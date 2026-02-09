體育活動改善身體協調問題+建立自信心 助SEN孩全方位發展｜SEN學堂

在SEN孩的成長旅程中，體育活動的確是重要支柱。運動不僅讓孩子享受身體活動的樂趣，更為其情感、社交及自信心發展提供契機。透過參與各種體育活動，許多SEN孩的整體發展都得到顯著改善。

初次接觸體育活動時，孩子少不免會感到既期待又緊張。這個時候，家長的支持就顯得尤為重要了。家長必須讓孩子知道，無論甚麼情況下，父母都會陪伴在其身旁，鼓勵孩子勇敢探索。這種信任的建立，能為孩子帶來勇氣，邁出參與體育活動的第一步。

改善身體協調問題

體育活動對孩子的身體發展絕對有正面影響，包括改善一些身體協調問題。就以游泳為例，學習游泳能訓練孩子的全身肌肉及手腳協調，當孩子的動作變得更加流暢時，其自信心也隨之而增強，而當孩子把這種自信延伸到日常生活的各個方面時，就會在學校和家中表現得更加積極和主動。

學習游泳能訓練孩子的全身肌肉及手腳協調，當孩子的動作變得更加流暢時，其自信心也隨之而增強。（圖片來源：PhotoAC）

體育活動同時為SEN孩提供與同齡夥伴互相交流及聯繫的機會。在團隊運動（如足球、籃球等）中，孩子需要學會與他人合作和溝通，這些經驗有助提升社交技能。透過這些實際經驗，孩子將會明白到，體育和運動並非只是競爭，還是建立友誼和情感的上佳活動。

在團隊運動（如足球、籃球等）中，孩子需要學會與他人合作和溝通，這些經驗有助提升社交技能。（圖片來源：PhotoAC）

當然，並非所有SEN孩都適合同樣的體育項目，因此，家長必須讓孩子探索多樣化的運動選擇，再從中篩選，讓孩子獲得最合適的運動經驗。每種運動項目各有優勝之處，沒有「最好」，只有「最合適」。游泳、田徑和體操等活動，不僅能鍛煉身體，還能提升注意力和協調性，是不少SEN孩考慮之列。游泳能提高孩子的肺活量和肌肉力量，田徑能讓孩子感受到速度的快感，體操能訓練孩子更好地控制身體動作。同時，這些運動亦能提升孩子的心理素質，為整體精神健康帶來益處。

每種運動項目各有優勝之處，沒有「最好」，只有「最合適」。（圖片來源：PhotoAC）

培養堅毅精神

還有十分重要的一點就是，體育活動讓孩子明白到，每一次的失敗都是向成功邁進的一步。在運動場上遇到挫折，只要得到家長的鼓勵，孩子就能再接再厲，再次向着標桿直跑，培養出不屈不撓的堅毅精神。

體育活動讓孩子明白到，每一次的失敗都是向成功邁進的一步。（圖片來源：PhotoAC）

此外，參與體育活動也能深化親子及家庭關係，這個好處已超越了個人，延伸至整個家庭。家長每次和子女一起參與體育活動，樂在其中、共聚天倫，都是彌足珍貴的親子時光，也是大家共同的快樂回憶。

希望各位SEN孩家長都能透過有益身心的體育活動，與孩子一起勇敢探索，攜手前行，邁向一條充滿活力的成長道路。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

