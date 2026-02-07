東薈城名店倉×Calbee 4大巨型薯片打卡位+期間限定店 送20套限定版和風薯片碗+利是封套裝︳親子好去處

親子好去處｜不止小朋友喜歡愛吃薯片，媽媽一樣視之為comfort food！今個新春，Calbee將來到東薈城名店倉「薯」來運到主題活動，打造八大「脆」味裝置及互動體驗，四大經典Calbee成員將會跟大家一起過新年，並在各個「薯」不簡單的新春裝置等大家！

親子好去處｜東薈城名店倉×Calbee 4大巨型薯片打卡位+期間限定店

一進東薈城名店倉即見3.8米高的巨型Calbee全新新年包裝袋傾瀉而下，盛滿和風薯片大碗，寓意「薯」滿缽滿，「塊」樂滿瀉！商場將三樓中庭廣場變身為「奇『脆』樂園」，四大巨型Calbee零食裝置就在「巨型棋盤」等大家來挑戰。跟穿上賀年唐裝、2.5米高的巨型Jagabee Potta打招呼後，就可以展開有「脆」「棋」幻之旅！在「『脆』味抓福站」可一起尋「抓」Calbee多款香脆零食，30秒來抓到幾多全歸於你！

東薈城名店倉將三樓中庭廣場變身為「奇『脆』樂園」。（圖片來源：東薈城名店倉）

還有多個互動遊戲，如Jagarico脆條包裝袋有「『薯』藝比拼」數碼遊戲歡迎大家來挑戰，眼明手快的朋友，必定要參加「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲，親手「釣」起一整年的好運！完成挑戰有機會去抽盲盒，帶着薯夾片回家慢慢歎薯片！

「『薯』藝比拼」數碼遊戲歡迎大家來挑戰。（圖片來源：東薈城名店倉）

超巨型Jagabee薯條屋快閃店就在樂園後，大家可於屋身兩側發掘Jagabee Potta的趣味小知識，也可以入手獨家發售、首度登陸香港的Calbee限定商品，筆者大推情人節期間限量發售的Jagabee Potta迷你心型公仔與痛袋，還有辦公室小物攬枕毛毯也是愛零食媽媽必備，煲劇時用一流。亦可於店內為孩子製作專屬Jagabee，既可寫上自訂上款、下款，還可加上祝福語句及圖案呢！Shopping後記住去二樓天橋「『薯』趣扭蛋俱樂部」試試手氣，必扭迷你薯片袋造型鎖匙扣、迷你薯條袋造型鎖匙扣，可以天天帶着心愛薯片上街去，實在太幸福了。

超巨型Jagabee薯條屋快閃店就在樂園後，大家可於屋身兩側發掘Jagabee Potta的趣味小知識。（圖片來源：東薈城名店倉）

送20套東薈城名店倉×Calbee限定版和風薯片碗 + 限量版利是封套裝2套

《親子王》現送出東薈城名店倉×Calbee限定新春套裝，名額20個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你喜歡哪個Calbee成員？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

（圖片來源：東薈城名店倉）

（圖片來源：東薈城名店倉）

活動日期：即日起至2月9日（23:59）

獎品： 東薈城名店倉×Calbee限定版和風薯片碗1個 +「年年有『薯』」新春賞 限量版利是封套裝2套

名額：20個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/iD8kp363wdeF7YKX9

得獎者將有專人通知領取禮品方法

須受條款及細則約束

《親子王》保留一切最終決議權

