大專 | 難入過醫科？在學獸醫系學生分享 入學Tips+求學秘辛︳海外升學

隨着飼養寵物的人數不斷上升，獸醫逐漸成為學生心目中炙手可熱的「Dream Job」。但在香港想成為一名獸醫，分分鐘比讀醫更難，全因獸醫學院在全球的數量都遠比醫學院更少，香港現時更只有城市大學開設有獸醫學學士課程。而獸醫學系在收生要求更明令學生要有「實戰經驗」，若無事前部署，即使成績彪炳亦可能「求學無門」。

現時在香港城市大學修讀獸醫學系四年級的 Joey，今日將會為我們分享報考獸醫學系的「事前準備」，並分享他對英國、香港獸醫學院的看法，讓有志投身獸醫行業的學生能夠提前部署！

從香港到英國 更靈活的學習氛圍

Joey原本在香港就讀聖保祿學校（St. Paul's Convent School），當時因為希望跳出香港的應試模式和學習環境，毅然決定在中四轉學至英國的Concord College。她表示：「因為自小已經立志要當獸醫，所以在挑選學校時，自然希望找一些學術水平頂尖、能夠提供升學支援的學校。當時與父母一同參加了英國升學展、並與升學顧問商討，最後選擇了Concord College。」

與香港較為高壓的學習環境不同，英國的學習氛圍靈活自主，Joey亦讀得更得心應手：「很多人聽到Concord College在星期六有Saturday Test會覺得很辛苦，但實際上在Concord讀書，自由度比較高，除了每日一小時多的溫習時段外，其他時間我們都可以自由安排。另外，英國學校非常着重為學生提供個別的學習支援，老師會經常問我們有甚麼需要幫忙，這與香港以『班級』為單位的教學模式有所不同。」

談及兩地學習模式差異，Joey表示：「在香港，我們往往先追逐分數，再依據成績決定能報讀甚麼科目；但在英國，學校會陪伴我們思考整個職涯方向，先制定規劃，再以此設定目標，再追求一個實現目標的分數。後者令我更有學習動力，因為我們是為了實現目標而努力，而不只是為了試卷上的一個數字。」

以學術為重心的Concord College，校園生活同樣多姿多采，這亦體現了英國全人教育的精神。（圖片來源：受訪者提供）

Joey分享她當時參與學校medical society的一個工作坊，可以親自解剖豬的屍體，在親身嘗試嘗試解剖、縫合傷口等手術步驟後，讓她更加確認對醫療、獸醫行業的興趣。（圖片來源：受訪者提供）



英國學校最大優勢：升學支援

在學業以外，Joey表示升學支援是Concord College另一個亮點：「英國的學校普遍都會提供很多生涯規劃相關的支援。以我為例，獸醫學系通常要求具備相關行業的實習時數或義工經驗，因此升學部署其實要在 Year 10-11（中四）便開始準備。學校得知我有志攻讀獸醫，不僅鼓勵我主動尋找不同的實習機會，還協助我聯絡校園附近的獸醫診所和農莊。」

另外，Concord College的升學團隊，在Joey升學的過程中亦提供了很多不同的支援，Joey分享道：「學校會為每一個學生安排一名指導老師，他們會負責指導personal statement的撰寫，並提出具體修改方向。除此之外，學校在得知我有考慮報讀劍橋大學的獸醫學院後，更專門邀請一位劍橋的招生主任，為我進行模擬面試。這些幫助都讓我對自己的升學部署更有信心。」



Joey表示，在英國實習過程中，她親自到養牛場中觀賞擠牛奶的過程，甚至可以親身嘗試擠牛奶及相關畜牧業工作，這是香港鮮有的經驗。（圖片來源：受訪者提供）

在眾多實習經驗中，Joey最難忘的是為一隻綿羊助產，她表示英國人比較開放，即使當時她還未成為一名正式的獸醫學生，仍然願意給予她很多實際操作的機會。（圖片來源：受訪者提供）

香港vs英國 獸醫學系大比拼

談到修讀地點的選擇，許多人第一時間會想到英國或澳洲的知名獸醫學院。但Joey指出，香港城市大學的課程同樣具備優勢：「雖然在英國可以得到更多畜牧業相關的獸醫實習經驗。但從現實層面考慮，英國讀獸醫相比其他學科，學費支出較為昂貴。而香港城市大學開辦的學位課程是與美國的Cornell University合辦，這是一所在獸醫方面名列前茅的大學，所以最後選擇了回港讀書。」另一方面，Joey亦有提及，若同學希望在學士學位以上繼續深造，必須再度出國留學，因此良好的升學與理財規劃至關重要。



雖然香港在CityU開設獸醫學系後有增設「城大教學農場」，但單論可接觸的動物種類，仍然以英國更勝一籌。例如香港只有山羊，想接觸軟綿綿的綿羊，就要到國外牧場。（圖片來源：受訪者提供）

讀獸醫必備3大特質

和大部分獸醫系學生一樣，Joey最初立志成為獸醫，也是源自於家中的小動物，目睹狗狗離世，讓她希望能幫助更多正在受苦的動物。她認為獸醫的責任不僅是治療，更要教育飼主如何營造良好的生活環境，真正幫助更多生命。

她認為，成為獸醫必須具備以下三大特質：

1. 毅力與時間管理能力

Joey表示讀獸醫也許比大家想像中來得辛苦，甚至每年都有學生退學。不但學業繁忙，每課堂由早到晚，常常忙到錯過用膳時間。Year 1至3更需進行大量畜牧業相關的實習，包括處理動物排泄物及體力勞動。她坦言：「讀獸醫的確是很忙、很辛苦，但我們不能抱怨或放棄，因為努力的目標並不止於考好試，更是要拯救生命，所以毅力和時間管理能力都是必需的。」



對動物的使命感，是驅使Joey持續奮鬥的動力。（圖片來源：受訪者提供）

2. 同理心

許多人因為貓狗的可愛模樣而愛上動物，但Joey提醒，單純的「喜愛」並不足以支撐你成為一名獸醫。她指出：「在獸醫的工作中，我們經常需要面對狀態不佳的動物，甚至有因皮膚病、牙齒問題等健康狀況而外觀令人不適的個案。因此，同理心格外重要——能夠與正在受苦的動物共情，並以救助牠們為使命，才是真正的核心。」

以動物分娩為例，新生命誕生同時伴隨着鮮血與剖腹，在考慮修讀獸醫前，學生應考慮自己的接受程度。（圖片來源：受訪者提供）

3. 溝通能力

在獸醫的日常工作中，需要與很多人溝通，除了要與顧客解釋寵物病況，在手術過程中更需要與獸醫護士及技術員進行團隊合作，所以溝通技巧同樣必不可少。

現場分享升學心得

Joey將於2月7日（星期六）在《英識教育》與另一名Concord College 狀元畢業生Elly，一同分享在Concord College的學習歷程，解構如何在中學階段確立升學方向及未來專業發展。有興趣的家長們記得報名！

《英識教育英國升學展》

雲集30間英國寄宿名校｜一對一即場面試｜星級嘉賓拆解升學必勝法

報名連結：https://bit.ly/4b1qaxl

日期：2026年2月7日（六）

時間：上午10：30－下午4：30

地點：九龍香格里拉大酒店宴會大禮堂 (尖東站P1出口步行1分鐘）

相關文章︳10A醫科生培育記：如何與孩子打造成功升學路？︳海外升學