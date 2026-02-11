麥當勞優惠｜免費365份巨無霸套餐 全城捕捉麥當勞花車AR遊戲贏500萬獎品

麥當勞優惠｜麥當勞去年為50周年推出一連串慶祝活動，既有多款限定聯乘產品推出，亦有麥當勞50周年展，而今個農曆新年還有壓軸驚喜，於2月17日（年初一）的年初一晚新春花車匯演，將會有以80年代分店設計裝置作藍本的特色花車「香港麥當勞50週年經典復刻火車」！同期還會推出AR遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，找到花車即有機會抽獎，超級大獎為「免費365份巨無霸套餐」，即睇麥當勞花車打卡位與麥當勞花車AR遊戲玩法。

麥當勞優惠｜麥當勞50週年經典復刻火車登場 捕捉麥當勞花車抽獎

麥當勞50周年活動一浪接一浪，今個農曆新年將會帶來驚喜，於2月17日（年初一）的年初一晚新春花車匯演上，以80年代分店設計裝置作藍本的特色花車「香港麥當勞50週年經典復刻火車」將會首次亮相！花車以麥當勞標誌性的紅色和黃色作設計主色，車身及車尾更分別以M標誌及薯條作裝飾，到時將會有一眾麥當勞樂園角色參力，記住留意喇！

於2月17日（年初一）的年初一晚新春花車匯演上，以80年代分店設計裝置作藍本的特色花車「香港麥當勞50週年經典復刻火車」將會首次亮相！（圖片來源：麥當勞）

未到花車巡遊大家亦可率先於連接港鐵中環站與香港站之間的通道登場，搶先跟以花車與麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道打卡，感受濃厚新年氣氛。

連接港鐵中環站與香港站之間的通道登場，搶先跟以花車與麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道打卡，感受濃厚新年氣氛。（圖片來源：麥當勞）

同期還有全新AR遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，遊戲玩法十分簡單，只需打開麥當勞App指定活動版面，並於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物。每次成功捕捉麥當勞花車，可獲得一次抽獎機會。

同期還有全新AR遊戲「全城捕捉麥當勞花車」。（圖片來源：麥當勞）

每位麥當勞App用戶每日最多可參與5次抽獎，有機會贏取不同獎品，包括超級大獎「免費365份巨無霸套餐」，還有免費中汽水、免費新地筒、免費熱朱古力、免費蘋果批、免費熱即磨黑咖啡（細）、麥當勞特別新春手機桌布，以及指定超值套餐優惠券；參與遊戲次數越多，中獎機會越大。

每位麥當勞App用戶每日最多可參與5次抽獎，有機會贏取不同獎品，包括超級大獎「免費365份巨無霸套餐」。（圖片來源：麥當勞）

點擊圖片瀏覽麥當勞優惠與花車、指定花車影片或圖片出現地點：

*詳情請參考官網

相關文章｜香港太古可口可樂博物館導賞團7大亮點 3月免費參觀世一沙田廠/珍貴歷代可樂瓶 附報名方法/日期/場次｜親子好去處