安基司學校入學簡介會 親身體驗一條龍學校STEAM創新教育 附報名方法及詳情︳學校開放日

學校開放日︳作為一所2023年才創辦的私立 一條龍學校，安基司學校致力糅合中外教育精粹，為學生提供從幼稚園至中學的連貫教育路徑。學校課程獨具特色，以英語為主要教學語言，並將STEAM教育深度融入國際化學科，培養學生的探究與解難能力。想更了解安基司學校，可參加於2月7日舉行的安基司學校入學簡介會，即睇活動詳情與報名方法。

學校開放日︳安基司學校「一條龍」STEAM創新教育

安基司學校入學簡介會將由校長及教學團隊親自講解辦學理念與課程設置，更會首度公開中學發展規劃，家長可更了解學校「一條龍」教育延伸至中學段的願景，同時加深認識學校以學生為本的全人教育方針。

（圖片來源：安基司學校）

大家亦有機會實地參觀先進及世界級的校園設施，包括室內溫水泳池、戶外籃球場及足球場、VR/AR創新實驗室等。關心子女未來升學的家長，可借這次好機會，與校長及老師教學團隊面對面交流，探討教育理念，讓孩子體驗校園生活，共度充實的一天。

（圖片來源：安基司學校）

點擊圖片瀏覽安基司學校詳情：

安基司學校入學簡介會

日期：2月7日（星期六）

時間：09:00 - 11:00

地址：元朗錦田北高埔徑1號

報名：＞＞按此＜＜

