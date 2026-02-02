港威酒店自助餐買一送一低至$251歎雪蟹腿 3.5小時任食全新蟹主題自助晚餐必試阿拉斯加蟹腳｜親子優惠

親子優惠｜快到農曆新年，長期假最想跟家中老幼一定過，聚聚餐聯繫感情，也可趁機大歎美食。想為孩子添新年、辦年貨，尖沙咀就是好選擇。既有太空館、藝術館、科學館等適合小朋友的遊玩點，爸媽也可以去shopping買新衫、新鞋。行得累了，可到不少自助餐愛好者的心水之選的尖沙咀海港城港威酒店Three on Canton舒舒服服歎自助餐，今日（2日）推出自助餐優惠，平日周末皆可享買一送一，低至$251即可歎自助午餐嘗冰鎮海鮮，自助晚餐更即可3.5小時任食龍蝦、阿拉斯加皇帝蟹腿，3至5月份的全新餐單亦推出，即刻預定，一家人去賀新歲！

親子優惠︳港威酒店自助餐買一送一

尖沙咀港威酒店Three On Canton自助午餐可任食日式刺身，包括三文魚、吞拿魚、北寄貝，喜歡海鮮的必食龍蝦鉗、大蝦、雪蟹腳、小龍蝦，亦有充蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉、香草黑胡椒烤牛柳、美式烤西冷牛肉，亦可一試炸蠔、烤半殼帶子配松露醬、白酒忌廉炒藍青口；小朋友又可吃布朗尼、甜薯撻、麻糬、馬卡龍，還有鮮果芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、蘋果撻、香蕉朱古力蛋糕、焦糖蘋果蛋糕呢！

而自助晚餐除了自助午餐的多款美食，更有龍蝦、阿拉斯加皇帝蟹腿、雪蟹腿、半殼帶子，還有松露醬焗帶子、法式海龍皇湯配蒜蓉法包、炸蠔、西班牙蒜蓉蝦，亦有中式美食如烤全鴨（3款配料：荷葉餅、青瓜、京蔥、甜麵醬） ，而烹飪站則有黑松露蘑菇意大利麵配全隻風乾火腿芝士，最後必食藍莓芝士蛋糕、鮮果忌廉蛋糕，也有拉明頓蛋糕、檸檬泡芙袋、朱古力撻、馬卡龍，人人都滿足回家。

3月份全新鮑魚、蟹自助晚餐

「自助晚餐」將於3月份推出全新「鮑魚、蟹自助餐菜單」，除了有亞拉斯加蟹腳、松葉蟹腳、波士頓龍蝦、凍蝦等冰鎮海鮮，還有油甘魚、三文魚、吞拿魚、紅蝦、北寄貝、北海渡帶子等日式剌身，也有特色關西板壓壽司如三文魚板壓壽司、秋刀魚板壓壽司、鰻魚板壓壽司、蝦板壓壽司，當然也有多款熱葷可選，港威酒店招牌海南雞飯、牛油芝士焗蠔、清蒸鱈場蟹腳、蜜餞烤火腿、燒澳洲西冷、花膠燴鵝掌都是必試，愛吃中式甜點記住要吃西米布甸，葡撻、焗黃梅撻、鮮果忌廉蛋糕、咖啡麾士蛋糕亦可一試。



【快閃優惠｜買一送一】平日自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期一至五，公眾假期除外，HK$502/2位，平均HK$251/位（原價 HK$449/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送二】週末自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期六至日，及公眾假期適用，HK$1,196/4位，平均HK$299/位（原價 HK$537/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【 快閃優惠｜買一送一】平日自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠：星期一至四，公眾假期及前夕除外，HK$898/2位，平均HK$449/位（原價 HK$812/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送二】週末自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠：星期五至日，公眾假期及前夕適用，HK$1,868/4位，平均HK$467/位（原價 HK$845/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期） : 2026年2月2日12:00至2月8日23:59

用餐日期：2026年 2月3日至2016年3月31日

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13港威酒店3樓

*以上優惠價已包括原價加一服務費

