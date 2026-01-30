Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2大郊外親子活動解鎖新技能 三隻小豬日營學習建造房子/ 小礦工大石之旅｜親子好去處2026

親子
更新時間：11:39 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:39 2026-01-30 HKT

親子好去處2026｜新一年新開始，小朋友也長大一歲了。踏入新年，相信家長都希望小朋友能學業猛進，增長知識。以下2個郊外親子活動，有趣又益智，讓孩子從玩中學，探索廣闊世界，解鎖新技能！即睇親子活動詳情與報名方法。

郊外親子活動1：三隻小豬日營 學習建造房子

小朋友用積木砌房屋就砌得多，可有想過仿效童話故事《三隻小豬》中的小豬，利用不同物料建造一間真正的小屋？果子夢的皇牌活動「三隻小豬」在新一年再度舉行，小朋友有機會親手搭建草屋，利用錘仔揼釘建造木屋，還要搬磚頭建磚屋，學習建築原理。

小朋友砌積木就砌得多， 砌磚頭可不簡單。（圖片來源：受訪者提供）
小朋友砌積木就砌得多， 砌磚頭可不簡單。（圖片來源：受訪者提供）

活動還會讓孩子斬柴起火煮飯，體驗野炊樂趣，自己洗切食材，明白一頓飯得來不易，自然吃得特別珍惜和滋味！

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

三隻小豬日營
日期：1月18日、2月22日、3月8及29日
時間：10:00 - 16:00
地點：錦田私人營地
費用：$850
報名及查詢：5188 0429 （WhatsApp）

郊外親子活動2：小礦工大石之旅 舊礦場探秘

放假小朋友的螢幕時間少不免會大幅增加，不想小朋友沉迷網上影片或遊戲，新一年不如讓孩子化身小小探險家走進大自然課室。由小巨人歷奇教育舉辦的「小礦工大石之旅」 專為5至12歲兒童量身打造，兼讓孩子走出舒適圈，學會獨立和解難。

探秘馬鞍山舊礦場，認識香港舊時歷史。（圖片來源：受訪者提供）
探秘馬鞍山舊礦場，認識香港舊時歷史。（圖片來源：受訪者提供）

活動由專業山藝老師領隊，帶孩子走進馬鞍山舊礦場這個戶外教室：探秘廢棄礦場遺跡、學習實用山藝知識，還能結識同齡夥伴，玩轉趣味集體遊戲，全日收穫滿滿歡樂與知識。

學習實用山藝知識，掌握野外生存小技巧。（圖片來源：受訪者提供）
學習實用山藝知識，掌握野外生存小技巧。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

小礦工大石之旅
日期：2月15 （年廿八）、21 （年初五）、22（年初六）、23 （年初七）日
時間： 09:00集合（港鐵九龍塘站外小巴站），16:00解散（原位接送）
費用： 小童 $588 / 位（包旅遊車接送、生態導賞員、活動教練等所有服務）
對象：5 - 12歲
報名： 6775 2033 （WhatsApp） / ＞＞按此＜＜

相關文章︳新春好去處︳郊野共學新年親子工作坊 製作「竹報平安」竹筒飯/親摘新鮮蘿蔔製古法蘿蔔糕

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
19小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
6小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
5小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
12小時前
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活 帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊 擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
3小時前