德信幼稚園開放日結合傳統年宵體驗 賀年攤位遊戲/舞獅雜耍表演/織草蜢/皮影戲體驗｜學校開放日

學校開放日｜快到農曆新年，在這個喜慶年年的節日，家長會帶孩子去哪兒慶祝呢？德信幼稚於2月初特別為小朋友舉辦「親子年宵活動暨開放日」，透過一連串的賀年活動及遊戲，讓小朋友對這個節慶有更深入的認識，實行寓玩於學。即睇報名方法，免費去玩賀年攤位遊戲與新年工作坊喇！

學校開放日｜德信幼稚園「親子年宵活動暨開放日」

為迎接農曆新年，德信幼稚園將舉辦「親子年宵活動暨開放日」，歡迎一歲半至四歲幼童與家長一同參與。活動包括賀年攤位遊戲、舞獅雜耍表演、織草蜢及皮影戲體驗，更可親手製作傳統糖蔥餅，品嘗中國傳統特色食品，如手工龍鬚糖，感受濃厚節慶氛圍。活動費用全免，名額有限，歡迎有興趣的家庭把握機會，提早報名參與！

（圖片來源：德信幼稚園）

德信幼稚園為天主教非牟利幼稚園，秉持「全人發展，家校同心」的辦學理念，重視幼兒的德行培育與信仰根基，為幼兒營造愉快且富文化氣息的學習環境。學校會定期舉行德育周會，將品德教育融入日常教學，引導學童學習整潔、禮貌、責任與分享等價值觀。課程採用主題教學法，結合參觀、探索與遊戲，激發學習興趣與解難能力。透過閱讀計劃、故事與歌曲，循序培養中、英、普三語的聆聽與表達能力；同時重視美藝與體能活動，促進大、小肌肉發展與創意美感。

（圖片來源：德信幼稚園）

為協助幼兒順利過渡小學，德信幼稚園會為高班安排參觀同校址的德信學校小學校園，也有課堂體驗及家長升小講座，歷年約60%畢業男生升讀德信學校。學校亦定期舉辦親子活動、節日慶典及周末興趣班，建立緊密家校合作，共促孩童愉快成長。

（圖片來源：德信幼稚園）

點擊圖片瀏覽德信幼稚園校園生活及往年年宵活動點滴：

德信幼稚園「親子年宵活動暨開放日」

日期：2月7日 (星期六）

時間：15:15 - 16:15

地址：九龍柯士甸道103號（校舍於德信學校內，港鐵佐敦站D出口）

查詢：2724 1674/ https://taksunkg.edu.hk/

對象：歡迎1歲6個月至4歲幼兒及家長參加

報名：＞＞按此＜＜

相關文章︳安基司學校入學簡介會 親身體驗一條龍學校STEAM創新教育 附報名方法及詳情︳學校開放日