麥當勞優惠︳麥當勞My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀驚喜推出 一方法入手再送$40美食禮券

繼上年全城瘋搶的「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」，今年麥當勞再次為了打麻雀這個傳統「國粹」活動推出驚喜聯乘！麥當勞與夢幻組合My Melody & Kuromi首度推出「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」，可愛設計兼輕巧便攜，想新年與My Melody & Kuromi「游乾水」，即睇限定麻雀入手方法與價格等詳情。

麥當勞優惠︳麥當勞My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀

麥當勞與夢幻組合My Melody & Kuromi新春驚喜一浪接一浪，繼招財福堡系列及開運青花椒味雞翼等美食，於明天（26日）上午11時起將首度推出「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」。麻雀造型十分可愛，麻雀箱箱面印有My Melody & Kuromi，迷你水晶麻雀設計亦充滿麥當勞及My Melody & Kuromi元素，如沾上茄汁的薯條變「索子」、「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋；Kuromi亦會與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒登場、「一筒」和「萬子」還會掛上兩個萌爆角色的招牌蝴蝶結。附上精美配件包括骰子及風莊，亦有My Melody & Kuromi元素，同時迷你水晶麻雀輕巧易攜，帶走跟親友隨時玩都得！

麥當勞優惠︳麥當勞My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀（圖片來源：麥當勞）

想跟My Melody & Kuromi「打麻雀」，可於1月26日上午11時起，可經麥當勞App進入指定網站以100分加$468換購限量版套裝「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀連2張$20麥當勞美食禮券（禮券總值$40）」，訂購時需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址及選取取貨餐廳，每位會員最多可訂購2套。數量有限，售完即止。成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後14日內到已選取之指定40間麥當勞餐廳取貨。大家可事先於麥當勞App查看40間指定取貨餐廳地址及「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀套裝」的最新供應情況。

沾上茄汁的薯條變「索子」、「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋；Kuromi亦會與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒登場、「一筒」和「萬子」還會掛上兩個萌爆角色的招牌蝴蝶結。（圖片來源：麥當勞）

點擊圖片瀏覽麥當勞My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀詳情：

*詳情請參考官網

