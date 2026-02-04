烏溪沙青年新村初三開放日 免費任玩營地活動/彈跳馬樂園/匹克球、70檔新春攤位︳農曆新年好去處2026

農曆新年還有個多星期便到了，相信各位爸媽已安排了初一、初二去長輩家中拜年團聚，初三就可以與小朋友去放電喇！位於馬鞍山的香港中華基督教青年會（YMCA）烏溪沙青年新村，每年都會於農曆新年舉行開放日，今年將於2月19日年初三開放予大家來玩！當日只需付$20入場費，就可從早到晚免費任玩多個營地活動，還有新春工作坊、新春攤位及打卡位等，也有自費的營地活動，可暢玩八米充氣彈床滑梯、無人機足球對戰等，即睇農曆新年好去處活動詳情，還有各特備節目時間表、活動地圖！

農曆新年好去處2026︳烏溪沙青年新村初三開放日 免費享用營地設施

香港中華基督教青年會（YMCA）的烏溪沙青年新村，將於2月19日（年初三）舉行一年一度開放日，當日只需付入場費$20，即可入場免費享用營內設施，包括康樂室、籃球場、足球場、羽毛球場、兒童遊樂場等，更可自備食物去享用燒烤場（免費使用，先到先得），亦有多個營地活動免費任玩，如充氣彈床、布袋球、匹克球、芬蘭木柱、十米充氣障礙彈床、充氣彈跳馬樂園、充氣彈床迷宮、彩虹傘等。

近日大熱的匹克球亦有得免費玩！（圖片來源：YMCA）

動靜態活動 大小朋友、長老都啱玩

同場還設有近70檔新春攤位，以及多個不同的免費體驗活動，如體能測試大挑戰、戶外划艇工作坊等，；亦有多個自費營地活動讓小朋友們去放電，包括蹦極彈床、高卡車、攀石、低結構繩網陣、八米充氣彈床滑梯，也有靜態活動讓大家參與，如擴香石製作、飾物盒製作、盆裁製作、新年燙珠製作等；同場也有多項應節活動，如醒獅隊舞獅表演、中式傳統雜耍表演、泡泡魔術秀、本地Busker 家朗KA LONG、Yu Tung Rainbow的歌唱演出等，活動相當豐富，入場可獲贈新春小禮品呢！

同場亦有多個自費營地活動讓小朋友們去放電，包括蹦極彈床、高卡車、攀石、低結構繩網陣、八米充氣彈床滑梯等。（圖片來源：YMCA）

YMCA烏溪沙青年新村初三開放日

日期：2月19日（年初三）

時間：10:00 - 17:00

地點：沙田馬鞍山鞍駿街2號烏溪沙青年新村

門票：$20（不設預售，即日以八達通 / 現金繳費）

注意事項

．燒烤爐免費使用，先到先得

．只接受現金及八達通，請準備現金港幣20元或以八達通支付入場費（會於參加者手背蓋上印章作入場證明）

．門口售票處只作售賣入場門券，自費活動券需於入場後購買（草地足球場、大禮堂門外、綜合體育館門外）

．當日泊車每次進出營地收費為100元。泊車場開放時間為10:00-17:30

．當日茶室如常開放及提供小食選購

．更多活動詳情及最新資訊，請參看「香港中華基督教青年會 - 烏溪沙青年新村」Facebook專頁或Instagram專頁

． 公眾如有查詢，請於上午9時至晚上9時致電2642 9420

