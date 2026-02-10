Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花市2026｜慕光英文書院「慕險樂園」進駐觀塘年宵市場 免費滾印利是封工作坊

親子
更新時間：15:33 2026-02-10 HKT
發佈時間：15:33 2026-02-10 HKT

花市2026｜花市2026於今日（10日）開幕，明天（11日）開鑼，銷賣年貨、年花的攤檔已於各區年宵市場做好準備，迎接大家到來掃貨。近年有不少學校都會競投攤檔，讓學生們做「小店主」，學習營商知識。觀塘慕光英文書院今年亦會於觀塘遊樂場舉辦年宵活動「慕光．年宵：慕險樂園」，除了有特色馬年商品，更有免費滾印利是封工作坊，爸媽跟孩子吃完團年飯，記住一齊去玩。

花市2026｜慕光英文書院「慕險樂園」觀塘「開檔」 必掃盲盒

慕光英文書院主辦的年宵活動——「慕光．年宵：慕險樂園」，將於2月12日在觀塘遊樂場登場。「慕險樂園」最吸睛必數一系列為馬年量身訂造的獨特商品，包括手感柔軟、造型超萌的馬年毛公仔 —「抱抱我好馬」，還有充滿玩味的斜孭電話袋，既實用又時尚。另外，迎合「盲盒」熱潮亦會推出一共5款的幸運小馬盲盒，大家可碰碰運氣，看可否輕鬆集齊一套。同場備有創意揮春，擺脫了傳統框框，為家居增添節日氣氛。

慕光英文書院「慕險樂園」進駐觀塘年宵市場，想跟小朋友邊掃貨邊玩，就有支持一班哥哥姐姐喇（圖片來源：慕光英文書院）

購物滿額即可免費DIY滾印利是封

除了有多款應節賀年商品外，還設有Combo年宵組合。另凡購物滿$200，更即可免費獲DIY滾印利是封或手寫揮春體驗1次，想跟小朋友邊掃貨邊玩，就有支持一班哥哥姐姐喇！

手感柔軟、造型超萌的馬年毛公仔 —「抱抱我好馬」（圖片來源：慕光英文書院）

點擊圖片瀏覽慕光英文書院花市2026詳情：

慕光英文書院「慕險樂園」年宵活動
地點：觀塘翠屏道6號觀塘遊樂場（入口設於佳廉道方向）
日期：2月12日至16日
時間：2月12日至15日 13:00 - 22:00，2月16日（年廿九）13:00 - 01:00

