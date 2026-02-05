Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳親子好去處｜深圳Airparty空氣湃室內遊樂場買一送一低至$139 全日任玩100+潮玩項目

親子
更新時間：08:45 2026-02-05 HKT
在農曆新年長假期期間，如未有打算外遊，不少爸媽也會安排深圳短線遊，跟小朋友輕鬆玩一、兩天。除了熱門的福田、南山區，龍崗區亦是親子遊的好選擇，有不少適合一家大少玩的好地方，如深圳最大雙層180,000呎巨型樂園空氣湃運動嘉年華，擁有多達100多項潮玩項目，12個主題遊戲區！趁著今日（5日）有室內遊樂場優惠買一送一，低至$139即可全日玩，入手優惠門票跟小朋友長假期去玩。

深圳親子好去處｜深圳Airparty空氣湃室內遊樂場買一送一

位於深圳龍崗區的空氣湃運動嘉年華，是目前深圳最大雙層180,000呎巨型樂園！場內有多達100多項潮玩項目，總共分為12個主題遊戲區！ 當中有4大核心體驗板塊：極限挑戰、科技未來、綜藝狂歡和全球IP，每個板塊都具有獨特的主題和項目，為大、小朋友帶來沉浸式玩樂體驗。同時還有全國首創、顛覆傳統的獨特項目，包括20米高空館的懸空蹦極+彈射起飛、户外真人CS戰場、無人機編隊+坦克機器狗等。 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
  • 超凡沉浸式科技亮點設施：裸眼7D飛行體驗館 、 VR大空間《噓!莫名之地》（國內首創9D空間聲音交互密室）、 波動AR虛擬競技科技賽、 狼人殺城市聯賽、VR滑翔傘 & F1賽車、360度太空自行車&勇氣梅花樁；
  • 刺激極限挑戰： 4人鞦韆+彈射起飛、戶外卡丁車、瘋狂碰碰車 、極速摩托、Disco 轉 ；
  • 綜藝IP實景還原： 《瘋狂的麥咭》七大闖關主題（如石板、岩石、X闖關、懸崖等）、《Running Man》撕名牌比賽&枕頭大戰； 
  • 全球IP主題體驗： 《九龍城寨》超大主題鬼屋（600㎡實景還原）、 《魷魚遊戲》生存挑戰 、 《第五人格》非對稱對抗。
  • 未來競技場：室內匹克球場&壁球館、無人機足球比賽、山體攀岩&斜坡攀岩、無冰冰壺比賽、模擬棒球賽、射箭競技場、實彈射擊&飛碟打靶、彈床灌籃大賽、夜光保齡球館、水上划船賽、滾軸溜冰場 。
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽深圳室內遊樂場詳情：

期間限定：策馬江湖令（全館主題打卡）  

活動日期：即日起至2026年2月28日 
活動地點：全場館（打卡點遍佈各區域） 

遊戲玩法：
1. 進場領取集章卡，自由探索全館潮玩項目。每完成一項，即可收集專屬印章；集齊指定印章，可兌換「空氣票」虛擬貨幣，用於最終兌換麥咭限定周邊、玩偶背包等精彩禮品 ；
2. 寒假大比拼（團隊 台競技）進場自行組隊，參與全天定時開賽的團隊/個人競技項目（如：鞦韆水戰、攀岩速决、灌籃大賽、四角籠對決等）。每場勝利均可累積團隊積分，最終積分排名前列的隊伍，將獲得額外空氣票及專屬榮耀大獎。 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃限量搶–買一送一】單人全日任玩門票｜全日不限次進出 
優惠：HK$278/2 位，平均HK$139/位（原價 HK$278/位）
購買連結：＞＞按此＜＜
 
【獨家 - 二人同行優惠】全日任玩門票｜全日不限次進出 
優惠：平日及週末及公眾假期適用： HK$536 /2位，平均$268/位（原價 HK$278/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期） : 2026年2月5日10:00至2月11日23:59 
使用期：自開票日算起 30日 之內兌換有效 
地址：深圳市龍崗區吉華街道三聯社區賽格新城1號101 - 地鐵5號線下水徑站A出口 
營業時間：10:00-22:00 

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜富麗敦海洋公園酒店探險家低至$50玩6000呎室內遊樂場 兩大全新互動體驗 農曆新年有優惠︳親子好去處2026

相關文章｜室內遊樂場人均$20放電90分鐘 低至$38全日任玩3層攀爬架/旋轉滑梯 3大分店、農曆新年合用｜親子好去處2026

 


 

