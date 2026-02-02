香港新聞博覽館限定親子團體驗新聞台前幕後做天氣小姐 本地展覽設計專屬報紙頭版 | 親子好去處

親子好去處︳農曆新年快到，家家戶戶忙於辦年貨、大掃除之餘，也要為小朋友好好安排節目，善用假期。未有計劃外遊的家庭，不妨玩盡香港，除了可以到各大商場打卡、到室內遊樂場放電外，也可以留意一些本地展覽，富有特色又適合親子互動玩樂，還可增進知識，就如備受歡迎的香港新聞博覽館限定親子團，特別於新年期間加開，四人即可成團，全程有趣、好玩且知識點豐富。即睇預約方法與活動詳情，跟小朋友過個有意義的假期。

親子好去處｜香港新聞博覽館 體驗台前幕後新聞業

以前互聯網還未發達時，大眾要獲取最新資訊，便得依賴報章、電台及電視台等媒體。要讓小朋友知道香港新聞傳播歷史及發展，可到訪位於中環的香港新聞博覽館，參加即日起至暑假期間的專屬親子團，就可由專人帶領走遍全館，導賞昔日傳統媒體的有趣故事，還有只此一家的有趣傳媒業體驗。

面積約一萬平方尺的香港新聞博覽館， 在2018年底開幕，是亞洲首間以新聞為主題的展覽及教育設施。（圖片來源：《親子王》）

小朋友既可走進電視台後台的控制室處理字幕及播放新聞，還可以當上天氣先生或小姐報告即時天氣，一家人還可以拍張全家福，再加上自家設計，便可印成獨一無二的「報紙頭版」，體驗好玩又有趣，更可有難能可貴的紀念品呢！

體驗當天氣女郎報導天氣報告。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處：

加推香港新聞博覽館限定親子團

各位家長注意！香港新聞博覽館現徇眾要求，強勢推出新年專屬限定親子團！四人即可成團，全程有趣、好玩且知識點豐富。親子團由即日起至2026年2月28日開放網上報名，隨團除了有專人導賞帶你走遍全館講故事，一家人還可以一起拍全家福，加上自家設計印成獨一無二的報紙頭版。參加的每個家庭更可獲得一套四張、於館內專屬印台自家疊印印製的特色明信片，有趣又好玩！而報名參加新年親子團的每個家庭，還有機會加送「發光小夜燈」一盞，先到先得，快快報名！

（圖片來源：香港新聞博覽館YouTube截圖）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

香港新聞博覽館專屬親子團

地址：中環必列者士街2號

報名日期：即日起至2026年2月28日

人數：二人起自由組隊，4人成團，每個參加家庭必須包括一位未滿12歲的參加者

可預約日子及時間：星期二至日1100-1700

收費：$288（2人）、$388（3人）、$488（4人）、$588（5人）

報名方法：＞＞按此＜＜

每團專享：

專人導賞（約30分鐘）

「我上頭版」全家福（每個家庭一張）

一套四張特色明信片（每個家庭一套）

一套四張蓋印用紀念明信片（每個家庭一套）

每人一張遊戲體驗券

12歲或以下小朋友可獲精美紀念品及趣味工作紙

*新年限定！每個家庭再送發光小夜燈一盞

相關文章｜MOLLY 20周年特展《一顆不變的星》 6米高SPACE MOLLY雕塑+5大主題展區︳親子好去處2026