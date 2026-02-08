Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春親子好去處｜新春親子蘿蔔工作坊2大推介 落田摘白蘿蔔做蘿蔔糕/做農場小廚師製作蘿蔔手工

新春親子好去處｜馬年來到，每到農曆新年家家戶戶都會準備糕點，寓意新一年步步高陞！時令白蘿蔔更是賀年糕點中的主角之一，糅合香口的臘味、清香的冬菇，美味非常。不少長輩會於過年前親自製作蘿蔔糕，原來小朋友一樣可以做個小廚師製作糕點，更有親子工作坊帶大家下田去親摘蘿蔔！即睇兩個新春親子蘿蔔工作坊，來個賀年的好玩蘿蔔派對！

新春親子蘿蔔工作坊推介1：田舍 好味蘿蔔派對

正值白蘿蔔當造季節，不用特別施肥也能收穫飽滿爽甜的蘿蔔。不論是白蘿蔔還是紅蘿蔔，均營養豐富且煮法多多。

時令白蘿蔔不止可做蘿蔔糕，加入紅蘿蔔絲一起煎香，也十分美味。（圖片來源：田舍）
位於沙田城門河畔的「田舍」將於二月份特別推出兩場蘿蔔派對，讓小朋友做農場小廚師，由洗、切、撈到煎，提升小朋友在不同層次的觸感樂趣！除了田園煮食，小朋友還可參與塗鴉花盆，盆栽種植、製作蘿蔔手工、參與農場導賞以及利用七彩酒精畫揮春。活動期間的三小時內可隨意進出，時間彈性，齊來投入這場好味又好玩的蘿蔔派對！

From farm to table做出的料理是一堂活潑好玩的自然課堂。（圖片來源：田舍）
點擊圖片瀏覽親子工作坊詳情：

「田舍」 蘿蔔派對
日期：2月14、21日（星期六）
時間：09:30 - 12:00 （可自由進出）
地址：沙田大涌橋路21號
對象：2 - 6歲及其家長
收費：小童 $150 / 位、成人 $50 / 位
報名：www.oikosfarm.com

新春親子蘿蔔工作坊推介2：Playkids Playfun 新年野外小廚師

新年吃賀年「糕點」象徵步步高陞，小朋友又愛吃哪種口味？鋪有滿滿蝦米、鹹香臘肉的蘿蔔糕，或是香甜軟糯的甜蜜年糕？不如趁冬日假期前來農莊收割時令作物，然後親手製作美味蔗汁糕或蘿蔔糕。

走入農田親手斬蔗，把長長的蔗榨成美味甘甜的蔗汁。（圖片來源：Playkids Playfun）
Playkids Playfun將於二月舉行「新春節節高升蔗汁糕」及「新年野外小廚 - 即拔即整蘿蔔糕」，前讓小朋友合力收割斬蔗、親親小羊，並即場享用新鮮出爐蔗汁糕作茶點；後者則由拔蘿蔔、刨蘿蔔絲、調味、切洗煮炒一手包辦，並參與製作新年小食和手作工作坊，一家人享受田園樂趣迎新歲。

另一野外小廚活動則是拔蘿蔔， 可體驗即拔即整蘿蔔糕。（圖片來源：Playkids Playfun）
點擊圖片瀏覽親子工作坊詳情：

Playkids Playfun新年野外小廚
對象：2歲或以上（18個月或以下免費，不設食材。）

春節節高升蔗汁糕
日期：2月22日（星期日）
時間： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:15 - 17:15
地點：粉嶺
價錢：$380 （1大1小），$90 （另加1大）
報名方法：＞＞按此＜＜

新年野外小廚 - 即拔即整蘿蔔糕
日期：2月15日
時間： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:30 - 17:30
地點 : 大水坑城市田源
費用 :   $290 （1大1小）、$40 （另加1大）、$280 （另加1小）
報名方法：＞＞按此＜＜
 

相關文章｜2大親子烹飪活動推介 小廚師DIY薄餅/水塘遊大自然親子樂×原野烹飪｜親子好去處2026

 

