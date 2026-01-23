母親的抉擇2026「家」年華 傳統名校男拔校園玩機械人尋寶/足球挑戰 附參加方法及詳情︳親子好去處

親子好去處2026︳在孩子的成長過程中，參與富有趣味且具意義的社區活動，是拓展生活經驗、學習關懷他人的寶貴機會。今年，母親的抉擇將以「家友愛，愛同行！」為主題，於拔萃男書院舉辦年度「家」年華，為家庭提供一個共度周末、認識社區支援服務的場合，順道參觀這所傳統名校拔萃男書院。即睇參加方法與活動詳情。

親子好去處2026︳母親的抉擇2026男拔辦「家」年華玩機械人尋寶

母親的抉擇2026「家」年華將於拔萃男書院舉行，今年以「家友愛，愛同行！」為主題，當日將設有多個不同類型的嘉年華遊戲，好動的小朋友必玩足球挑戰、跆拳道體驗及敲擊樂趣味體驗，還有機械人尋寶、手語雙語故事小天地、敲擊樂趣味體驗、面繪體驗等適合愛靜態活動的小朋友。

（圖片來源：母親的抉擇）

當日還有多個不同單位帶來舞台表演，如Janice Yung歌唱表演、Marvin Lam 魔術表演、732 Music Room歌唱表演等，也有愛爾蘭舞蹈、手作體驗、美食市集等，大家可購買遊戲券參加，而所有收益將直接撥捐「母親的抉擇」各項服務。

（圖片來源：母親的抉擇）

點擊圖片瀏覽去年母親的抉擇「家」年華活動花絮：

同場亦會舉辦多場簡介會，介紹機構提供的領養服務、寄養服務，以及為危機家庭提供支援的「家友媽咪」社區照顧計劃，讓有興趣的市民了解服務內容及參與途徑。活動免費入場，歡迎家長攜同孩子一起參與，有興趣的家庭需預先進行網上登記。

（圖片來源：母親的抉擇）

母親的抉擇2026「家」年華

日期：1月25日（星期日）

時間：10:00 - 16:00

地點：旺角亞皆老街131號拔萃男書院

網上登記：＞＞按此＜＜

