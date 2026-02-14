馬年親子好去處2026｜果子夢結伴同遊大自然藝術療癒之旅 農曆新年接「地氣」釋放壓力

馬年親子好去處2026｜在市區生活的小朋友難得放假，當然要來個不一樣的體驗，大自然就是最好的教室，可以學習農業、生命循環等，亦是一個學習自然藝術、放鬆身心的好地方。今個農曆新年假期，不妨帶孩子走到大自然，一起邊玩邊學，遠離都市的繁囂，在秘密花園過一個不一樣的新年期。

馬年親子好去處2026｜大自然藝術療癒之旅 五感享受

「果子夢結伴同遊」今年特別推出全新活動 —— 大自然藝術療癒之旅，邀請小朋友一起分享大樹的故事，聆聽大樹的心跳，傳遞愛與感謝。參加者將脫下鞋襪，赤腳在草地上奔跑嬉戲，感受草地的溫柔，放鬆心情。

一齊去秘密花園，赤腳踏上草地，親親大自然。（圖片來源：受訪者提供）

導師會在這片大自然綠意中，與孩子和家長一起發揮創意，用大自然的色彩，繪畫出心中美麗的圖畫，小朋友可於活動中利用五感用心聆聽和感受。最後，在冬日暖陽的微風，安靜躺在草地進行grounding healing接地氣，釋放內心壓力，忘記所有煩惱，享受當下。

在大自然創作，藍天白雲便是畫作的背景。（圖片來源：受訪者提供）

大自然藝術療癒之旅

日期： 2月21日（年初五）、28日，3月8、21日，4月12日

時間：10:00 - 13:00 （上午場）、14:00 - 17:00 （下午場）

活動地點：元朗私人營地

集散地點：西灣河 / 九龍塘

費用： $480 （1位小朋友及1位成人，另加成人 $180 / 位；包主題活動、旅遊車接送）

查詢及報名：5188 042 （WhatsApp）

延伸閱讀：農曆新年親子農莊騎馬仔應節

農曆新年除了四出去拜年、逗利是，今年為馬年，馬仔做主角，當然要去親親小馬應節喇！想於農曆新年期間開心應節，不妨到位於大埔鳳園的童話世界農莊，新春期間農莊將推出「駿馬迎春親子套餐」，$498即包兩大一小或一大兩小入場，兼享迎春紀念品，也可免費任玩獨角獸兒童設施、彩繩橋、彈彈床、沙池、充氣城堡及多款滑梯，同時親親熊貓羊、白馬、山羊、小兔、小龜、錦鯉等，還送上迎春漢堡包套餐（包紙盒裝飲料），節目相當豐富。

馬年親子好去處2026｜小朋友騎馬仔會提供安全裝備，馬兒屬小型馬，亦有職員牽引，無經驗也可試騎，農曆新年可以應應節。（圖片來源：《親子王》）

小朋友更可體驗於沙池圈內騎小馬，場內會提供安全裝備，馬兒屬小型馬，亦有職員牽引，無經驗也可試騎。馬房另外還有大型的佩爾鞔馬，力大無窮，可拉動馬車，可以於馬年一親馬兒。

新春套餐的牧草可餵馬、山羊、兔子和園內獨有的熊貓羊。（圖片來源：《親子王》）

駿馬迎春親子套餐

地址：大埔鳳園路8號童話世界農莊

時間： 10:00 - 18:00

推廣期：即日起至3月8日

費用： $498 （2大1小或1大2小；請提前預約及預付所有款項，小朋友贈送價值$70騎馬仔1次*）；如需增

加成員，成人 $158 / 位，小童 $108 / 位（騎馬仔額外購買 $70 / 位）

查詢：5178 3222 （致電或WhatsApp）

*騎馬仔只限星期六、日及公眾假期，天氣良好下提供。