親子關係︳拆解4大常見親子衝突情景+應對法 言語治療師：與其「滅火」 不如「點讚」

親子關係︳新年伊始，萬象更新，不少家長也期盼能與孩子展開新的相處篇章。然而，在忙碌的香港生活中，親子衝突總在不經意間爆發：做功課拖拖拉拉、在沙發上蹦跳叫不停、看電視永不願關機、兄弟姐妹時刻爭搶玩具⋯⋯這些場面是否令你感到疲憊又無奈？即跟言語治療師兼新手媽媽學拆解4大親子衝突情境，於2026年建立更佳的親子關係。

親子關係︳教養心法：「教養的核心是連結，而非控制」

家長常不自覺地以怒吼、威脅或妥協來換取一時的安寧，卻發現孩子的挑戰行為變本加厲。究竟問題出在哪裏？身為言語治療師，同時也是一位正在學習與幼兒共處的新手媽媽，Veronica（Miss V）從專業與親身經驗出發，指出許多家長在管教時，往往陷入「只處理行為，忽略背後情緒與需求」的盲點。她強調：「教養的核心是連結，而非控制。當我們願意先理解孩子行為背後的原因，很多衝突都能轉化為孩子學習情緒管理、解決問題的珍貴機會。」

以下，Miss V將深入拆解四個令香港家長頭痛的常見情景，剖析錯誤反應如何影響親子關係，並提供能真正提升孩子內在動機與能力的正向教養方法。

親子衝突情境1： 拖延怠工 做功課欠動力

家長常犯錯誤：催促、責罵、威脅與代勞

面對孩子對着功課發呆、拖延，家長最直接的反應往往是催促：「快啲做！」或以剝奪權利來威脅：「唔做就唔准睇電視！」更有家長因怕孩子被老師責備，忍不住出手「代勞」。這些方法或許能換來一時的安靜，但Miss V指出：「長遠會令小朋友覺得做功課是一種壓力和懲罰，完全無法培養他們的內在動機，甚至損害自信，覺得自己無能力獨立完成。」

Miss V 5個拆解建議：

應對1：同理感受，接納情緒

第一步永遠是先連結情緒。可以說：「我見到你好唔想做功課喎，係咪覺得好累，或者覺得呢份功課好難？」當孩子感到被理解，對抗的情緒才會緩和，才能打開耳朵聽道理。

應對2：化整為零，降低門檻

將龐大的功課任務拆解成細小、可管理的步驟。例如：「我哋今日嘅目標唔係做完所有，而係先完成三題。做完我哋就休息五分鐘，食粒糖。」這能大幅減低孩子的抗拒與無力感。

應對3：給予選擇，賦予權力

讓孩子擁有主導感，能激發主動性。可以問：「你想先做中文抄寫，定係數學練習？」簡單的選擇，能讓他們感覺是自己「決定」要開始，而非被強迫。

應對4：連結意義，強化理性

在孩子平靜時，以生活化的例子解釋學習的意義。例如：「學識計數，我哋去超市就可以自己計清楚買咗幾錢，好有用㗎！」幫助孩子將「功課」與「生活能力」連結。

應對5：鼓勵過程，而非結果

多讚賞孩子的努力與進步。與其只在完成時說「好乖」，不如在過程中說：「我見到你好專心咁嘗試解呢條題目，呢種態度好值得欣賞！」這能幫助孩子建立成長型思維。

親子衝突情境2：挑戰界線 故意不守規則

家長常犯錯誤：情緒化責罵、權威壓制

當孩子故意在禁止跳躍的沙發上蹦跳，家長容易瞬間被點燃怒火，以更大的聲量喝止，或搬出「我係你阿媽，你要聽話！」的權威。Miss V解釋，這種反應可能適得其反：「從心理學角度看，孩子的不當行為如果能引發家長強烈的情緒反應（即使係負面），對他們而言也是一種『關注』，可能覺得好玩，變相強化了他繼續挑戰界線的行為。」

Miss V 4個拆解建議：

應對1：家長先保持冷靜

深呼吸，讓自己平靜下來。家長的平靜是孩子學習情緒調節的鏡子。

應對2：設立清晰、一致的界線

規則必須明確且前後一致。「梳化係用嚟坐，唔係用嚟跳，任何時候都係咁。」混亂的界線會令孩子無所適從，不斷試探。

應對3：解釋原因，連結邏輯

用孩子能理解的語言說明規則背後的道理。「我唔准你跳，唔係因為我唔開心，而係因為咁樣好容易跌親，好危險。我唔想你受傷。」當孩子明白規則是出於關愛與安全，而非任意控制，會更願意內化遵守。

應對4：理解需求，提供替代選項

孩子跳沙發，可能是精力過剩需要發洩。理解其背後的身體活動需求後，提供安全選擇：「梳化唔跳得，不過我哋可以喺地下張軟墊度跳，或者我哋落公園跑個圈？」這教導孩子：需求可以被接納，只是表達方式需要調整。

親子衝突情境3：兄弟姐妹爭搶玩具 衝突不斷

家長常犯錯誤：不問緣由各打50大板，或強制大的讓小的

面對孩子們的爭吵，家長急於「平息戰火」，可能怒喝「兩個都唔准玩！」，或不由分說地裁定「你做家姐 / 阿哥，要讓細佬妹！」。Miss V提醒：「各打50大板無法教導解決問題；強制禮讓則會讓大的孩子感到不公平，積累怨氣，而小的則學會恃寵而驕，令孩子們都錯失了學習社交協商的黃金機會。」

Miss V 4個拆解建議：

應對1：平靜介入，停止傷害

先分開發生身體衝突的孩子，確保安全。

應對2：協助雙方表達感受

引導每個孩子說出自己的感受與想法。「家姐，你可唔可以話畀我知發生咩事？你似乎好嬲。」、「細佬，你係咪好想玩呢架車？」幫助彼此聽到對方的心聲。

應對3：教導協商與解決問題的技巧

將衝突視為學習社交技能的課堂。引導他們思考解決方案：「你哋覺得點樣可以大家都玩到？輪流玩得唔得？定係交換另一件玩具？每人玩幾多分鐘先公平？」家長應作為facilitator（促進者），而非法官。

應對4：對年幼孩子，教導年長者預防策略

若孩子年齡差距大，幼童無法理解輪流，可以教導年長的孩子一些聰明的方法，例如：「如果你下次想專心玩呢件玩具，可以入房關門玩，或者等弟弟瞓咗先玩。」這是在教導「預見問題並主動管理」的高階社交能力。

親子衝突情境4：說好看電視 時間到卻不肯關

家長常犯錯誤：強行關機、斥責或規則模糊

約定好的收看時間結束，孩子卻耍賴哭鬧。家長可能一怒之下直接拔掉電源，或因為孩子哀求而心軟「好啦，睇多五分鐘！」。Miss V指出：「強硬手段會讓孩子覺得守規則是因為『外力鎮壓』，而模糊妥協則讓界線形同虛設。孩子亦可能因為對抽象時間概念未掌握，而對『結束』感到猝不及防。」

Miss V 4個拆解建議：

應對1：使用預告，緩解過渡

在結束前給予多次提示。「仲有五分鐘就到時間啦⋯⋯仲有最後一分鐘。」讓孩子有心理準備，減少被突然中斷的衝擊感。

應對2：將時間視覺化、實體化

對幼童，可使用沙漏或有顏色變化的計時器，讓「時間流逝」看得見。對較大孩子，可使用數字計時器。這能幫助他們具體理解「20分鐘」是多長。

應對3：提供有限度的選擇

「時間到啦，你想自己熄電視，定係媽媽幫你熄？」給予孩子一些控制感，能減少權力鬥爭。

應對4：以有趣活動接檔

關電視後，立即提供一個吸引的替代活動。「我哋而家可以一齊玩你鍾意嘅桌上遊戲啦！」幫助孩子順利轉移注意力，明白結束也意味着另一種樂趣的開始。

總結：與其忙於「滅火」 不如勤於「點讚」

分析以上四個場景，會發現有效的教養心法萬變不離其宗：「先連結情感，後糾正行為」、「設立清晰界線，並解釋背後原因」、「接納孩子感受，引導合適表達」，以及最重要的 —— 「將每一次衝突，視為孩子學習自我管理、情緒調節與解決問題的時刻。」

Miss V特別強調，很多家長習慣了「消防員」模式，只在問題發生時急於撲火。但教養要產生長遠的積極效果，關鍵在於日常生活中「主動的正面強化」。「與其經常思考怎樣解決問題，不如多些在平靜、開心的時候，欣賞和讚賞小朋友。」她建議家長要練就一雙發現美好的眼睛，並具體地說出來：「我見到你哋兩個剛才一齊玩得好融洽，分享玩具，真好！」、「你今日一到時間就自己熄電視，守承諾，好叻啊！」這種不帶條件、針對努力與正面行為的讚賞，能真正鞏固他們的好行為，增強自信與親子間的信任。新的一年，願家長們都能放下焦慮與權威，以更多的理解、耐心與智慧，與孩子一同成長，建立一段更親密、更合作的家庭關係。

資深言語治療師兼新手媽媽 Veronica（Miss V）

