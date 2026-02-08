3COINS微波爐烹飪盒 新用法 網民建議唔煎魚煎蘿蔔糕 實測真係work？｜親子熱話

3COINS香港第二分店於日前在葵芳新都會開幕，這間葵芳3COINS 面積比起3COINS銅鑼灣旗艦店更大，不少網民大讚「好行」。3COINS 這次亦為新店開幕而特別為兩大熱賣產品大量補貨，當然少不了網民最關心的超人氣3COINS微波爐烹飪盒！這個多功能微波爐烹飪盒可以零油煙叮出如香煎效果，令用家大為讚賞，原來這個煎魚神器不止用來煎魚，有網民就問：「諗緊用嚟煎年糕得唔得。」竟然有網民率先測試，更show成果！

3COINS 推出的多功能微波爐烹飪盒一機多用，實現燒、炒、煮、蒸、炊、溫熱六種調理模式，利用微波轉化熱能，模擬直火烹飪效果，讓食材燒出焦香、或是熟透鬆軟皆能得心應手，適合一人份或少量調理，調理後直接上枱，物質亦易於清洗，減少洗碗煩惱。由於夠實用，一推出即被日本粉絲熱捧為「懶人料理神器」，更成為香港人到當地熱買手信！

3COINS香港第二分店於日前在葵芳新都會開幕，這個微波爐神器貨量充足。（圖片來源：《親子王》）

去年3COINS抵港，這個微波爐神器亦同步登場，由於價格親民，一推出即售罄，每每補貨亦被一掃而空。早前3COINS 香港第二分店於日前在葵芳新都會開幕，這個微波爐神器貨量充足，不少網民入手到心頭好。有網民就問各位用家：「諗緊用嚟煎年糕得唔得？」竟然有網民早已實測用來煎蘿蔔糕 ，更「叮」得相當出色，還大show成品，令不少網民紛紛想於辦公室叮糕做早餐！

有網民早實測用來煎蘿蔔糕 ，更「叮」得相當出色。（圖片來源：Threads@zoechan1110）

同場加映：葵芳3COINS迷你相機同步補貨

上星期四3COINS香港二號店正式開幕，葵芳新都會廣場店新店面積近3000呎，共引入超過2,500款日本生活用品，亦是目前香港產品種類最齊全的3COINS店鋪。店內設有多個主題專區，產品涵蓋美容及個人護理、追星應援商品、配飾、廚房用品、家居收納與裝飾、旅行用品、兒童用品、男士用品、運動及香港限定商品等。 今次更將兒童用品區「擴大」，引入更多木製玩具、兒童扮靚用品、兒童日用品等，特別推介「躲貓貓毛公仔」，按下按鈕後會以英語發出「Peekaboo」聲音，就如跟小朋友玩躲貓貓，讓孩子在互動中學習與玩樂。

特別推介「躲貓貓毛公仔」，按下按鈕後會以英語發出「Peekaboo」聲音，就如跟小朋友玩躲貓貓，讓孩子在互動中學習與玩樂。（圖片來源：《親子王》）

除了多功能微波爐烹飪盒，亦有多款微波爐盒同樣好用，如微波爐蒸菜盒、微波爐煲等，可以「叮」出各種美食。同場還新增窗簾/門簾專區，都是$17起（會員價）！而與微波爐神器同樣受歡迎的迷你數碼相機亦貨量充足，不過就只有白色及綠色，爸媽們可入手一部讓小朋友於假期拍出溫馨照片。

而與微波爐神器同樣受歡迎的迷你數碼相機亦貨量充足，不過就只有白色及綠色，爸媽們可入手一部讓小朋友於假期拍出溫馨照片。 （圖片來源：《親子王》）

全新會員年費計劃「YAICHI TOMO」

於去年登陸香港時，3COINS大推「與日同價」，店內330日圓的商品，以$18發售。今年2月5日起，3COINS推出全新會員年費計劃 YAICHI TOMO， 大家可以年費$99（首輪限量9,000名），享有更具吸引力的會員專屬價格，並將會陸續獲得更多尊享禮遇。過往為$18 的330日圓商品，在新定價下，會員可享優惠價$17，而非會員售價為$26。

3COINS推出全新會員年費計劃 YAICHI TOMO（圖片來源：《親子王》）

最新價格（圖片來源：《親子王》）

3COINS香港新都會廣場店

地址：葵芳新都會廣場3樓348號舖

營業時間：11:00-22:00

資料授權：Threads@zoechan1110

