台灣人氣IP柴語錄登陸Mikiki × 卓爾廣場 親子賀年工作坊/賀年展銷/寵物友善打卡區 送30個財神咕𠱸 ｜親子有禮

新春好去處︳各位大、小柴犬迷要留意，台灣人氣爆燈的IP《柴語錄》，將帶同一眾可愛角色 —— 柴犬、哥基、貓咪、水豚來到新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，齊齊換上喜氣洋洋的新春造型，將兩大商場打造成「柴」氣滿溢的賀年樂園。今期《親子王》將送出Mikiki×卓爾廣場《柴語錄》財神咕𠱸，愛各位柴犬迷要把握機會喇！

新春好去處︳Mikiki × 卓爾廣場 台灣人氣IP《柴語錄》賀年樂園

台灣人氣爆燈的IP《柴語錄》換上喜氣洋洋的新春造型，來到新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場。新蒲崗Mikiki有「柴運亨通新春樂園」六大主題打卡及遊戲區，包括可愛至極的三米高超巨型財神柴犬！而柴犬與好友水豚更會在「柴運亨通幸運屋」中恭候各位，陪大家玩繽紛迴轉木馬。場內特設寵物友善打卡專區，大家記住帶同愛寵來賀新歲！同場還有三大互動遊戲，包括「幸福開運輪」、「步步高陞」大力士、「福氣滾滾來」彈珠台，讓大家邊玩邊打卡！

新春好去處︳Mikiki × 卓爾廣場 台灣人氣IP《柴語錄》賀年樂園（圖片來源：Mikiki × 卓爾廣場）

而屯門卓爾廣場的「柴運亨通日式新年祭」就有四大和風打卡及遊戲區，必跟頭頂金桔、泡在暖湯中的逾2.3米高巨型柴犬合影，再到寓意吉祥的開運鳥居下感受濃厚日式新年氛圍，還可在日式繪馬牆上寫下新年願望呢。小朋友可挑戰「日式魚池釣魚樂」遊戲，釣出滿滿好運，馬年順利如意！

可以帶愛寵來一起感受賀年氣氛。（圖片來源：Mikiki × 卓爾廣場）

點擊圖片瀏覽新春好去處詳情：

兩大商場亦設有「賀年展銷」，可到此入手賀年糖果、禮盒、各式糕點及年花等，為新年做好準備。粉絲亦要留意《柴語錄》財神見面會、消費換領《柴語錄》精選賀年禮品、「柴犬團年派對」、書法大師即席揮春、新春親子DIY工作坊等活動，還會有財神大派朱古力金幣呢！

３米高巨型財神柴犬（圖片來源：Mikiki × 卓爾廣場）

送30個Mikiki×卓爾廣場《柴語錄》財神咕𠱸

《親子王》現送出《柴語錄》財神咕𠱸，名額30個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你最想跟《柴語錄》哪個角色打卡？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

送30個Mikiki×卓爾廣場《柴語錄》財神咕𠱸 （圖片來源：Mikiki × 卓爾廣場）

活動日期：即日起至2月2日（23:59）

獎品：Mikiki×卓爾廣場《柴語錄》財神咕𠱸

名額：30個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/q2XSF5Jaf7fDB49W7

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；

* 須受條款及細則約束；

* 《親子王》保留一切最終決議權。

