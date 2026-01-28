新春好去處｜各位迪士尼樂園粉絲的爸媽要留意，踏入馬年，樂園將於1月30日至3月1日舉辦「奇妙年年」馬年新春慶祝活動，各位迪士尼朋友將會換上新春服飾跟大家拜年。除了有各式各樣的驚喜活動，更會推出全新「迪士尼新年開運福袋」，福袋內含隨機一款獨家限定的騎馬接福系列毛公仔，包括Gelatoni、StellaLou或LinaBell！現在更有快閃優惠1大1細低至$384，即搶優惠碼，就可$1000減$500，以最抵價去玩喇！

香港迪士尼樂園「奇妙年年」新春活動入手開運福袋 快閃優惠1大1細低至$384 附半價優惠碼｜新春好去處（圖片來源：香港迪士尼樂園）

新春好去處｜香港迪士尼樂園「奇妙年年」必搶限量開運福袋

今年香港迪士尼樂園「奇妙年年」馬年新春慶祝活動特別推出「迪士尼新年開運福袋」，每個福袋內含隨機一款獨家限定的騎馬接福系列毛公仔，包括Gelatoni、StellaLou或LinaBell，還有《魔雪奇緣》主題及迪士尼朋友主題的商品、20周年系列收藏卡或花車巡遊系列珍藏卡，以及福袋限定的奇華餅家專屬賀歲糕點禮盒，入手必有驚喜。凡購買福袋或於樂園內任何商店或香港迪士尼官方網站單一交易淨消費滿$488或以上，還可參加「2026米奇幸運賞」，獎品包括香港迪士尼樂園酒店國賓廳主題套房、奇妙處處通白金卡年票、周大福999.9足金工藝精品吊墜等，合共送出10萬份獎品及禮遇，人人有獎，讓每位參與者在新一年收穫滿滿。

香港迪士尼樂園「奇妙年年」馬年新春慶祝活動特別推出「迪士尼新年開運福袋」（圖片來源：香港迪士尼樂園）

新春好去處｜香港迪士尼樂園新春主角「小馬紅心」

香港迪士尼樂園內已換上全新新春布置，小鎮廣場中央設有以《反斗奇兵》角色小馬紅心為設計主題的米奇紅燈籠，賀年氣氛濃厚。大家還可跟已換上賀年服飾的「財神高飛」、米奇與好友在美國小鎮大街相聚互送祝福，也可在節日裝飾的Duffy與好友遊玩屋內，與身穿新年打扮的Duffy、ShellieMay、LinaBell等一眾好友見面。

Duffy & Friends已換上新年衫喇！（圖片來源：香港迪士尼樂園）

「小馬紅心」就在反斗奇兵大本營亮相，祝願大家馬年行大運。由大年初一（2月17日）起入園的賓客，更有機會獲贈內含朱古力金幣及優惠券的小馬紅心利是，寓意馬上發財。

馬年當然是我「小馬紅心」做主角喇！（圖片來源：香港迪士尼樂園）

新春主題商品與聯乘精品

樂園同時推出一系列新春限定商品，米奇與好友、Duffy與好友、《富貴貓》瑪麗及《仙履奇緣》魯斯福等位位都是主角，新春全盒、利是封、揮春、鎖匙扣及迪士尼珍藏幣等應有盡有。粉絲要留意香港迪士尼樂園獨家推出、身穿新年新裝的StellaLou、CookieAnn及LinaBell毛公仔，以及以盲盒形式發售的「騎馬接福」系列Duffy與好友毛公仔。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

樂園亦再度與日本潮流品牌FDMTL合作，推出全新獨家設計師系列，包括服飾、配飾及盲盒擺設，更有兩款限量珍藏品：日本製全印花牛仔外套及米奇20周年主題絲印美術畫，最啱追求時尚與收藏的粉絲。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

寓意吉祥節日滋味美食

園內亦準備了多款寓意吉祥的新春美食，如在戶外小食亭就有7款造型可愛的Duffy與好友海綿蛋糕，小鎮雪糕店就有熱情果芒果味扭紋軟雪糕。大冒險家餐廳的半自助晚餐則提供多款特製新春甜品，如金桔造型白朱古力香橙蛋糕及錦鯉造型芒果蛋糕，為新一年帶來甜蜜祝願。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

快樂同遊優惠加推至5月

備受歡迎的「快樂同遊」門票優惠，將由2026年1月24日加推至5月3日，只要兩位或以上朋友仔同遊，就享正價一日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券。以二人同行計算，最多可慳$470。

換上賀年服飾的「財神高飛」（圖片來源：香港迪士尼樂園）

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享）

預訂日期：即日起至2026年4月30日（需提前3天預訂）

入園日期：2026年1月24日至2026年5月3日

購買連結：＞＞按此＜＜



特別快閃優惠：香港迪士尼門票劈價優惠碼

只要輸入半價優惠碼「HKDISNEY5」，即可$1000減$500：

【香港迪士尼門票劈價優惠碼：HK$1000-HK$500】

KKday優惠：

．1日門票：成人2人同行扣減HK$500， 人均只需HK$360/日

．1日門票：1成人1小童同行扣減HK$500， 人均只需HK$282.5/日

．2日門票：成人2人同行扣減HK$500， 人均只需HK$230/日

．2日門票：1成人1小童同行扣減HK$500， 人均只需HK$191.25/日

*另有減HK$40 優惠碼：HKDLHK40

*出發日期由1月28日 至 3月31日

