圖書開倉｜3大書商聯合特價圖書開倉$10起 小學中英數練習/模擬試卷/精讀補充補充低至$25｜親子優惠

農曆新年長假期快到，各式各樣的商店正進行減價速銷，就連圖書、補充練習也加入減價行列！商務印書館聯同教圖及培進舉行聯合特價圖書開倉，大量精選好書、補充練習、各類圖書等均以低至4折發售！買得越多優惠越多之餘，消費滿額即加送懷舊巴士主題環保袋，即睇圖書開倉優惠詳情。

親子優惠｜3大書商聯合特價圖書開倉低至$10

踏入新的一年，商務印書館聯同教圖及培進，由即日起於旺角舉行圖書開倉！大量精選好書、補充練習以$99/3本、四折、半價……等折扣發售；同時設有特價專區，大量好書更低至$10即可入手， 熱賣文學、歷史、語言學習套裝、雙語兒童讀物、藝術畫冊、醫藥保健、藝術畫冊、DK彩圖圖解百科……應有盡有，優惠圖書種類繁多，各位書迷萬勿錯過！

（圖片來源：商務印書館）

另外，家長們最關注的暢銷小學中英數練習、模擬試卷、精讀補充、星級教材亦有優惠，各科精選練習低至$25就有！為方便大家將戰利品帶回家，只要折實買滿$600（現場貨品不限種類），即更會送上精美耐用懷舊巴士主題環保袋（原價單購$78）一個，讓大家袋走好書，亦可購買任何商品用$38加購！爸媽們趁農曆年前把握限時優惠，即到旺角開倉店選購好書，將好書帶回家！

（圖片來源：商務印書館）

點擊圖片瀏覽圖書開倉優惠詳情：

旺角商務開倉店〈圖書特銷、小學補充、精讀練習〉

時間：12:00 - 20:00（星期一至日）

地址：九龍彌敦道740號利華大樓地下A舖（近始創中心，港鐵太子站B1出口、港鐵旺角站B3出口均可步行到達、旺角港鐵站B3出口 經天橋4分鐘直達）

*現場接受現金、八達通及電子支付。

*如有任何爭議，商務印書館（香港）有限公司保留最終決定權。

