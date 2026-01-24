學懂看破SEN孩的「不聽話」行為 功能性行為分析3個步驟助理解︳SEN學堂

SEN學堂︳曾經聽過一些家長表示，SEN孩特別難教，特別「不聽話」。這是真的嗎？

非也，非也。要知道，SEN孩的所謂「問題行為」，其實往往是他們在用有限的方式表達內心的需求，而不止是表面上的「不聽話」。然而，許多時候，父母或老師會被孩子突如其來的發脾氣、衝動或固執行為嚇倒，然後以責罵或懲罰的方式去回應孩子，於是，這就錯過了孩子真正想傳遞的訊息，的確十分可惜。

SEN學堂︳為何「問題行為」反覆出現？

舉一個例子，一名有自閉症傾向的SEN孩經常在課堂中突然失控、無故發脾氣，甚至推撞同學，影響課堂秩序及學習氣氛，孩子的父母一度以為這是天生的「壞脾氣」或「坐唔定」，以及「不聽話」而已，雖然試過責罵和懲戒，但卻未見改善。及至老師經過詳細觀察後發現，孩子對聲音極其敏感，當課堂上聲音嘈雜時，他因為無法透過言語表達不適，就只能用行為宣洩焦慮和不安的情緒，同時亦因語言與社交障礙，他難以主動尋求老師的協助，因而導致「問題行為」反覆出現。

你有理解背後原因嗎？功能性行為分析3個步驟助理解

事實上，每個SEN孩都可能因溝通困難、認知偏差或感官敏感而導致「行為失控」，這些情況不時發生。常見的未被滿足需要包括：想要表達情緒但缺乏語言能力；缺乏安全感，因環境變動而感到焦慮；感官刺激過強（如嘈雜聲音、刺眼燈光、強烈氣味、過分擁擠等）；因不了解活動形式或規則而產生抗拒感等，這些情況都可以令SEN孩因壓力太大而出現「問題行為」，甚至失控。

在這些情況下，功能性行為分析（Functional Behavioral Assessment，簡稱FBA）能幫助家長理解孩子的行為。FBA大致包含三個步驟：

觀察行為發生的情境（何時發生？哪裏發生？周遭有甚麼人和事？）； 分析行為的結果（孩子用該行為想得到甚麼或逃避甚麼？）； 找出行為背後的功能（尋求關注、逃避、排除不適感、自我刺激）。

以上述個案為例，孩子在課堂上推撞同學，並非故意傷害他人，而是想暫時離開他感到過於吵鬧的環境。

家長可以這樣做！多觀察 作紀錄

只要家長和老師能夠從孩子的角度出發，而不是單純的責罵，才能真正為孩子提供合適的支援。建議家長多作日常觀察，例如記下孩子發脾氣前後的環境、對象、連串事件等。有時候，一個簡單的轉移注意，例如在安靜的角落休息一會，或戴上耳機阻隔雜聲，又或明確地預告一下日程，已經可以大大減少孩子的焦慮和過激反應。

每個SEN孩所面對的困難及需要不盡相同，但請明白，他人所看到的「不聽話」只是表層，內裏往往是一顆渴望被理解和接納的心。少一點批判，多一點觀察，多一點同理心，讓孩子慢慢學會適當地表達自己的方式吧！

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

