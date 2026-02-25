Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

運動教育｜勤做運動對學童5大好處 每星期做x次60分鐘帶氧運動「轉數」更快

親子
更新時間：07:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:15 2026-02-25 HKT

運動教育｜曾經流行一時的廣告金句：「日日運動身體好，男女老幼做得到」。本地學界，體育早就超越強身健體的意義。學生擅長多項運動已非新鮮事，學校亦全力配合帶動，為學生打開運動大門，不但為校爭光，更成為個人不可多得的升學優勢。兩所分別積極發展劍擊與手球的小學，不僅投入資源強化硬件設施，同時悉心栽培有潛質的學生，讓孩子在刻苦鍛煉中，建立堅毅不屈的勇氣，他日成長，自能在各種困難逆境中不屈不撓。

勤做運動對學童5大好處 聰明伶俐轉數快

要數運動的好處，身體健康當然是首位，還可以促進腦部血液循環，從而提升專注力，以及穩定情緒、增強記憶力，所以勤做運動的孩子「轉數」快、聰明伶俐，絕不是都市傳說，以下是做運動對學童的好處。

1. 提升專注力

運動能增加腦部血流量，為大腦輸送更多氧氣與營養，促進「海馬體」（負責記憶與學習的腦區）的發展，幫助神經細胞增生與連結，讓孩子面對新資訊時能吸收得更快，思考更清晰，注意力也更集中。當中一些需要協調的規律運動如球類、跳舞等，更能鍛煉大腦的執行與解難能力，促使學習更具效率。

2. 鞏固記憶

做運動的過程會刺激大腦分泌多巴胺、血清素等，它們有助釋放壓力、減少焦慮與憂鬱，有效紓緩孩子的情緒、增強專注力與鞏固記憶。此外，孩子若恆常做運動，能顯著改善睡眠質素，令深睡時間更長久，大腦因而得到充分休息，翌日便能以最佳狀態上課，吸收知識自然會更好。

3. 培養紀律性

參與運動是長期「作戰」，過程必有高低，孩子需要堅持和堅忍面對，並有助建立良好的時間管理和自我規範，培養出好紀律，造就堅韌個性。

4. 建立社交能力

團隊運動講求合作性，孩子必須跟隊友緊密合作，從中學懂與人溝通技巧，建立社交能力，擁有融和人際關係與良好溝通技巧，絕對是新世代成功的重要元素，對孩子來說是一份無形資產。

5. 策略思維

賽場上戰況激烈，往往需要短時間內作出各種策略、判斷，造就戰略思維與快速解決問題的能力，培育孩子具備敏捷頭腦。

每天進行限時帶氧運動 

根據「衞生署學生健康服務」提議，兒童及青少年應每星期平均每天進行最少60分鐘中等至劇烈強度（以帶氧運動為主）的體能活動，當中應包括每星期最少三天進行劇烈強度的帶氧運動，以及可強化肌肉和骨骼的活動，也建議日常多進行一些體能活動，如體育運動、與同學玩耍、走路或騎單車回校、行樓梯、做家務、上體育課等。

文：劉佩樺  圖：受訪學校提供

相關文章｜體育活動改善身體協調問題+建立自信心 助SEN孩全方位發展｜SEN學堂

 

