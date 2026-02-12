深圳坪山親子遊4大推介 300年客家古宅Staycation/非遺工藝表演/一日小農夫/玩卡丁車｜親子短線遊

爸媽帶孩子北上遊玩，多選深圳福田、羅湖、南山區，但去得多也覺悶，不想次次去都只是吃吃喝喝、流連室內遊樂場或密室逃脫？今次就推介深圳一個新發展區 — 坪山給大家，這兒有客家大宅民宿，周邊也有小農場，非常適合親子悠閒小旅行。即睇以下4個深圳坪山玩樂推介，更有前往方法，親子出遊就更方便。

深圳坪山親子遊推介1：龍馬社 - 禧悅民宿300年客家古宅

深圳除了有大量五星級酒店進駐，民宿也蔚然成風，而且部分頗有特色，交通也算便利。龍馬社 - 禧悅民宿位於深圳坪山江嶺長守村，由八間擁有300年歷史的客家民宅改建，歷時九個月精心設計，一共改建成八間民宿客房，建築上保留了土牆瓦頂的嶺南客家遺風，同時又融入了現代設計，所以住得相當舒服。

龍馬社前身是始建於清康熙年間的大宅 —— 江氏圍屋，距今已有300年歷史。（圖片來源：《親子王》）

親子可選家庭房，兩層樓各有一張1.5米雙人床，也有企缸和浴缸、兩個洗手盤及智能廁所等，非常整潔。民宿管家24小時回應問題，也會推薦周邊美食和景點，相當周到。

浴室以大地色為主調，在土牆瓦頂內毫無違和感，熱水爐水壓 良好，潔具全採用德國頂級衛浴品牌BRAVAT，滿滿高質感。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳坪山玩樂詳情：

龍馬社 - 禧悅民宿

地址： 深圳坪山區馬巒街道長守村36號101號 （離羅湖口岸車程約40分鐘）

房價：每晚港幣$718起（可經Trip.com預訂）

深圳坪山親子遊推介2：長守戲劇谷 欣賞非遺工藝

曾扮演過康熙、乾隆和鐵齒銅牙紀曉嵐的知名演員、導演張國立不但演技超凡，同時熱愛中國傳統文化及傳承戲劇藝術，由他帶領下成立的龍馬社．長守戲劇谷，成為國內不同劇社的排練及表演場地。

龍馬社攜手張國立在坪山建立了龍馬社戲劇 公社，戲劇谷前是繩網編制的守月塘，可以供人們行走，小孩則可當歷奇遊戲走來走去。（圖片來源：《親子王》）

而戲劇谷前則有由繩網編制的守月塘「軟廣場」，走在上面可以感受遠方傳來的絲絲震動，並看到網下的池塘，孩子也會玩得不亦樂乎。谷內還設有張國立個人收藏的皮影戲展館，展出超多張栩栩如生的皮影，每逢元旦、元宵節及十一國慶等假日，更會有陜西華州皮影大師南下到谷內表演，舉行工作坊內，十分熱鬧。

元宵節、國慶黃金周等節日，會有陝西華縣皮影戲在谷內上演，可先在微信官方帳號查詢。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳坪山玩樂詳情：

長守戲劇谷

地址：深圳坪山區馬巒街道長守村40號

開放時間： 10:00 - 18:00

門票： 免費參觀；皮影藝術展票價人民幣20元 （龍馬社 - 禧悅民宿住客免費）

深圳坪山親子遊推介3：兮Fan森林麵包店 田園風親子餐廳

深圳氣候和香港差不多，冬季氣溫清涼乾爽，非常舒服，與其躲在室內遊樂場，倒不如走出戶外大草地和孩子品嘗田園風美食，兼親親小動物。

兮Fan森林麵包店讓小朋友最興奮的是廣闊大草坪奔跑遊玩。（圖片來源：《親子王》）

從龍馬社 - 禧悅民宿出發，只需15分鐘車程便來到兮Fan森林麵包店，餐廳採From Farm to Table形式，雖然選擇不是很多，但設有石窯提供即叫即製薄餅，另有新鮮出爐自家製麵包，相當高質。餐廳設有手工攤位和市集，孩子可做做彩陶、手工皂等小手工。餐廳還自設農場，並飼養了數匹馬，小朋友可購買飼料餵馬，這裏更養了一匹可愛小鹿自在地於草地放養，可把握機會跟牠互動拍照。室內外空間均用心布置，親子可輕鬆度過大半天。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳坪山玩樂詳情：

兮Fan森林麵包店

地址： 坪山馬巒北路坪山雕塑藝術創意園 （離龍馬社 - 禧悅民宿車程約15分鐘）

營業時間：09:30 - 20:30

深圳坪山親子遊推介4：阿莎姨蘑菇農場 做一日小農夫

幼兒教材常出現的農場動物，在都市生活的孩子未必能一一親眼看見，想體驗農夫生活和親親農場動物，可以到訪深圳坪山的阿莎姨蘑菇農場，雞、鴨、鵝在場內隨意走動，馬兒低頭吃草，也有小馬供小孩騎乘。小朋友還可以採摘雪耳、猴頭菇、體驗趕小豬、駕駛卡丁車、餵山羊和兔子、用石磨磨豆漿、摘士多啤梨和斬甘蔗等，場地甚大玩足一天也沒問題。

「阿莎姨蘑菇農場」結合自然教育、親子互動、 農業體驗，小孩可在職員牽引下騎乘小馬。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳坪山玩樂詳情：

阿莎姨蘑菇農場

地址： 深圳坪山大道碧嶺農業科技園內1號 （距離龍馬社 - 禧悅民宿車程約15分鐘）

營業時間：09:00 - 19:00

票價： 「暢玩」兒童特惠自助遊玩套票 人民幣189元 / 11項活動（大人免費陪同）



相關文章｜新春親子工作坊3大推介 炮製錦鯉年糕+角仔/做新春小店長/製作苔玉植物｜親子好去處2026