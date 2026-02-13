Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年親子好去處2026｜農曆新年親子農莊騎馬仔應節 親子套餐免費任玩充氣城堡/親親熊貓羊、白馬

更新時間：16:01 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:01 2026-02-13 HKT

馬年親子好去處2026｜在香港，想體驗騎馬的地方，大家可能只想到去公眾騎術學校，但畢竟要提早預約，而且名額有限，預約不易，也未必適合六歲以下的幼童，最重要是除了騎馬，場地無其他親子設施供孩子放電。即睇親子農莊農曆新年特別活動詳情，與前往方法、門票等資訊。

馬年親子好去處2026｜農曆新年親子農莊騎馬仔應節 

農曆新年除了四出去拜年、逗利是，今年為馬年，馬仔做主角，當然要去親親小馬應節喇！想於農曆新年期間開心應節，不妨到位於大埔鳳園的童話世界農莊，新春期間農莊將推出「駿馬迎春親子套餐」，$498即包兩大一小或一大兩小入場，兼享迎春紀念品，也可免費任玩獨角獸兒童設施、彩繩橋、彈彈床、沙池、充氣城堡及多款滑梯，同時親親熊貓羊、白馬、山羊、小兔、小龜、錦鯉等，還送上迎春漢堡包套餐（包紙盒裝飲料），節目相當豐富。

馬年親子好去處2026｜小朋友騎馬仔會提供安全裝備，馬兒屬小型馬，亦有職員牽引，無經驗也可試騎，農曆新年可以應應節。（圖片來源：《親子王》）
馬年親子好去處2026｜小朋友騎馬仔會提供安全裝備，馬兒屬小型馬，亦有職員牽引，無經驗也可試騎，農曆新年可以應應節。（圖片來源：《親子王》）

小朋友更可體驗於沙池圈內騎小馬，場內會提供安全裝備，馬兒屬小型馬，亦有職員牽引，無經驗也可試騎。馬房另外還有大型的佩爾鞔馬，力大無窮，可拉動馬車，可以於馬年一親馬兒。

新春套餐的牧草可餵馬、山羊、兔子和園內獨有的熊貓羊。（圖片來源：《親子王》）
新春套餐的牧草可餵馬、山羊、兔子和園內獨有的熊貓羊。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽馬年親子好去處2026詳情：

駿馬迎春親子套餐
地址：大埔鳳園路8號童話世界農莊
時間： 10:00 - 18:00
推廣期：即日起至3月8日
費用： $498 （2大1小或1大2小；請提前預約及預付所有款項，小朋友贈送價值$70騎馬仔1次*）；如需增
加成員，成人 $158 / 位，小童 $108 / 位（騎馬仔額外購買 $70 / 位）
查詢：5178 3222 （致電或WhatsApp）
*騎馬仔只限星期六、日及公眾假期，天氣良好下提供。

延伸閱讀：新春親子蘿蔔工作坊2大推介 

 馬年來到，每到農曆新年家家戶戶都會準備糕點，寓意新一年步步高陞！時令白蘿蔔更是賀年糕點中的主角之一，糅合香口的臘味、清香的冬菇，美味非常。不少長輩會於過年前親自製作蘿蔔糕，原來小朋友一樣可以做個小廚師製作糕點，更有親子工作坊帶大家下田去親摘蘿蔔！即睇兩個新春親子蘿蔔工作坊，來個賀年的好玩蘿蔔派對！

新春親子蘿蔔工作坊推介1：田舍 好味蘿蔔派對

正值白蘿蔔當造季節，不用特別施肥也能收穫飽滿爽甜的蘿蔔。不論是白蘿蔔還是紅蘿蔔，均營養豐富且煮法多多。

時令白蘿蔔不止可做蘿蔔糕，加入紅蘿蔔絲一起煎香，也十分美味。（圖片來源：田舍）
時令白蘿蔔不止可做蘿蔔糕，加入紅蘿蔔絲一起煎香，也十分美味。（圖片來源：田舍）

位於沙田城門河畔的「田舍」將於二月份特別推出兩場蘿蔔派對，讓小朋友做農場小廚師，由洗、切、撈到煎，提升小朋友在不同層次的觸感樂趣！除了田園煮食，小朋友還可參與塗鴉花盆，盆栽種植、製作蘿蔔手工、參與農場導賞以及利用七彩酒精畫揮春。活動期間的三小時內可隨意進出，時間彈性，齊來投入這場好味又好玩的蘿蔔派對！

From farm to table做出的料理是一堂活潑好玩的自然課堂。（圖片來源：田舍）
From farm to table做出的料理是一堂活潑好玩的自然課堂。（圖片來源：田舍）

點擊圖片瀏覽親子工作坊詳情：

「田舍」 蘿蔔派對
日期：2月14、21日（星期六）
時間：09:30 - 12:00 （可自由進出）
地址：沙田大涌橋路21號
對象：2 - 6歲及其家長
收費：小童 $150 / 位、成人 $50 / 位
報名：www.oikosfarm.com

時令白蘿蔔不止可做蘿蔔糕，加入紅蘿蔔絲一起煎香，也十分美味。

傳統揮春多是紅色，參加「田舍」 蘿蔔派對嘗試用酒精畫揮春，七彩繽紛更醒神。

新春親子蘿蔔工作坊推介2：Playkids Playfun 新年野外小廚師

新年吃賀年「糕點」象徵步步高陞，小朋友又愛吃哪種口味？鋪有滿滿蝦米、鹹香臘肉的蘿蔔糕，或是香甜軟糯的甜蜜年糕？不如趁冬日假期前來農莊收割時令作物，然後親手製作美味蔗汁糕或蘿蔔糕。

走入農田親手斬蔗，把長長的蔗榨成美味甘甜的蔗汁。（圖片來源：Playkids Playfun）
走入農田親手斬蔗，把長長的蔗榨成美味甘甜的蔗汁。（圖片來源：Playkids Playfun）

Playkids Playfun將於二月舉行「新春節節高升蔗汁糕」及「新年野外小廚 - 即拔即整蘿蔔糕」，前讓小朋友合力收割斬蔗、親親小羊，並即場享用新鮮出爐蔗汁糕作茶點；後者則由拔蘿蔔、刨蘿蔔絲、調味、切洗煮炒一手包辦，並參與製作新年小食和手作工作坊，一家人享受田園樂趣迎新歲。

另一野外小廚活動則是拔蘿蔔， 可體驗即拔即整蘿蔔糕。（圖片來源：Playkids Playfun）
另一野外小廚活動則是拔蘿蔔， 可體驗即拔即整蘿蔔糕。（圖片來源：Playkids Playfun）

點擊圖片瀏覽親子工作坊詳情：

Playkids Playfun新年野外小廚
對象：2歲或以上（18個月或以下免費，不設食材。）

春節節高升蔗汁糕
日期：2月22日（星期日）
時間： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:15 - 17:15
地點：粉嶺
價錢：$380 （1大1小），$90 （另加1大）
報名方法：＞＞按此＜＜

新年野外小廚 - 即拔即整蘿蔔糕
日期：2月15日
時間： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:30 - 17:30
地點 : 大水坑城市田源
費用 :   $290 （1大1小）、$40 （另加1大）、$280 （另加1小）
報名方法：＞＞按此＜＜

相關文章｜2大親子烹飪活動推介 小廚師DIY薄餅/水塘遊大自然親子樂×原野烹飪｜親子好去處2026

