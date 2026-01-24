MOLLY 20周年特展《一顆不變的星》 6米高SPACE MOLLY雕塑+5大主題展區︳親子好去處2026

親子好去處2026︳POP MART旗下經典IP MOLLY今年20歲生日了，香港藝術家Kenny Wong（王信明）聯同POP MART於西九文化區藝術公園藝術展舉辦《一顆不變的星 - MOLLY 20週年特展》，這個為潮流藝術角色MOLLY 20年來首個大型展覽，將會帶大家從2006年開始，跟Molly走過這20年的成長路，場外更設有6米高的SPACE MOLLY雕塑，為一家大小帶來充滿藝術與想像的沉浸式體驗。即睇活動詳情與購買門票等方法。

親子好去處2026︳《一顆不變的星 - MOLLY 20週年特展》5大主題展區

《一顆不變的星 - MOLLY 20週年特展》展覽以「跨越20年的時光旅程」為概念，讓觀眾從MOLLY的創作起源開始，一步步走進她的成長世界。展覽設有5大主題展區：「2006-2009 Hi Molly」、「2010-2015第二回合」、「20216-2026綺妙的冒險」、「不變的星」及「沿途的風景」，帶領大家一起重溫MOLLY的誕生與成長路。「起點」「2006-2009 Hi Molly」將大家帶回MOLLY誕生之初，展出早期手稿與設定，呈現角色最初的靈感與可愛本質。「2010-2015 第二回合」高度還原藝術家Kenny Wong的工作室場景，展示大量草圖與半成品，讓大家親歷她的藝術創作之旅。

「2006-2009 Hi Molly」 - 於2016年「誕生」首個MOLLY！（圖片來源：《親子王》）

「2016-2026 綺妙的冒險」如同時光隧道，將展出MOLLY與POP MART合作後推出的多個經典系列；「不變的星」以全新原畫《不變的星》為主題，透過不同時期的作品，展出藝術家對角色和情感的持續探索，帶領觀眾深入了解MOLLY的內心世界。「沿途的風景」以情感共鳴為核心，邀請大家回顧MOLLY陪伴眾人成長的溫暖點滴，感受角色與粉絲之間獨一無二的情感連結。

打卡必影！維港旁6米高SPACE MOLLY雕塑

大家除了可以近距離感受藝術家創作過程，與角色在不同階段的轉變與成長，展覽期間還會有Kenny Wong簽名會同「星．願 - 愛心塗裝活動」！西九文化區東草坪更有6米高的SPACE MOLLY雕塑，有維港景色做background，打卡一流。而會場上亦巨型MOLLY雕塑，下方亦設有期間限定店，睇中心水限定商品記住上網站訂購，就可以帶MOLLY回家喇！

6米高的SPACE MOLLY雕塑，有維港景色做background。（圖片來源：《親子王》）

《一顆不變的星 - MOLLY 20週年特展》

日期：1月24日至2月10日

時間：10:00 - 20:00（每日有10個入場時段）

地點：九龍西九文化區博物館道號 - 西九文化區藝術公園藝術展亭（特展）、西九文化區東草坪（6米高SPACE MOLLY雕塑）

門票：普通票 $99（包入場+展覽紀念品一份）、VIP $299（包入場+展覽紀念品一份（包括MEGA ROYAL MOLLY 100% 20週年1隻））

