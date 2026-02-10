Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春親子工作坊3大推介 炮製錦鯉年糕+角仔/做新春小店長/製作苔玉植物｜親子好去處2026

親子
更新時間：13:02 2026-02-10 HKT
發佈時間：13:02 2026-02-10 HKT

親子好去處2026｜距離馬年還有一個星期，是時候和小朋友一起打掃家居，製作新春小手工布置家居，也可一起學習製作賀年食品，於新春期間與前來拜年的親朋戚友品嘗自家製美食，歡度新春。即刻參加以下的新春DIY活動，率先感受節日氣氛！

新春親子工作坊推介1：FoodPLUS炮製賀年大餐

在農曆新年，大人總愛祝小孩「快高長大」，期望孩子於新一年健康成長，更懂事獨立。FoodPLUS的小廚師班向來深受小朋友歡迎，除了能學習烹飪技巧，也教導餐桌禮儀、培養個人衞生意識及自理能力。

朱古力角仔以非油炸製作， 美味又健康。（圖片來源：受訪者提供）
朱古力角仔以非油炸製作， 美味又健康。（圖片來源：受訪者提供）

於農曆新年，FoodPLUS最新的太古分校推出新春主題小廚師班和親子班，教導小朋友製作杯仔蘿蔔糕、錦鯉年糕、非油炸版朱古力角仔和桔仔水晶奶黃包等，造型可愛，學完可在家與家人再製作招呼親友。

只需年滿5歲就能參加所有親子班，錦鯉年糕招呼親朋戚友一流。（圖片來源：受訪者提供）
只需年滿5歲就能參加所有親子班，錦鯉年糕招呼親朋戚友一流。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽新春親子好去處詳情：

FoodPLUS 賀年大餐
日期：2月13 - 23日
地址：太古城安盛台M501A - M503A舖
費用： 親子班 $380起、 全日制 $1,400起 / 兩日全日制 $2,800起
查詢：foodplushk.com / [email protected] / 6201 9866

新春親子工作坊推介2：Kiddyland×商務印書館新春小店長

臨近歲晚不論家居抑或店鋪都得換上新年裝飾迎新歲，書店也不例外。想一邊聆聽農曆新年相關故事，一邊做手工兼製作咖啡店特色飲料，就要留意商務印書館聯乘Kiddyland推出的一系列「小店長大計劃」新春特別版。

書店小店長+飲品沖調師新春特別版還會帶領小朋友製作拓印年畫。（圖片來源：受訪者提供）
書店小店長+飲品沖調師新春特別版還會帶領小朋友製作拓印年畫。（圖片來源：受訪者提供）

小朋友可選擇擔任書店店員、文具專員、甜品師、Pacific Coffee咖啡師等，每款工作坊均可學到各項職業技能，也能參與不同的DIY活動，絕對可以豐盛地過年！

全新活動新年甜品小廚師 + 「聚寶樹」手作達人中，還有包含 《十二生肖的故事》繪本分享會。（圖片來源：受訪者提供）
全新活動新年甜品小廚師 + 「聚寶樹」手作達人中，還有包含 《十二生肖的故事》繪本分享會。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽新春親子好去處詳情：

新年甜品小廚師 + 「聚寶樹」手作達人×《十二生肖的故事》繪本分享會
報名：https://bit.ly/4jisthW

其他課堂詳情及報名：https://bit.ly/4jJICNs

  日期 時間
幼稚園組 3月1日 14:30 - 16:30、17:00 - 19:00
小學組 2月28日 14:00 - 16:00

Kiddyland「小店長大計劃」

  日期 時間 報名
幼稚園組 2月22日 11:00 - 13:00、 17:00 - 19:00 https://shorturl.at/mo7qc
小學組 2月15日 14:30 - 16:30 https://shorturl.at/j9iUN
小學組 2月22日  14:30 - 16:30 https://shorturl.at/j9iUN

 

新春親子工作坊推介3：森寮苔玉製作DIY

想行花市又想跟孩子擁抱美好時光？不如出走錦田大江埔，呼吸新鮮空氣，在擁有草地和原野的「森寮」享受田野悠閒時光。農曆新年前夕更會有苔玉及自然藝術工作坊，利用在地植物親手創作獨一無二的苔玉，製作過程和不複雜，小朋友也能做到，同時透過自然藝術工作坊認識生物多樣性，提升孩子的五感及珍愛大自然的心。

在錦田大江埔村過悠閒一天，放鬆身心迎接馬年。（圖片來源：受訪者提供） ​
在錦田大江埔村過悠閒一天，放鬆身心迎接馬年。（圖片來源：受訪者提供） ​

點擊圖片瀏覽新春親子好去處詳情：


森寮苔玉及自然藝術工作坊
日期：2月15日 （星期日）
時間：14:00 - 16:00
地點：錦田大江埔村
收費：$200 / 1大1小
對象：6歲或以上
報名方法：＞＞按此＜＜
 

相關文章｜新春親子好去處｜新春親子蘿蔔工作坊2大推介 落田摘白蘿蔔做蘿蔔糕/做農場小廚師製作蘿蔔手工

 

