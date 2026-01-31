2大親子烹飪活動推介 小廚師DIY薄餅/水塘遊大自然親子樂×原野烹飪｜親子好去處2026

別說孩子，爸媽也想於假日好好鬆一鬆，釋放工作上的壓力，也趁機跟小朋友好好相處玩樂。想吃餐好又想寓玩於學？好玩有趣的親子烹飪活動就是最佳選擇。爸媽可跟小朋友去做小廚師DIY薄餅，又或是跟導遊出發往香港水塘，親親大自然之餘，又可在原野烹飪。即睇親子好去處參加方法與詳情，假日就跟小朋友去玩。

親子烹飪活動推介1：Mr. O "Oyster Pizza Pasta"小廚師DIY薄餅

意粉、薄餅無疑是小朋友喜愛的美食，若能讓小朋友親自動手做，相信會吃得更開懷。Mr. O "Oyster Pizza Pasta"位於荔枝角地鐵站上蓋的長沙灣廣場內，交通便利，更設特色鳥籠座位。

餐廳特別設有3個鳥籠座位，打卡一流。（圖片來源：《親子王》）

店內一隅有個Kids' Corner，提供圖書、填色紙、積木、煮飯仔玩具及其他兒童玩具，全部整齊乾淨，小朋友可借來於等餐或用餐後玩樂。於下午二時後任何消費只需加$148即可參與Pizza DIY創作體驗，自選醬汁（番茄醬或千島醬），再自己於12吋餅底上鋪滿一系列豐富配料，製作完成後會即場烤焗，約10來分鐘後便上桌讓小朋友品嘗自製薄餅，新鮮出爐非常美味。餐廳另有蛋糕DIY活動（需預約），參加的小朋友可享兒童餐半價優惠。而惠顧兒童套餐更可加$100，到同層的Wonder Valley playhouse暢玩一小時！

由醬汁到配料統統可以自選，pizza餅底 有12吋，足夠一家人齊齊分享。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子烹飪活動詳情：

Mr. O "Oyster Pizza Pasta"

地址：荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場3樓301號舖

營業時間：11:30 - 21:00

查詢及預訂：9861 8812

親子烹飪活動推介2：香港水塘遊 大自然親子樂×原野烹飪

香港郊外景色優美，也有大大小小的水塘連接行山徑，很多都親子友善，適合新手遠足。山城教育特別於冬季推出「大自然親子樂×原野烹飪行山」，親子可選擇遊覽河背水塘、流水響水塘或香港仔水塘，一起行山、參與繪本共讀、野外生柴火和紙箱焗雞翼等，享受香港的冬日山水遊。

天氣清涼舒適，最適合遊覽香港各個水塘，有導師帶領下，更會學到不少自然生態知識。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子烹飪活動詳情：

大自然親子樂x原野烹飪@元朗河背水塘

日期：2月1、22日

時間：10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

對象：2 - 9歲兒童及其家長

活動內容：行山、遊覽河背水塘、生柴火、紙箱焗雞翼

價錢：$300（包一大一小，如再加兄弟姊妹 每位+ $170；再加成人 每位+ $130）

報名表：＞＞按此＜＜

大自然親子樂x原野烹飪@香港仔水塘

日期：2月8日、3月1日

時間：10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

對象：2 - 9歲兒童及其家長

活動內容：行山、遊覽香港仔水塘、野外生柴火、紙箱焗雞翼

價錢：$300（包一大一小，如再加兄弟姊妹 每位+ $170；再加成人 每位+ $130）

報名表：＞＞按此＜＜

相關文章︳2大郊外親子活動解鎖新技能 三隻小豬日營學習建造房子/ 小礦工大石之旅｜親子好去處2026

相關文章︳新春好去處︳郊野共學新年親子工作坊 製作「竹報平安」竹筒飯/親摘新鮮蘿蔔製古法蘿蔔糕