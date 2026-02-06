香港科學館3個全新常設展廳開幕 AI作曲繪畫/AI猜包剪揼/參觀DC-3型客機｜親子好去處2026

親子好去處2026｜爸媽都喜歡小朋友寓玩於學，所以 香港科學館 是不少家庭的假日之選，而最近又多一個理由再去遊玩，因為香港科學館新增3個全新常設展廳 — 生活科技廳、創科廊及人工智能廳，即刻出發去率先睇3個展館的必玩項目。

香港科學館全新常設展廳1：生活科技廳

生活科技廳聚焦日常生活 ── 衣、食、住、行，有大約20組互動展品介紹科技如何使生活更便利、環保及可持續性發展。

首要亮點當然是香港科學館第一件藏品——由國泰航空公司捐贈、見證飛行技術演進的DC-3型客機「貝茜號」，透過電子屏幕重塑客機內觀、每個設計及奉操控細節，家有飛機迷一定不可以錯過！

由國泰航空公司捐贈的DC-3型客機「貝茜號」，機下的電子屏幕很精彩，可以細看以前飛機的內裏細節。（圖片來源：香港科學館）

另外可體驗自動駕駛汽車、了解港鐵公司如何運用新科技讓乘客每天出行暢順、各種創新的綠色建築物料，以及基因改造植物、培養肉等科技糧食；現場設有多個互動展品，小朋友可以邊玩邊學，當中必睇黑水虻，了解這堆小蟲蟲如何有效與愛錫環境地處理廚餘，小朋友一定覺得好amazing！

體驗自動駕駛汽車，透過先進感應器在沒有駕駛者干預的情況下行駛。（圖片來源：香港科學館）

香港科學館全新常設展廳2：創科廊

創科廊展示五大影響未來科技主題，包括量子科技、材料科技、生物科技、電腦與人工智能及機械人技術。當中不少配合中學課程，所以如果家中有比較大的孩子，來到應該滿有得着。

「創科廊」介紹五大影響未來科技主題，不少配合中學課程，家有大孩子一定要來看。（圖片來源：《親子王》）

至於比較細的小朋友，一定要去機械人技術區一到睹機械狗的厲害之處，它們不但新手靈活，而且可以負重運載物件，是現今甚至未來人類的好幫手。

「創科廊」的機械狗展品，它可執行巡邏，勘探地形以及在高危環境下探測有害物質等工作。（圖片來源：《親子王》）

當中必玩「花之變形」，了解形狀記憶合金製成的花朵如何除溫度開合，這種物料如何隨着溫度變化而重新排列其晶格結構；另外是「隱身有術」，看看由柱鏡光柵製成，看似透明的屏板，如何當人站在後面時身體看起來好像消失了，而這種光柵圖像通常廣泛應用於身份證件和鈔票的防偽特徵中啊！

於創科廊的展品「花之變形」，了解形狀記憶合金製成的花朵如何除溫度開合。（圖片來源：《親子王》）

未來的世界，甚至移居太空會是怎樣？這裏有短片讓你透視一二。（圖片來源：《親子王》）

香港科學館全新常設展廳3：人工智能廳

在這裏不但介紹AI的基本原理，更展示了多項應用實例，涵蓋AI與創意藝術、中華文化的融合，以及在醫療與生命科技領域的突破。

來和AI對弈，比試一下看哪個會勝出？（圖片來源：《親子王》）

小朋友可以和AI對弈、作曲及繪畫，一試簡單用手勢已經可以控制車、和AI猜包剪揼、感受AI風格肖像畫的趣味，以及隨時塗鴉都可以做出一幅獨特的傑作，小朋友應該玩到不亦樂乎。

和AI教練一起做運動吧！（圖片來源：香港科學館）

（圖片來源：《親子王》）

香港科學館

地址：尖沙咀東部科學館2號

時間：星期一、二、三及五 10:00 - 20:00（票務處於18:00關閉）、星期六、日及公眾假期 10:00 - 21:00（票務處於20:00關閉）、星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館；聖誕前夕及農曆新年除夕開放至17:00

票價：$20（標準票）、免費（全日制學生）；逢星期三常設展覽免費入場；攜票的成人陪同參觀的4歲以下小童免費入場

查詢 : 2732 3232 / https://hk.science.museum/

