親子餐廳｜東京米芝蓮一星餐廳日山推兒童套餐 超可愛動物造型飯團/甘口咖哩/香脆炸物

柔軟嫩滑的和牛入口即融，脂香滿溢，而擁有過百年歷史的「日山畜產」更是日本和牛鑑定級權威。位於灣仔的日山分店，店鋪同樣有標誌式竹林隧道布置，讓大家未進店先感受濃濃儀式感。現時除了爸媽可以品嘗滋味和牛，連孩子也可於高級日式料理店享受專屬兒童套餐。即睇 親子餐廳 的美食推介與訂座方式，跟小朋友去歎美食。

親子餐廳｜東京米芝蓮一星餐廳日山推兒童套餐

想在香港吃到高級和牛，可到日山位於灣仔的分店，店內提供的黑毛和牛由鹿兒島空運到港，全部都受日山畜產認證，質責當然有保證。師傅在客人面前炮製壽喜燒，溫度和時間都要控制得宜。

日山灣仔分店於去年在合和中心開幕，其日本總店已連續十年榮獲 米芝蓮一星殊榮。（圖片來源：《親子王》）

現時灣仔日山更推出周末及公眾假期的限定優惠，兩位成人憑會員訂座惠顧該店午市或晚市壽喜燒套餐兩份，即可免費帶同一位小童享用「日山兒童套餐」（價值$248）。兒童餐可不馬虎，有超可愛動物造型飯團和甘口咖哩，也有小朋友最愛的九州炸雞、吉列薯餅、吉列炸蝦等多款香脆炸物，分量十足，保證孩子吃得飽飽。

兒童套餐為灣仔店獨有，由前菜至甜品皆融入可愛元素，雞肉丸 配上甘口咖哩，香口惹味，一點也不辣。（圖片來源：《親子王》）

同集團旗下的姊妹店「月山」星期六至日凡惠顧任何午市套餐或晚市套餐一份 ，即可免費獲贈兒童套餐一份（價值$248）。也有推出親子友善餐單，特別為3至12歲小客人免費提供特製小孩版Omakase，讓大、小朋友都能滿足地品嘗到高級日式料理。

師傅在客人面前炮 製壽喜燒，溫度和時間都要控制得宜。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子餐飲詳情：

日山（灣仔分店）

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場4樓416號舖

營業時間： 星期一至五 12:00 - 15:00、18:00 - 22:30；

星期六、日及公眾假期 12:00 - 15:30、18:00 - 22:30

訂座電話：2335 0388

*兒童餐優惠須最少於兩日前預訂

*「月山」（中環皇后大道中80號H Queen's 19樓）

