學校開放日｜10+幼小學校 2、3月開放日 2026/27升學必讀 簡介會/嘉年華/參觀校園

學校開放日｜從幼兒進入幼稚園，到孩子快將成為小學生，到呈分試完結步向青少年階段做中學生，學校是孩子於十多年的學習歷程中最重要的地方，家長當然想小朋友就讀一間最適合自家小孩的學校，開展快樂健康的學習生活。而學校開放日就正正可以予家長與小孩認識心儀學校的教育理念、校園設施的好機會，《親子王》為大家整合出2、3月份各學校開放日的資料，方便家長帶孩子去參觀。

學校開放日1：安基司學校入學簡介會 親身體驗「一條龍」創新教育

（圖片來源：官方圖片）

作為一所2023年才創辦的私立「一條龍」學校，安基司學校致力糅合中外教育精粹，為學生提供從幼稚園至中學的連貫教育路徑。學校課程獨具特色，以英語為主要教學語言，並將STEAM教育深度融入國際化學科，培養學生的探究與解難能力。

（圖片來源：官方圖片）

是次簡介會將由校長及教學團隊親自講解辦學理念與課程設置。家長可深入了解其以學生為本的全人教育方針，並有機會實地參觀先進及世界級的校園設施，包括室內游泳館、戶外運動場及創新的VR / AR實驗室。對於關心子女未來升學的家長而言，這是一次與教學團隊交流的好機會。

（圖片來源：官方圖片）

安基司學校入學簡介會

日期：2月7日（星期六）

時間：09:00 - 11:00

地址：元朗錦田北高埔徑1號

報名：＞＞按此＜＜

學校開放日2：保良局呂錦泰幼稚園暨幼兒園 「馬到功成賀新歲」園內年宵市場暨開放日

（圖：官方圖片）

位於大角咀的保良局呂錦泰幼稚園暨幼兒園之一，一直致力提供優質幼兒教育，重視傳統文化培育。為迎接新春，學校將舉行「馬到功成賀新歲」園內年宵市場暨開放日，把校園化身成繽紛節日市集。活動設有傳統糖畫、童趣剪紙、手製糯米糍等體驗，更有夾好運、扭波波等多款攤位遊戲，讓親子在玩樂中感受濃厚年味。費用全免，名額有限！

（圖：官方圖片）

保良局呂錦泰幼稚園暨幼兒園

日期：2月7日（星期六）

時間：09:00 - 12:30

地址：大角嘴鐵樹街43號海康大廈二座二樓

報名連結：https://reurl.cc/O5jyQr

學校開放日3：德信幼稚園開放日 結合傳統年宵體驗

德信幼稚園秉持「全人發展，家校同心」的辦學理念，為幼兒營造愉快且富文化氣息的學習環境。

（圖片來源：官方圖片）

為迎接農曆新年，學校將舉辦「親子年宵活動暨開放日」，歡迎一歲半至四歲幼童與家長一同參與。活動包括賀年攤位遊戲、舞獅雜耍表演、織草猛及皮影戲體驗，更可親手製作傳統糖蔥餅，感受濃厚節慶氛圍。活動費用全免，名額有限，歡迎有興趣的家庭把握機會，提早報名參與！

（圖片來源：官方圖片）

德信幼稚園開放日

日期：2月7日 (星期六）

時間：15:15 - 16:45

地址：九龍柯士甸道103號

對象：歡迎1歲6個月至4歲幼兒及家長參加

學校校放日4：協康會康苗幼稚園「金馬賀歲」親子同樂日

（圖片來源：官方圖片）

位處油尖旺區、於1999年創校的協康會康苗幼稚園是本港歷史悠久的兒童教育及復康機構「協康會」旗下的非牟利幼兒園。

（圖片來源：官方圖片）

適逢農曆新年，學校將舉辦「金馬賀歲」親子同樂日。當日活動精彩豐富，包括古彩戲法魔術表演、印拓祥紋揮春制作、金馬賀歲闔家拍照、吉物圈福國風遊戲以及新春拈福特色小食等，讓孩子在歡樂中感受傳統節慶文化。費用全免，每位幼童更可獲贈禮物。歡迎六歲以下幼兒及其家長參與，共慶新春。

（圖片來源：官方圖片）

協康會康苗幼稚園開放日

日期：2月12日（星期四）

時間：09:30 - 12:30

地址：旺角海富苑海欣閣地下

活動對象：0-6歲幼兒及其家長（同區家庭優先）

查詢：2786 2999

學校校放日5：又一村學校 「駿馬呈祥迎新歲」中華文化親子活動

農曆新年將至，為讓幼兒體驗傳統節慶的喜悅，又一村學校將舉辦「駿馬呈祥迎新歲」中華文化親子活動，邀請各位家長與幼兒一同迎春接福，共度佳節。

（圖片來源：星島新聞圖片庫）

活動內容豐富，包括：皮影戲欣賞、iFloor互動遊戲、節慶糕點淺嚐及趣味攤位遊戲。歡迎2023或2024年出生的幼兒與家長一同參與，讓孩子們齊聚一堂，互送新春祝福！名額有限，有興趣的家長快點把握機會報名參加啦！

（圖片來源：星島新聞圖片庫）

又一村學校 「駿馬呈祥迎新歲」中華文化親子活動日期與時間 （請二選一參與）：

1. 第一場

日期：2月13日（星期五）

時間：13:45 - 15:15 （最遲進場時間14:30）

2. 第二場

日期：2月14日（星期六）

時間：09:30 - 11:30（最遲進場時間10:45）

報名連結：https://forms.gle/F94sjzTqWzyA7iBV6

學校校放日6：救世軍中原慈善基金油塘幼稚園 「童樂續紛海洋」親子體驗日

位於油塘的救世軍中原慈善基金油塘幼稚園強調「一切由感知開始」，日常課程融合感知訓練、蒙特梭利教學及專題研習，並由外籍英語教師營造語境，全面培育幼兒思維、語言及品德發展。

（圖片來源：官方圖片）

學校將舉辦「童樂續紛海洋」親子體驗日，歡迎一至四歲幼兒與家長一同參與。活動為免費體驗，內容豐富多元，包括互動故事時間、光影音樂遊戲及感知體能活動，讓孩子在玩樂中刺激感官發展，促進親子互動。是次體驗日能讓家長親身體驗學校的教育理念與活動模式，適合有意了解該校教學特色的家庭參與。

（圖片來源：官方圖片）

救世軍中原慈善基金油塘幼稚園「童樂續紛海洋」親子體驗日

日期：3月7日（星期六）

時間：11:30 - 12:30

地址：油塘油麗村停車場大廈4樓全層

活動對象：1-4歲幼兒

報名連結：https://bit.ly/4bKo8SZ

學校校放日7：油蔴地天主教小學（海泓道）開放日 經典光影遊

仍然記得三位來自油蔴地天主教小學（海泓道）的精靈同學仔一句「讀書係我本分」爆紅全網嗎？一直是家長心儀目標的「油天海泓」，將於農曆新年前舉行 「油天海泓開放日」。

（圖片來源：官方圖片）

開放日以「經典光影遊」為主題，以非遺元素貫穿整天活動，帶領參觀人士認識中外名著及宗教故事，還有「光藝坊」各種攤位活動如糖畫、吹糖、糖葱餅、透索（跳繩的古稱）。「動劇場」帶來多種玩意如陸上龍舟划艇、拋足戲具、禮節木射等，「創科館」就有無人機Tello、Robomaster、Lego及水管積木、兒童編程體驗等。

（圖片來源：官方圖片）

想玩小手工可以走到「光影福傳站」，而「遊趣街」當然是玩遊戲，當日亦有「西遊茶座」，提供悟空爆谷、八戒燒賣、沙僧棉花糖、白馬格仔餅。家長如欲帶子女一同參加，記得先上網登記。

（圖片來源：官方圖片）

油蔴地天主教小學（海泓道）開放日

日期：2月7日（星期六）

時間：09:00 - 13:00

地址：油麻地海泓道10號

活動對象：幼稚園學生及家長

查詢：2625 0766

報名連結：https://forms.gle/uTrFqxWFEaAJXWCq5

學校開放日8：男拔附小開放日 免預約體驗

作為可「一條龍」直升百年名校拔萃男書院的附屬小學，拔萃男書院附屬小學秉承「Play to learn, learn to play」理念，提供多元全人教育。為讓家長親身體驗，學校將舉行以「PLAY」為主題的開放日。

（圖片來源：星島新聞圖片庫）

開放日將透過音樂及運動表演、攤位遊戲、學生作品展示等活動，生動呈現課堂內外的學習氛圍。家長可藉此了解學校如何透過天文學、理財等多元選修課及專題研習、戶外學習等教學模式。活動毋須預約可即場參與，是親子共遊的好機會。

（圖片來源：小學概覽）

拔萃男書院附屬小學開放日

日期：2月8日（星期日）

時間：12:00 - 17:00

地址：旺角亞皆老街131號

學校開放日9：金巴崙長老會耀道小學 25周年校慶開放日

（圖片來源：星島新聞圖片庫）

坐落於天水圍、於2000年創校的基督教津貼男女校 —— 金巴崙長老會耀道小學秉承基督教信仰、推行「全人教育」。學校致力於營造追求卓越、熱切求真的校園氛圍，注重學生在靈、德、智、體、群、美六育的均衡發展。

（圖片來源：星島新聞圖片庫）

為慶祝25周年校慶，學校將舉辦開放日。活動以親子協作形式進行，孩子與家長需完成不同任務以獲取印章換領禮物。活動內容包括「小小積木工程師」、「科學魔法工作坊」、「航天探知體驗」、「無人機操作」及「桌遊同樂」等，讓孩子輕鬆體驗小學課程與STEAM教育。同場設有校園導覽，展示全新打造的「航天探知中心」、「天文走廊」、「海洋生物區」及「熱帶雨林閣」，寓學習於探索。歡迎家長與孩子前來共度一個知識與樂趣兼備的下午。

（圖片來源：星島新聞圖片庫）

金巴崙長老會耀道小學開放日

日期：3月7日（星期六）

時間：13:00 - 17:30

地址：天水圍天富苑

活動對象：K2、K3學童及家長（每位學童需由1-2位家長陪同參加活動）

報名：2617 7926 / https://forms.gle/oYSGrF6LuYCpdB6W6

學校開放日10：香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學英語嘉年華

位於荃灣區的香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學，秉承「道化教育」理念，致力提供以學生為本的全人教育，並重視兩文三語發展。

（圖片來源：小學概覽）

學校將舉辦「PASSPORT TO THE WORLD」英語嘉年華。活動以環遊世界為主題，透過遊戲攤位及互動工作坊，讓幼兒在輕鬆愉快的環境中接觸英語，激發學習興趣。本次嘉年華歡迎幼稚園學生與家長一同參與，促進親子互動，並讓家長親身體驗學校的英語學習氛圍，機會難得！

（圖片來源：小學概覽）

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學英語嘉年華

日期：3月20日（星期五）

時間：09:00 - 11:00

地址：荃灣石圍角邨第二小學校舍

報名連結：https://bit.ly/4agubMm

學校開放日11：香港浸信會聯會小學 全方位學習周成果展示日

荃灣區神校、香港浸信會聯會小學，向來少測考及功課，主張「愉快學習」，一至二年級進行小班教學，小一上學期以多元化的進展性評估代替測驗及考試，推行「上午上課，下午活動」的時間表，下午活動包括生命教育、周會、閱讀、生趣課及「動．喜．來」等多元學習活動，而最深得家長心是升中表現一直亮眼。

（圖片來源：小學概覽）

學校每年以不同主題舉行「全方位學習周成果展示日」，今年立題是「聯小健康派」，會在學校的周成泰紀念堂及地下各展廳進行，內容包括攤位遊戲、欣賞表演、參展場館等，當日早上11:00後便開放予公眾人士參與，毋須提早報名，家長記得mark實日子啦！

（圖片來源：小學概覽）

香港浸信會聯會小學「全方位學習周成果展示日 —— 聯小健康派」

日期：3月28日（星期六）

時間：10:00 - 15:30（11:00後開放予公眾人士參與）

地址：荃灣麗城花園麗順路2號

查詢：2493 2494

