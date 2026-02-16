Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年親子好去處2026｜摘士多啤梨當造新鮮 親子農莊餵小動物/製作冰糖葫蘆/在地野炊

親子
更新時間：13:02 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:02 2026-02-16 HKT

馬年親子好去處2026｜臨近農曆新年，天氣回暖，未有計劃到外地過新年的爸媽，可於跟親友拜年後帶孩子去郊外走走，享受難得的親子時光。每年11月至翌年3月上旬是士多啤梨的當造季節，要品嘗新鮮美味的士多啤梨，兼來一個親子郊遊樂，可來到離上水站約15分鐘車程的「忠泰農莊」。即睇活動詳情、活動價錢與前往方法。

馬年親子好去處2026｜親子農莊摘士多啤梨餵小動物

忠泰農莊內擁有大片士多啤梨田，以韓國品種為主，大大粒又嬌艷欲滴的士多啤梨處處可見。園內還飼養了陸龜、小豬和山羊，孩子可以菜葉餵飼，親親小動物。

士多啤梨主要是韓國品種（$80 / 磅）， 大大粒又飽滿多汁。（圖片來源：《親子王》）
士多啤梨主要是韓國品種（$80 / 磅）， 大大粒又飽滿多汁。（圖片來源：《親子王》）

場內亦有小朋友玩樂設施，如韆鞦、彈床等，雖然款式簡單，但也足夠小朋友放電一會兒。摘完士多啤梨後，可即場沖洗即摘即食；亦可預先與農莊預訂土窯烤雞，更可採摘時令蔬菜在地野炊，以及製作冰糖葫蘆，享受悠閒的農家樂。

農莊內飼養了兩隻大陸龜。（圖片來源：《親子王》）
農莊內飼養了兩隻大陸龜。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽馬年親子好去處詳情：

忠泰農莊
地址：上水打石湖村橋頭（粉嶺公路打石湖村橋頭）
開放時間：07:00 - 19:00
收費：士多啤梨 $80 / 磅，有機蔬菜 $20 / 磅
查詢：9681 0050 （園主陳生）
前往方法： 於港鐵上水站乘搭77K巴士或18號紅Van，到「橋頭站」落車即見門口；或於港鐵上水站乘的士，約10 - 15分鐘即達。

延伸閱讀：新春賞花2大推介

 2月正好是賞花旺季，一於到以以下推介的郊外行個大運，祝願馬年花開富貴！

新春賞花推介1：信芯園農莊花海打卡迎新歲

花開花落，四季有時，美麗的鮮花有開花期限，需要把握機會和時間去欣賞。位於元朗新田的信芯園農莊一年四季都會種植不同品種的時花，夏有向日葵，冬有波斯菊，片片花海吸引不少人專程前來打卡，順道買花，於農曆新年前更會有蘭花盆景出售。

信芯園新增了賀年打卡裝置。（圖片來源：受訪者提供）
信芯園新增了賀年打卡裝置。（圖片來源：受訪者提供）

隨政府決定發展新田科技城，信芯園農莊的日子也在倒數，據農莊主人信哥表示，信芯園農莊將會經營至2027年中便會結業交地，大家如想欣賞這片美麗花海，便要好好把握這段最後時光了。

場內的波斯菊盛放中，稍後會有其他花卉陸續登場。（圖片來源：受訪者提供）
場內的波斯菊盛放中，稍後會有其他花卉陸續登場。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽新春賞花親子好去處詳情：

信芯園農莊
地址：元朗新田小磡村
開放時間：09:00 - 19:00
入場費：$50 / 位
前往方法： 於元朗大馬路麥當勞後面的專線小巴總站，乘搭75或76號專線小巴，於石湖圍「聯安車場」落車；或於西鐵元朗站（G2出口）下的巴士站乘76K，於石湖圍巴士站落車。

新春賞花推介2：嘉道理農場暨植物園賞梅花櫻花

香港雖不是賞櫻熱門地點，但新春不想外遊，又想賞櫻，不妨來到大埔嘉道理農場暨植物園，農場早於十年前已於花季推出賞花指數，預告園內的梅花、鐘花櫻桃的開花情況。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

近日，農場宣布園內50%櫻花和梅花已開花，相信臨近新春將會盛開。大家可乘坐園內穿梭巴士到達上山區遊覽賞花，兼欣賞各類本土植物及獲拯救的野生動物。今年更是嘉道理農場暨植物園70周年，將會推出各類慶祝活動和工作坊，各位密切留意！

教孩子要遵守賞花禮 儀：眼看手勿動，切勿觸摸枝條或移動「落花花毯」，一同守護自然美態。（圖片來源：受訪者提供）
教孩子要遵守賞花禮 儀：眼看手勿動，切勿觸摸枝條或移動「落花花毯」，一同守護自然美態。（圖片來源：受訪者提供）

 點擊圖片瀏覽新春賞花親子好去處詳情：

嘉道理農場暨植物園
地址：大埔林錦公路
時間： 09:30 - 17:00 （最後入場時間為16:00；年廿九將提早12:45閉園；初一、初二全日休息）
入場費： 4 - 11歲  $25，12 - 59歲 $50，60歲或以上
長者或合資格殘疾人士 $20，4歲以下免費。
查詢： www.kfbg.org / FB@KadoorieFarmAndBotanicGarden

相關文章｜馬年親子好去處2026｜果子夢結伴同遊大自然藝術療癒之旅 農曆新年接「地氣」釋放壓力

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
15小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
1小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
15小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
4小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
1小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
14小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
15小時前