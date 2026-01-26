西松屋半價清倉童裝 Hailey's House必搶$25恤衫衛衣/$30睡衣/$40夾棉背心︳親子優惠

親子優惠︳農曆新年快到，又是時候為孩子添置新衣好過年。想以優惠價入手孩子的新衣，現在是好時機！深受爸媽們喜愛的日本童裝品牌西松屋，其授權零售商Hailey's House全港9間門市同步推出「秋冬清倉」大優惠，多款指定秋冬童裝半價發售，低至$25即可入手高質日系恤衫、衛衣，$30必搶長袖腹卷睡衣套裝，$40就買到暖笠笠夾棉、毛絨背心，CP值爆燈！家長們趁農曆年前為小朋友添置新衣，抵住過新年！即睇童裝開倉優惠詳情與精選貨品。

親子優惠︳西松屋半價清倉 Hailey's House必搶3大類優惠貨品

Hailey's House專營日本進口西松屋童裝，涵蓋新生兒至14歲大童，尺寸由50cm至140cm齊備，連媽媽系列都有，那就可以一次過入手日系高質服裝。今次清倉重點推介3大必搶優惠貨品類別，所有優惠貨品數量有限，售完即止，想「齊碼」就要快快去入貨喇！

親子優惠︳西松屋半價清倉 Hailey's House必搶3大類優惠貨品（圖片來源：Hailey's House）

西松屋半價清倉必搶1：清倉價$25起時尚型格外出服

平時極少減價的長袖格仔恤衫、拼色衛衣、假兩件上衣等，全部半價！日系質感滿分，$25起即可入手，最啱新年拜年或日常穿搭，去面試都夠醒目，比網購更抵。

（圖片來源：Hailey's House）

（圖片來源：Hailey's House）

西松屋半價清倉必搶2：清倉價$30長袖腹卷睡衣套裝

西松屋經典代表作！專為幼兒設計的睡衣，腹卷褲頭完美完美包裹小朋友肚仔，防踢被著涼，質地柔軟透氣，絕對家有幼嬰必備清單。

（圖片來源：Hailey's House）

（圖片來源：Hailey's House）

西松屋半價清倉必搶3：清倉價$40夾棉/毛絨背心

冬日乍暖還寒之時，這款背心絕對是必備單品，用作「洋蔥式穿搭」最夠實用保暖，讓小朋友在冬日裏都可盡情放電。

（圖片來源：Hailey's House）

（圖片來源：Hailey's House）

點擊圖片瀏覽其他西松屋清倉優惠貨品：

同場加映：Petit House新年聯乘系列

想為孩子添置新年新衣的爸媽，可順道留意Petit House by Hailey's House 推出2026全新新年聯乘系列，如果家有Tomica迷或Sanrio迷就更加不容錯過。女童精緻卡通刺繡旗袍配夢幻紗裙＋立體公仔隨身袋，可以用來裝滿厚厚的利是，造型萌爆可愛；而男童紅色唐裝衛衣印滿Tomica車車圖案，保暖之餘，又醒目夠型，新一年定必紅運當頭！

（圖片來源：Hailey's House）

點擊圖片瀏覽Petit House新年聯乘系列：

西松屋授權零售商Hailey's House

查詢：3184 0700 / haileyshouse.com

九龍灣門市

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期Megabox 9樓

時間：星期一至五11:00 - 20:00 ；星期六日及公眾假期11:00 - 21:00

旺角門市

地址：旺角東站 MKK14號舖

時間：星期一至日 12:00 - 21:00

灣仔門市

地址：灣仔堅尼地道15號合和廣場6樓627-638舖

時間：星期一至日10:00 -21:00

荃灣門市

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城1樓1052-53號舖

營業時間:星期一至五11:00 - 20:00；星期六至日12:00 - 21:00

其他門市

地址：九龍塘九龍塘站 KOT 18號舖 / 深水埗深旺道28號V-Walk 2樓 112號舖 / 觀塘裕民坊1樓P5-P14 / 馬鞍山保泰街16號 We Go Mall 2樓 205舖 / 屯門鄉事會路2A號愛定商場Zone N,2樓N226舖

時間：星期一至日11:00 -20:00

