SEN孩家長選校要留意這5大事項 雙班主任制有利孩子適應新校園｜SEN學堂

SEN學堂｜升學之路，談何容易；SEN孩子的升學之路，更見挑戰。SEN孩子不論在學習能力、環境適應、情緒控制及人際社交上，都會面對更大的困難。作為SEN孩家長的你，是否跟我一樣，感到徬徨迷惘，力不從心？今天，就讓我們一同來探討一下，在尋覓學校之時，值得我們額外留意之事吧！

SEN學堂｜SEN孩家長選校要留意這5大事項

又到了每年高小家長馬不停蹄、舟車勞頓參觀中學，甚至是密鑼緊鼓預備填表之時。你知道嗎？在過去兩、三年，我便因着星宿王子及日月公主（筆者兒子及女兒）的轉校及升學，參觀了超過十所中學（詳情可見於專頁）。當中所花的心力及時間，完全超出了我這個「懶媽」的預期。

（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩家長選校注意事項1：多元學習

部分SEN孩子不擅於傳統的學習模式，成績或會稍遜，但他們卻有着其他天賦和才能。家長除了因應孩子的學術能力，查看學校的Banding作參考外，更重要的，是尋找一個讓孩子能夠有不同學習體驗，讓其發掘潛能，建立自信的環境。家長可因應孩子的能力及喜好，留意學校有否提供相關活動，讓SEN孩子也能被培育、被欣賞，發光發熱。

（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩家長選校注意事項2：課程選擇

在今天的香港，DSE已不是公開試的唯一選擇。對於一班英強中弱的讀寫障礙學生來說，學校如能提供其他國際考試，或許更能讓他們發揮能力。另外，若SEN孩子在體藝方面尤其出眾，家長可留意學校有否開辦DSE的音樂、視藝或體育課程。此外，應用學習 （ApL）亦已被納入DSE的應考科目。部分學校設有ApL讓學生選讀。ApL以技能學習為主，科目選擇多達五十多項，例如西式食品製作、鐵路學、寵物護理及美容，五花八門。若SEN孩子對傳統學科不太感興趣，ApL或會是另一較吸引的選擇。

（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩家長選校注意事項3：專業支援

學校對SEN學生的支援多寡，不單純反映學校的資源，更能從中瞥見學校對SEN的關注及包容。大部分學校均設有「特殊教育需要統籌主任」(SENCO)，專門處理及協調SEN學生相關事宜，支援組還通常包括社工、輔導員及教學助理等。部分學校更聘有專業人員如教育心理學家、職業治療師及言語治療師，在多方面為SEN學生進行評估及提供相關訓練。此外，學校亦有機會設有升學輔導或生涯規劃組，協助學生面對人生另一里程。

（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩家長選校注意事項4：教學模式

對於SEN孩子來說，從小學轉換到中學，面對環境、朋輩、課程轉變，他們或需要更多時間及能量適應。現時很多學校在初中均設有雙班主任甚至較罕見的三班主任制，調低師生比例，有助於密切關顧學生需要。部分學校亦會按學生能力分組上課，甚至根據評估報告在教學及功課上作出調整，此舉更有助SEN學生循序漸進地適應學習及建立成功感。

（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩家長選校注意事項5：測考調適

不少SEN學生在小學階段已有評估報告，可讓其在中學繼續接受相關調適，例如延長作答時間。部分學校更備有調適卷（分數或會有所調整），以提升SEN學生的學習動力。另外，倘若家長預計SEN孩子有機會於公開考試時申請調適，如使用電腦讀屏器及語音轉換文字軟件等（通常根據教育心理學家建議），便需留意學校有否提供相應設備及訓練，否則有機會影響DSE時申請相關調適的機會。

（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩子的學習之路，本已顛簸難行，不斷的打擊及挫敗，更會削減其學習動機及興趣，成為孩子尋問求學的阻礙。一所合適的學校，不單能令孩子增加知識、提升動力、發掘潛能、培養自信，甚至協助其找到人生價值及方向。比起考試成績，學校的課程設計及政策、老師的包容及關愛，或許不易被量化及計算，卻更值得SEN孩家長探索及考究。願每個孩子均能找到合適的土壤，被悉心澆灌，讓其茁壯成長。

（圖片來源：PhotoAC）

作者：影子 @日月公主SEN之日月

看似灰暗無色，一片孤寂；回頭一看，卻見暖暖光芒，照耀前路。這是我的筆名，也是我的提醒！育有兩名SEN孩子 —— 星宿王子（確診ADHD）及日月公主（確診讀寫障礙及ADHD並伴有ASD徵狀）。透過專頁「日月公主SEN之日月」分享養育SEN孩子的甜酸苦樂及高低起跌，與同路人互勉共情，同路同行。

