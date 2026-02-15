馬年親子好去處2026｜2月 賞花 旺季農莊買蘭花睇美麗花海 嘉道理農場賞梅花櫻花

還有幾天便踏入馬年，大家忙於拜年的同時，也不妨相約好友到香港郊外感受田園樂趣。2月正好是賞花旺季，一於到以以下推介的郊外行個大運，祝願馬年花開富貴！

新春賞花推介1：信芯園農莊花海打卡迎新歲

花開花落，四季有時，美麗的鮮花有開花期限，需要把握機會和時間去欣賞。位於元朗新田的信芯園農莊一年四季都會種植不同品種的時花，夏有向日葵，冬有波斯菊，片片花海吸引不少人專程前來打卡，順道買花，於農曆新年前更會有蘭花盆景出售。

信芯園新增了賀年打卡裝置。（圖片來源：受訪者提供）

隨政府決定發展新田科技城，信芯園農莊的日子也在倒數，據農莊主人信哥表示，信芯園農莊將會經營至2027年中便會結業交地，大家如想欣賞這片美麗花海，便要好好把握這段最後時光了。

場內的波斯菊盛放中，稍後會有其他花卉陸續登場。（圖片來源：受訪者提供）

信芯園農莊

地址：元朗新田小磡村

開放時間：09:00 - 19:00

入場費：$50 / 位

前往方法： 於元朗大馬路麥當勞後面的專線小巴總站，乘搭75或76號專線小巴，於石湖圍「聯安車場」落車；或於西鐵元朗站（G2出口）下的巴士站乘76K，於石湖圍巴士站落車。

新春賞花推介2：嘉道理農場暨植物園賞梅花櫻花

香港雖不是賞櫻熱門地點，但新春不想外遊，又想賞櫻，不妨來到大埔嘉道理農場暨植物園，農場早於十年前已於花季推出賞花指數，預告園內的梅花、鐘花櫻桃的開花情況。

（圖片來源：受訪者提供）

近日，農場宣布園內50%櫻花和梅花已開花，相信臨近新春將會盛開。大家可乘坐園內穿梭巴士到達上山區遊覽賞花，兼欣賞各類本土植物及獲拯救的野生動物。今年更是嘉道理農場暨植物園70周年，將會推出各類慶祝活動和工作坊，各位密切留意！

教孩子要遵守賞花禮 儀：眼看手勿動，切勿觸摸枝條或移動「落花花毯」，一同守護自然美態。（圖片來源：受訪者提供）

嘉道理農場暨植物園

地址：大埔林錦公路

時間： 09:30 - 17:00 （最後入場時間為16:00；年廿九將提早12:45閉園；初一、初二全日休息）

入場費： 4 - 11歲 $25，12 - 59歲 $50，60歲或以上

長者或合資格殘疾人士 $20，4歲以下免費。

查詢： www.kfbg.org / FB@KadoorieFarmAndBotanicGarden

