觸小白兔，也有爬蟲館、蜥蝪館。同時可參加手工藝工作坊，可以製作DIY動物相框、油彩掛畫木板等，莊園還有音樂表演互動，讓孩子們透過各類型活動挑戰自我，學習自立。家長也可透過親子活動，增進親子感情， 亦可趁機放下繁忙的工作，與孩子們過着悠閒輕鬆的一天。

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽馬年親子好去處2026：

【家庭套票】小白兔農莊 Bunny Wonderland2大1小
優惠：HK$598 /2大1小（人均：HK$199.3）
包括：
．景點入場
．One Day Pass 入場通行證 1張
．寵物飼料1份
．小白兔紀念品x1份
．許願牌 1個
．釣魚遊戲 壹次
．指定 手工藝工作坊 壹次（只限每位小童）
．充氣城堡
．賽車 壹次 二選一 (賽車只限3-6歲)
．遊戲代幣x15枚
．指定雪糕球1個
．飲品券一張

購買連結：＞＞按此＜＜

景區免費項目：
．戶外：大草地、親親兔仔區，戶外遊樂設施如鞦韆、繩網陣、海盜船、跳彈床、小沙池、氹氹轉、旋轉木馬、樹屋及滑梯、荷花池-餵魚、家樂徑、花花橋、浪漫滿屋；
．有蓋： 動物欣賞、親親小動物、跳跳狗、大畫板、爬蟲館、蜥蝪館、3D 影相館、圖書閣、玩具閣、育嬰室、籃球機、彈鋼琴

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

基本手工類：雪花泥畫/木錢箱（屋仔、蝴蝶、蘋果）/DIY動物相框/DIY趣緻造型筆筒/DIY卡通儲物盒/DIY卡通小手袋/巨蟹車 甲蟲 模型 /彩繪復活蛋/油彩掛畫木板/幻彩刮畫/油彩木陀螺/DIY卡通圖案小風鈴

額外收費類：手工縫製盆栽/卡通絨布時鐘/DIY彩沙瓶製作/DIY馬賽克杯墊/手工燈籠/彩繪面具/公仔模型存錢罐/彩繪大時鐘/數字油畫/彩繪草帽/輕黏土製作/蝶古巴特裝飾/木製時鐘/木製裝飾/木製匙扣/木製相架/木製掛架/掛衣裝飾/彩繪卡通膠匙扣/卡通圖案小環保袋/油彩帆布大環保袋

小白兔農莊 Bunny Wonderland優惠
適用日期：即日起至2026年3月31日
地點：八鄉橫台山芝麻嶺-小白兔農莊

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜馬年親子好去處2026｜摘士多啤梨當造新鮮 親子農莊餵小動物/製作冰糖葫蘆/在地野炊

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
3小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
22小時前
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
3小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
17小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
17小時前
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
樓市動向
6小時前