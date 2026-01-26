10A醫科生培育記：如何與孩子打造成功升學路？︳海外升學

海外升學︳每個孩子都有獨特的天性，若一味套用他人的「成功方程式」，反而可能事倍功半。唯有根據對孩子的深入了解，與他們攜手探索最合適的升學路向，才能讓孩子在學習中保持快樂，並找到真正屬於自己的舞台，盡情綻放光芒。

心理學碩士生兼作家、兩孩之母 Samantha迎楓的女兒，憑藉英國GCSE及A-Level全科狀元 成績，成功考入英國G5名校Imperial College London醫學院。談及升學秘訣，她分享道：「面對不同性格、不同階段的孩子，家長的角色也需要不斷調整。」只要懂得因材施教，與孩子變成「最佳拍檔」，方能攜手鋪設最適合他們的康莊大道。

高小階段：孩子會愛上英國學校嗎？

香港學生赴英升學，主要分為三個階段：高小、高考及大學。對於高小學生而言，他們對升學的概念往往仍十分模糊。Samantha認為，家長在這個階段應肩負主導角色，引導孩子逐步建立對「留學」的認知。她分享自身的經驗：「我女兒在14歲時赴英升學，但早在她12、13歲時，我已開始與她討論相關事宜。我們一起參加升學講座，走訪不同校園，讓她了解英國女校與男女校的差異、校舍環境及課堂氛圍，甚至與寄宿學校的校長面談，幫助她提前建立對『出國留學』的概念與想像。」

然而，家長在主導的同時仍需保持開放心態。Samantha指出：「與孩子相處十多年，父母應該清楚他們的性格、喜好與強弱項。我們要站在孩子的角度思考：他們是否能真正喜歡這所學校？能否在其中快樂成長？而不是單純追逐名校。」

Samantha的女兒以GCSE及A-Level全科狀元成績，考入英國G5名校Imperial College London醫學院，是世界排名（QS世界大學排名2026年）全球第2的名校。

談及選校，Samantha強調家長應以孩子的需要為優先，而非過度追逐名校：「即使是最頂尖的學校，也未必適合所有孩子。」

高考及大學：確認孩子想法 讓他們走自己的路

進入高考甚至大學階段，孩子已具備獨立思考能力，會開始規劃人生與未來，並為追逐夢想構思升學藍圖。此時，Samantha認為家長的角色將轉變為「潤滑劑」，與孩子共同分析、商議各種計劃的可行性。她回憶女兒當初主動提出希望升讀 Oxford International College（OIC），並表示希望藉助 OIC 的師資與升學資源，助她實現醫科夢。

Samantha坦言：「女兒在 A-Level 階段已有自己的主見。雖然我仍會挑戰她的方案，但目的只是確認她的想法。只要確定她有自己的思考，就應該予以尊重，因為這代表她真正認真看待自己的人生與前途。我亦非常感恩女兒對人生有明確的想法。」



在確認想法後，Samantha亦全力支持女兒追逐考入醫學院的夢想！（圖片來源：受訪者提供）

越洋求學 父母支援同樣重要

孩子遠赴海外求學，並不代表可以「脫韁野馬」；同樣地，送走孩子的父母也不能成為「甩手掌櫃」。Samantha指出，父母除了在學業與經濟上是孩子的重要後盾外，情緒上的支持更是不可或缺：「孩子剛抵達陌生的國度，很容易出現思鄉情緒，甚至擔心自己被父母拋棄。其實只需要簡單一通電話或訊息，就能讓他們感受到父母的關懷與陪伴。」

此外，初到異地生活與學習，孩子難免會遇到挑戰與挫折。若父母願意耐心傾聽，對他們適應當地生活有極大幫助。Samantha分享：「孩子可能會因考試失利或寄宿生活不順遂而感到沮喪。若父母能在他們需要的時候給予傾訴的空間，這份支持對孩子而言非常重要。」



Samantha一對子女Kyleen與Lucius自小感情篤厚。（圖片來源：受訪者提供）

二人同在倫敦學習時仍保持緊密聯繫，互相照應。（圖片來源：受訪者提供）

激發潛能 非「改造」孩子

即使陪伴女兒走過一段亮眼的升學旅程，Samantha依然堅持——教育並不能照搬他人的成功模式。每個孩子都有獨特的性格與天賦，唯有「因材施教」，才能讓他們發揮潛能。她表示：「我育有一兒一女，姐姐自律性強、對自己要求高；弟弟則對學習保持輕鬆的態度，但仍能獲得好成績及從他的言行中看見理想與想法。如果孩子的主動性較高，父母可以提供更多機會，幫助他們發揮潛能。比如孩子喜歡繪畫，就可以安排繪畫課程，或尋找專業導師指導，讓他們展現專長。」

同時，Samantha提醒，激發潛能並不等於「改造」孩子：「每個孩子都有自己的喜好與天賦，我們不應強迫藝術家成為醫生，也不該逼醫生去做運動員。如果孩子天賦出眾，但過早自滿，父母可以適時提醒；但也不應給予過度壓力，讓孩子在追逐中感到疲憊。」

在學習以外，Samantha的女兒Kyleen亦積極參與不同課外活動，圖為她去年在希臘完成三項鐵人比賽的照片。（圖片來源：受訪者提供）

現場分享育兒心得

