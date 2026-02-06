KYUBI × Gloomy聯「萌」登場The ONE•皇室堡 送20套The ONE KYUBI × Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝︳親子好去處

親子好去處｜繼與高達聯乘，香港潮牌KYUBI原創角色KYU仔邂逅既叛逆又可愛的日本經典角色Gloomy，於今個新春大玩限定聯乘，於The ONE及皇室堡以「叛逆可愛」風格打造多個粉紅色心心打卡位迎馬年！今期《親子王》更會送出20套The ONE KYUBI×Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝，新年就可以跟親友一同玩樂慶賀，開心團年。

親子好去處｜KYUBI × Gloomy聯「萌」登場The ONE•皇室堡

The ONE×KYUBI×Gloomy Dreamy World將玩味工業風結合農曆新年吉祥元素，KYU仔及KYUBI仔披上熊仔裝，與歪着頭的Gloomy一起歡迎大家來到夢幻世界。場內有三大打卡位，特別要留意三位主角齊齊登場的「KYUBI×Gloomy Stage ON!」舞台，霓虹燈光與愛心牆襯托出叛逆活力。還有記錄Gloomy與KYU仔甜蜜互動的「KYUBI×Gloomy Melted Heart」，以及展示多款角色crossover的「KYUBI×Gloomy Art Exhibition」貨櫃區。店後的紅色貨櫃上有禮物盒，配以如意結、心心及聯乘頭像，滿載新年祝福，絕對是拍照聖地！

The ONE×KYUBI×Gloomy Dreamy World將玩味工業風結合農曆新年吉祥元素，KYU仔及KYUBI仔披上熊仔裝，與歪着頭的Gloomy一起歡迎大家來到夢幻世界。（圖片來源：The One、皇室堡）

轉到皇室堡的「KYUBI×Gloomy甜蜜研究所」，以香港人最著名金句之一：「甜品唔好太甜」為靈感，兩大打卡位包括由Gloomy獨角獸率領角色大軍製作甜品的「甜蜜長『玖』控制室」，充滿玩味動感；而KYUBI與Pity手捧花束並肩而坐在「粉『熊』團圓世界」等大家來一起溫馨打卡。兩大商場同時設有KYUBI×Gloomy期間限定店，發售逾30款聯乘精品，包括金屬掛飾、服飾及限量手雕麻雀套裝，融合Y2K潮流與新年喜慶，勢成Gen-Z與粉絲朝聖熱點！

皇室堡的「KYUBI×Gloomy甜蜜研究所」（圖片來源：The One、皇室堡）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

送20套The ONE KYUBI×Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝

《親子王》現送出The ONE KYUBI×Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝（價值約$488），名額20個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你最想在哪個場景打卡？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物。

送20套The ONE KYUBI×Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝（圖片來源：The ONE，皇室堡）

活動日期：即日起至2月9日（23:59）

獎品：The ONE KYUBI×Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝

名額：20個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/SWwxFvdYxFuKax7KA

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；

* 須受條款及細則約束；

* 《親子王》保留一切最終決議權。

