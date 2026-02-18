馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子 免費玩25項遊戲：充氣城堡/手工藝工作坊/海盜船

馬年親子好去處2026｜農曆新年除了拜年，爸媽們可有安排一些親子活動，趁機跟小朋友好好享受一下年假？到室內遊樂場當然既舒服又可放電，但難得天氣好，不如帶孩子到郊外走走，呼吸一下新鮮空氣，也可親親小動物。位於元朗的小白兔農莊Bunny Wonderland今個農曆新年特別推出優惠，人均不需$200已可玩足一天，可親親小動物之餘，還有27項免費玩樂設施任玩。即睇活動詳情與購買連結，買定飛跟孩子去玩。

馬年親子好去處2026｜小白兔農莊優惠價免費玩27項遊戲

小白兔農莊Bunny Wonderland位於元朗八鄉，農莊內有多達27項遊戲室內、戶外玩樂設施，如鞦韆、繩網陣、海盜船、跳彈、旋轉木馬、樹屋及滑梯床、小沙池。

馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子（圖片來源：Klook）

小朋友及大人也可在此接觸各式各樣的小動物，當中包括近距離接觸小白兔，也有爬蟲館、蜥蝪館。同時可參加手工藝工作坊，可以製作DIY動物相框、油彩掛畫木板等，莊園還有音樂表演互動，讓孩子們透過各類型活動挑戰自我，學習自立。家長也可透過親子活動，增進親子感情， 亦可趁機放下繁忙的工作，與孩子們過着悠閒輕鬆的一天。

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽馬年親子好去處2026：

【家庭套票】小白兔農莊 Bunny Wonderland2大1小

優惠：HK$598 /2大1小（人均：HK$199.3）

包括：

．景點入場

．One Day Pass 入場通行證 1張

．寵物飼料1份

．小白兔紀念品x1份

．許願牌 1個

．釣魚遊戲 壹次

．指定 手工藝工作坊 壹次（只限每位小童）

．充氣城堡

．賽車 壹次 二選一 (賽車只限3-6歲)

．遊戲代幣x15枚

．指定雪糕球1個

．飲品券一張

購買連結：＞＞按此＜＜

景區免費項目：

．戶外：大草地、親親兔仔區，戶外遊樂設施如鞦韆、繩網陣、海盜船、跳彈床、小沙池、氹氹轉、旋轉木馬、樹屋及滑梯、荷花池-餵魚、家樂徑、花花橋、浪漫滿屋；

．有蓋： 動物欣賞、親親小動物、跳跳狗、大畫板、爬蟲館、蜥蝪館、3D 影相館、圖書閣、玩具閣、育嬰室、籃球機、彈鋼琴

（圖片來源：Klook）

基本手工類：雪花泥畫/木錢箱（屋仔、蝴蝶、蘋果）/DIY動物相框/DIY趣緻造型筆筒/DIY卡通儲物盒/DIY卡通小手袋/巨蟹車 甲蟲 模型 /彩繪復活蛋/油彩掛畫木板/幻彩刮畫/油彩木陀螺/DIY卡通圖案小風鈴

額外收費類：手工縫製盆栽/卡通絨布時鐘/DIY彩沙瓶製作/DIY馬賽克杯墊/手工燈籠/彩繪面具/公仔模型存錢罐/彩繪大時鐘/數字油畫/彩繪草帽/輕黏土製作/蝶古巴特裝飾/木製時鐘/木製裝飾/木製匙扣/木製相架/木製掛架/掛衣裝飾/彩繪卡通膠匙扣/卡通圖案小環保袋/油彩帆布大環保袋

小白兔農莊 Bunny Wonderland優惠

適用日期：即日起至2026年3月31日

地點：八鄉橫台山芝麻嶺-小白兔農莊

