新春好去處︳郊野共學新年親子工作坊 製作「竹報平安」竹筒飯/親摘新鮮蘿蔔製古法蘿蔔糕

親子
更新時間：15:19 2026-01-25 HKT
發佈時間：15:19 2026-01-25 HKT

雖然距離馬年還有個多月，但不妨先學製作賀年食品！郊野共學特別推出新年古法蘿蔔糕工作坊，讓大、小朋友一起由採摘開始，一起親自製作寓意「步步高升」的蘿蔔糕。還有「豐衣竹食~野炊竹筒飯」新春工作坊，教大家做充滿風味的竹筒飯，還可參觀蜜蜂園，試食本地農莊蜂蜜呢！即睇郊野共學新年親子工作坊活動詳情及新春好去處報名方法。

新春好去處︳郊野共學新年親子工作坊製古法蘿蔔糕

還有不夠一個月便到農曆新年，過年除了準備年花、新衣，也可學習親自製作賀年食品！郊野共學特別推出新年古法蘿蔔糕工作坊，帶大家到田園裏親自挑選的蘿蔔，與孩子親手拔蘿蔔，再和家人一齊學習製作古法蘿蔔糕 ，一寓意步步高升！

在田園裏親自挑選及與孩子親手拔蘿蔔。（圖片來源：《親子王》）

每位小朋友帶親手製作的一底約重2斤蘿蔔糕回家（限時早鳥優惠，每位小朋友加送與1支50 ml 新鮮農場自家蜜糖），可與家人一起品嘗親手製作的好滋味，投入新年田園生活。同場亦可試試互動採摘，親手採摘當季蔬菜（自費體驗），感受豐收樂趣。  

起親自製作鄉間古法蘿蔔糕，寓意步步高升，年味滿滿 。（圖片來源：《親子王》）

另一新年活動為「豐衣竹食~野炊竹筒飯」，小朋友一起洗米、挑選竹筒飯材料 （例如臘肉、臘腸、新鮮農場斬雞及蔬菜），期間會認識竹的生長，並製作竹筒花瓶，更可於農莊即時採摘小花小草作裝飾。煮時竹與荷葉的飯香撲面而來，一起炮製農家竹筒飯，寓意新一年 「竹報平安」、「豐衣竹食」。以上兩個活動均包括參觀蜜蜂園，可認識蜂蜜由來，試食本地農莊蜂蜜，限時早鳥優惠每位參加者更可獲蜜糖水或蜜糖1支，一家人可休閒度過農村半天之旅 。

品嘗新鮮出爐竹筒飯， 齊齊「豐衣竹食」。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

郊野共學新年活動
對象：2歲或以上小孩與家長

農家新春古法蘿蔔糕作坊
日期：2月1日(星期日）、2月15日(星期日）
時間：12:00 - 15:00、15:30 - 18:30
費用： 小童 $360 / 位， 成人每位$120 / 位
費用包括：每位小朋友親手製作的20 cm約兩斤蘿蔔糕，農莊入場費、場地租用、導師和教材費 
報名方法：＞＞按此＜＜

*25位小朋友以上，歡迎包團
*先到集合點集合及點名，再一同步行10分鐘前往場地，敬請準時
*報名確認後會有集合地點及活動注意詳細資料提供

豐衣竹食～野外炊竹筒飯
日期：2月8日（星期日）、 3月22日（星期日）
時間：13:30 - 15:30、15:30 - 17:30
費用： 小童 $280 / 位（已包含入場費、竹筒飯、竹筒花瓶小手工），成人 $120 / 位（已包含入場費 、限時早鳥優惠 ，每位參加者可獲蜜糖水一支）（*如需要多一個竹筒飯，請按小朋友費用付款）

報名方法：＞＞按此＜＜

*適合兩歲或以上親子參加（每位小朋友必須有一位或以上家長陪同參加，本活動田園只接受參加者進入，非參加者不可擅自進入田園範圍及拍照）
*20位小朋友以上，歡迎聯絡包團。
*如需要多一個竹筒飯，請按小朋友費用付款
*先到集合點集合及點名，再一同步行10分鐘前往場地，敬請準時
*報名確認後會有集合地點及活動注意詳細資料提供

