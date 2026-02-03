立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗

農曆新年習俗︳今年2月4日為「 立春 」，根據中國傳統，一月一日是新一年開始，而「立春」就是春天真正開始，故這天才是「送蛇迎馬」的第一天。立春是廿四節氣中的第一個節氣，又稱「立春節」或「春節」，立春也代表寒冷的冬天將要結束，天地萬物重現生機，春暖大地。在這個充滿生機的日子，原來有8大傳統 立春禁忌 ，不然會有損運氣。同時亦有建議五類人最好 躲春 ，大家可用作參考，以迎接新一年。

農曆新年習俗︳8大 立春禁忌 竹筷立春開運法

根據小孟老師星座塔羅牌之清水孟資料，古人說「春分到，蛋兒俏」，在立春之日，可以將雞蛋「立」起來，就代表立春，也提醒我們於新一年要要端正品德。小孟老師星座塔羅牌之清水孟就歸納了以下8點，大家可以留意一上，以免犯禁損運氣。根據台灣埔鹽紫竹觀音宮所指，2026年的立春特別於2月4日的凌晨4:01:51，（農曆臘月十七），距馬年春節尚有13天，是為早「立春」。

立春｜在立春之日，可以將雞蛋「立」起來，就代表立春。（圖片來源：PhotoAC）

另根據小孟老師星座塔羅牌之清水孟資料，古人說「春分到，蛋兒俏」，在立春之日，可以將雞蛋「立」起來，就代表立春，也提醒我們於新一年要要端正品德。小孟老師建議其中一個「立春開運法」：「竹筷開運法」，一年之季在於春，立春後慢慢萬草叢生，故建議可以找兩支竹筷子代表樹木。在立春時將竹筷子放在手袋或辦公地方，放1-2天後，再拿出來夾東西吃，代表今年「有的吃」，有「春」於台語上與「賰」同音，「賰」意即有剩餘、富饒的意思。同時小孟老師亦歸納了以下8大 立春禁忌，大家可以留意一下，以免犯禁損運氣。

（圖片來源：PhotoAC）

立春｜五類人要「躲春」

有言立春之日要「躲春」，但根據台灣埔鹽紫竹觀音宮所指，原來不是人人要「躲春」，只是氣場敏感、容易受太歲影響的人才需要「躲春」，而有五類人就需要「躲春」：

宜躲春朋友：犯太歲的四大生肖

2026年為馬年，與太歲存在值、衝、刑、害、破關係的4大生肖，運勢易受波動，需「躲春」。

屬馬：本命值太歲 + 午午自刑，雙重影響力疊加。作為本命年，屬馬人易情緒焦慮，也易與人產生磨擦，於健康上需多加留意心臟與肝火問題。躲春可平穩氣場，減少內耗。 屬鼠：子午相衝，水火相剋。子鼠與午馬為十二地支「六衝」，氣場易有衝突，也易遭遇事業變動、突然破財，亦會增加意外風險，躲春可避氣場衝撞，平穩運勢。 屬牛：醜午相害，土火相害。屬牛的人易招小人暗算，事業或會遇上瓶頸位，脾胃健康與偏財方面亦要多加留意。躲春能減少暗裡阻礙，避免是非纏身。 屬兔：卯午相破，木火相破。屬兔的人氣場易紊亂、情緒急躁，人際內耗與事業感情變故的風險亦會增加。躲春可穩固氣場，降低意外發生的機率。

（圖片來源：PhotoAC）

台灣埔鹽紫竹觀音宮另指出，民間有部分將屬雞的人納入「犯太歲」（酉午相刑），認為屬雞的人人易遇口舌之爭、合約糾紛，大家可根據自身情況選擇躲春，圖個安心。

宜躲春朋友：年齡逢「九」的人群（明九+暗九）

民間認為，虛歲逢「九」是「關口年」，氣場較弱，容易受到外界幹擾。「明九」指虛歲尾數為「9」者，如9歲、19歲、29歲等；「暗九」指虛歲為9的倍數者，如18歲、27歲、36歲等。這類人群宜躲春，是為了平穩度過運勢波動期，減少不必要的困擾。

（圖片來源：PhotoAC）

躲春要這樣做 可留意5個細節位

大家若想求心安而選擇躲春，可留意以下由台灣埔鹽紫竹觀音宮提出的5個細節位。根據台灣埔鹽紫竹觀音宮。躲春的原則是「宜靜不宜動」，並非隨便找個房間靜待，而是要掌握精準的時間，並守對規矩，透過儀式感發揮趨吉避兇的作用。

躲春細節1：精準把握躲春時間

2026年立春交接時間為2月4日凌晨4點01分51秒，民間躲春需涵蓋「交節前後各一小時」，即凌晨3點01分至5點01分，共兩小時。於這段時間是新舊氣場交替時段，要避開這段時間，盡量減少干擾。大家可選擇安靜獨處兩小時，保持心平氣和、不被打擾便可。如工作上不許可，可提前一天選安靜時段獨處兩小時即可。

（圖片來源：PhotoAC）

躲春細節2：選對場地獨處守靜

選擇自己常住的房間，要安靜、通風，可提前清理房間雜物，在整齊環境中，氣場更穩定；

（圖片來源：PhotoAC）

躲春細節3：隔絕外界

關掉手機鈴聲、電視、電腦等電子設備，避免打電話、傳訊息，不與家人或其他人交流，獨自靜坐即可。 可看書、寫日記等低耗能活動，不睡覺、不走動，保持清醒的平靜狀態。

（圖片來源：PhotoAC）

躲春細節4：配合合適顏色衣著

犯太歲生肖可穿親友贈送的紅色內衣、紅襪子，民間認為紅色能辟邪化煞、調和氣場。但忌穿全紅，可搭配五行互補的飾品，如屬馬的人可配藍色圍巾（水屬性）、屬鼠的人可配白水晶，中和火性氣場。

犯太歲生肖可穿親友贈送的紅色內衣、紅襪子，民間認為紅色能辟邪化煞、調和氣場。（圖片來源：PhotoAC）

躲春細節5：增強儀式感 穩固氣場

亦可搭配簡單的「加強」方法，於在房間擺放一盆黃金葛（台灣稱為「綠蘿」）（旺木氣，調和火性），或一個銅葫蘆（化解煞氣）；亦可隨身佩戴本命佛吊墜，如屬鼠的戴千手觀音、屬馬的戴大勢至菩薩，睡覺時取下用紅布包裹。躲春結束後，可吃點生菜、春餅「咬春」，寓意迎接春氣、納福招財。

躲春結束後，可吃點生菜、春餅「咬春」，寓意迎接春氣、納福招財。（圖片來源：PhotoAC）

