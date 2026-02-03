Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

室內遊樂場人均$20放電90分鐘 低至$38全日任玩3層攀爬架/旋轉滑梯 3大分店、農曆新年合用｜親子好去處2026

室內遊樂場︳農曆新年快到，除了四出跟長輩好友拜年共聚，還要安排一些「放電」環節，以釋放孩子的無窮電力。已有兩間分店的室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse於去年底在黃竹坑港鐵站附近開設全新7600呎分店，今日（3日）有快閃優惠，低至$38即可全日暢玩不限時，最重要是農曆新年一樣有優惠，而北角、新蒲崗更有額外優惠，人均$20即可放電90分鐘，最啱節目期間用來「攝時間」!即睇室內遊樂場優惠詳情與親子好去處快搶連結。

親子好去處2026︳人均$20放電90分鐘 低至$38室內遊樂場全日不限時任玩

室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse設有3間分店，分別位於北角、黃竹坑及新蒲崗。彩虹蛋兒童遊樂場黃竹坑分店於去年底剛開幕，這間香葉道新店佔地7600呎，環境舒適，設有超過20多款遊戲設施，包括電子遊戲賽車機、氣墊球機、模擬消防救火遊戲、旋轉摩天輪機、角色扮演場景、大型波波池、超滑木滑梯旋轉滑梯、空中透明棧道、鞦韆、爬爬梯、大型跳彈床等，最重要是設施極新，還會不斷新增呢！

親子好去處2026︳人均$20放電90分鐘 低至$38室內遊樂場全日不限時任玩（圖片來源：KKday）
親子好去處2026︳人均$20放電90分鐘 低至$38室內遊樂場全日不限時任玩（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026詳情：

位於新蒲崗的分店佔地3,400呎，設施多多，包括有3層高的攀爬架，還有小朋友一見即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋轉滑梯，亦有適合幼兒的攀爬地區、UFO灑波機、兒童車仔、廚房玩具設施、兒童服飾衣架（公主裙及職業服飾）等，同時備有螢幕投射遊戲、大型跳彈床、電子消防員射水機器、電子氣墊球機器、電子保齡球機器、電子格仔掟波機器，保證小朋友電力全數釋放！

（圖片來源：KKday）
點擊圖片瀏覽親子好去處2026：

而位於北角的分店全層2,300呎，場地設施豐富，如有4米高3層的攀爬架、空中透明棧道、牆身吸波波裝置、氣管射波波槍、大型波波池、滑梯、3層升爬網等，也有電子遊戲及多種玩具，讓小朋友可盡情玩樂。

（圖片來源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）
點擊圖片瀏覽親子好去處2026：

【快閃優惠｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜包括2位小童及4位成人｜限北角或新蒲崗分店｜農曆新年適用 
優惠：
．星期一至五 HK$120/4大2小，平均 HK$20/位（原價 HK$300/組）  
．星期六日及公眾假期 HK$150/4大2小，平均 HK$25/位（原價 HK$360/組） 
*方案包括：4成人2小童同時間一次進場券 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至68折】全日任玩門票｜包括1位小童及2位成人｜限北角或新蒲崗分店｜ 農曆新年適用 
優惠：
．星期一至五HK$114/2大1小，平均HK$38/位（原價HK$168/組） 
．星期六日及公眾假期 HK$138/2大1小，平均HK$46/位（原價HK$198/組） 
*方案包括：2成人1小童同時間一次進場券 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至68折】全日任玩門票｜包括1位小童及2位成人｜限黃竹坑分店｜ 農曆新年適用 
優惠：
．星期一至五HK$148/2大1小，平均HK$49/位 （原價HK$218/組） 
．星期六日及公眾假期HK$173/2大1小，平均HK$58/位（原價HK$248/組） 
*方案包括：2成人1小童同時間一次進場券 
購買連結：＞＞按此＜＜


優惠詳情：
優惠詳情： 
優惠期（預訂期）：2026年2月3日10:00至2月9日23:59 
體驗日期：2026年2月4日至2026年3月22日 
體驗時間：10:00 – 21:00 
．黃竹坑店地址：港島黃竹坑香葉道22號,S22 8樓全層 
．北角店地址：北角英皇道383號17樓全層 
．新蒲崗店地址：新蒲崗彩虹道212號 The Burrow 17樓 02-06室

*半歲以下兒童免費；半歲以上需正常收費
*兌換券適用於所選擇分店的開放時間，如分店開放時間任何突發情況下臨時更改將不會另行通知，一切以官方網站公佈為準

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳

