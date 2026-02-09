香港太古可口可樂博物館導賞團7大亮點 3月免費參觀世一沙田廠/珍貴歷代可樂瓶 附報名方法/日期/場次｜親子好去處

親子好去處｜可口可樂是不少大、小朋友的comfort drink，天氣熱辣辣時來一瓶冰凍的可口可樂，透心涼的感覺實在舒爽。今年為香港太古可口可樂成立60周年，將會推出公眾限定「香港可口可樂博物館」導賞團，以嶄新的時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，帶大家回到過去一起回顧可口可樂的歷程！即睇香港太古可口可樂博物館導賞團7大亮點，並附有報名方法、活動日期、及活動場次等活動詳情資料，到時記住去報名。

親子好去處｜香港太古可口可樂博物館導賞團7大亮點 參觀全球最高可樂廠

今年為香港太古可口可樂60歲生日，品牌特別推出壓軸活動「樂在香港60載 — 尋樂趣」，更宣布將於2026年3月7日舉辦3場限定公眾香港太古可口可樂博物館導賞團。到時將帶大家參觀位於沙田小瀝源源順圍的沙田廠房，透過沉浸式「時光穿越」體驗，結合互動展區與生產線觀賞，讓大、小朋友近距離探索飲品製造過程、香港製造故事及環保理念。活動全程約1小時，每場限額30人，名額有限，門票全免，爸媽們要把握機會跟小朋友去參觀！

香港太古可口可樂博物館導賞團7大亮點，於地下入口開啟尋樂趣之旅。（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點1：開啟尋樂趣之旅

位於可口可樂廠地下入口的「開啟尋樂趣之旅」，展出歷代「可口可樂」的瓶身設計，以及不同年代推出的特色紀念品，小編就找到可口可樂搖搖、與麥當勞聯乘玻璃杯，還有北極熊紀念品，爸媽們可跟孩子分享兒時的樂趣，一起尋找屬於自己年代的共同回憶。

「開啟尋樂趣之旅」，展出歷代「可口可樂」的瓶身設計，以及不同年代推出的特色紀念品，如可口可樂搖搖。（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點2：雅各藥房

到了可樂廠5樓，打開「可口可樂」夾萬，第一站來到「可口可樂」的發源地 — 1886年的「雅各藥房」。原來「可口可樂」的創始人藥劑師約翰‧彭伯頓博士當時於「雅各藥房」售賣可口可樂，大家還可在實驗室裏細心嗅一嗅三種香氣，然後推測出相對應的「可口可樂」口味，更可穿上1880年代的服飾做約翰‧彭伯頓博士的助手打卡呢！

第一站來到「可口可樂」的發源地 — 1886年的「雅各藥房」。（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點3：香港製造大事紀

在這裏可以回顧從1965年太古集團收購「香港汽水廠」並取得專營權開始，至今日2026年的60年歷史。沙田裝瓶廠於1991年落成，其建築高度成為至今「可口可樂」全球最高的裝瓶廠。

可口可樂博物館導賞團亮點3：香港製造大事紀（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點4：世一沙田廠

彩虹地板紀錄了樓高147米、全球最高的「可口可樂」裝瓶廠的傳奇故事，大家更可窺見廠房精密的建築結構。先進的垂直運輸系統橫跨11個樓層，更整合貨櫃吊運、垂直升降及自動化運輸帶，完美貫穿倉庫與各生產線，並有效地使每一瓶飲品最新鮮，從工廠送達香港每個角落。

（圖片來源：香港太古可口可樂）

彩虹地板紀錄了樓高147米、全球最高的「可口可樂」裝瓶廠的傳奇故事。（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點5：「可口可樂」環遊世界

世界各地都有「可口可樂」，多年來有不少特別的限定瓶身及罐身，如香港區印上潮語的「可口可樂」罐、充滿中國特色的「錦繡中華『瓶』我秀」系列、弧形骨架「可口可樂」瓶等，展現各地獨特文化特色。

世界各地都有「可口可樂」，多年來有不少特別的限定瓶身及罐身。（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點6：根在香港 綠在未來

在「香港製造」打卡位，可以加深對太古可口可樂2030可持續發展策略「可有為，樂有夢！」的了解，可口可樂更聯同其他持份者成立「塑新生」，成為本港首家運用自家設施，實現本地回收膠樽並轉化為新膠樽使用的企業，為業界邁出重要一步。

可口可樂博物館導賞團亮點6：根在香港 綠在未來（圖片來源：《親子王》）

可口可樂博物館導賞團亮點7：「可持續發展解密」互動遊戲

除了可於觀賞廊窗外見證可口可樂的飛速運作生產線外，更可在互動螢幕探索飲品包裝回收重用的過程，了解環保再生。於「bonaqua」飛雪礦物質水生產線亦展示了嶄新的環保設計，還有全球首創的「無招紙」包裝水，採用100%再生塑膠 （rPET）無色瓶身，大幅提升了回收效率與價值，實現「一樽一生，樽樽不息」的永續願景。

可口可樂博物館導賞團亮點7：「可持續發展解密」互動遊戲（圖片來源：《親子王》）

香港太古可口可樂「樂在香港60載 — 尋樂趣」導賞團

日期：2026年3月7日 （星期六）

地點：沙田小瀝源源順圍17-19號香港太古可口可樂廠

活動時間：

．第一場 — 13:30 - 14:30

．第二場 — 15:00 - 16:00

．第三場 — 16:30 - 17:30

參加方法：2026年2月12日 14:00起接受網上報名

報名連結：＞＞按此＜＜

*每場30人，額滿即止



