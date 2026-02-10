新春親子工作坊3大推介 炮製錦鯉年糕+角仔/做新春小店長/製作苔玉植物｜親子好去處2026
發佈時間：13:02 2026-02-10 HKT
親子好去處2026｜距離馬年還有一個星期，是時候和小朋友一起打掃家居，製作新春小手工布置家居，也可一起學習製作賀年食品，於新春期間與前來拜年的親朋戚友品嘗自家製美食，歡度新春。即刻參加以下的新春DIY活動，率先感受節日氣氛！
新春親子工作坊推介1：FoodPLUS炮製賀年大餐
在農曆新年，大人總愛祝小孩「快高長大」，期望孩子於新一年健康成長，更懂事獨立。FoodPLUS的小廚師班向來深受小朋友歡迎，除了能學習烹飪技巧，也教導餐桌禮儀、培養個人衞生意識及自理能力。
於農曆新年，FoodPLUS最新的太古分校推出新春主題小廚師班和親子班，教導小朋友製作杯仔蘿蔔糕、錦鯉年糕、非油炸版朱古力角仔和桔仔水晶奶黃包等，造型可愛，學完可在家與家人再製作招呼親友。
點擊圖片瀏覽新春親子好去處詳情：
FoodPLUS 賀年大餐
日期：2月13 - 23日
地址：太古城安盛台M501A - M503A舖
費用： 親子班 $380起、 全日制 $1,400起 / 兩日全日制 $2,800起
查詢：foodplushk.com / [email protected] / 6201 9866
新春親子工作坊推介2：Kiddyland×商務印書館新春小店長
臨近歲晚不論家居抑或店鋪都得換上新年裝飾迎新歲，書店也不例外。想一邊聆聽農曆新年相關故事，一邊做手工兼製作咖啡店特色飲料，就要留意商務印書館聯乘Kiddyland推出的一系列「小店長大計劃」新春特別版。
小朋友可選擇擔任書店店員、文具專員、甜品師、Pacific Coffee咖啡師等，每款工作坊均可學到各項職業技能，也能參與不同的DIY活動，絕對可以豐盛地過年！
點擊圖片瀏覽新春親子好去處詳情：
新年甜品小廚師 + 「聚寶樹」手作達人×《十二生肖的故事》繪本分享會
報名：https://bit.ly/4jisthW
其他課堂詳情及報名：https://bit.ly/4jJICNs
|日期
|時間
|幼稚園組
|3月1日
|14:30 - 16:30、17:00 - 19:00
|小學組
|2月28日
|14:00 - 16:00
Kiddyland「小店長大計劃」
|日期
|時間
|報名
|幼稚園組
|2月22日
|11:00 - 13:00、 17:00 - 19:00
|https://shorturl.at/mo7qc
|小學組
|2月15日
|14:30 - 16:30
|https://shorturl.at/j9iUN
|小學組
|2月22日
|14:30 - 16:30
|https://shorturl.at/j9iUN
新春親子工作坊推介3：森寮苔玉製作DIY
想行花市又想跟孩子擁抱美好時光？不如出走錦田大江埔，呼吸新鮮空氣，在擁有草地和原野的「森寮」享受田野悠閒時光。農曆新年前夕更會有苔玉及自然藝術工作坊，利用在地植物親手創作獨一無二的苔玉，製作過程和不複雜，小朋友也能做到，同時透過自然藝術工作坊認識生物多樣性，提升孩子的五感及珍愛大自然的心。
點擊圖片瀏覽新春親子好去處詳情：
森寮苔玉及自然藝術工作坊
日期：2月15日 （星期日）
時間：14:00 - 16:00
地點：錦田大江埔村
收費：$200 / 1大1小
對象：6歲或以上
報名方法：＞＞按此＜＜
