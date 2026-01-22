Chiikawa Baby香港期間限定店第2彈新品曝光 2大打卡位/日本直送商品 附價錢及預約方法︳親子好去處

Chiikawa Baby香港期間限定店於123日登陸香港喇！今日（22日）率先帶大家進場睇與日本同步推出的第2彈新品，還有重現日本官方巡迴快閃店場景的限定店布置，當然要率先睇兩大打卡位喇！同場還有多款日本直送官方授權商品，即刻出發去睇新品、價錢及預約進場方法。

親子好去處︳Chiikawa Baby香港期間限定店第2彈新品曝光

作為Chiikawa Baby期間限定店全球巡迴的其中一站，佔地近2,000呎的日本授權Chiikawa Baby香港期間限定店重現日本官方巡迴快閃店場景，一進場即被Chiikawa Baby包圍，沉浸於可愛的空間內，心都融化了。

（圖片來源：《親子王》）

店內有兩大可愛打卡位，Baby造型的吉伊卡哇、小八與兔兔坐在兩個巨型BB床場景，戴上口水肩、坐在小馬桶上的Chiikawa Baby萌到叫人瘋狂影相；還有 Chiikawa Baby 漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」，粉絲可與最愛角色近距離合影，好幸福感呀！

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽Chiikawa Baby香港期間限定店商品：

店內還有多款日本直送主題商品，除了全員變身可愛寶寶造型公仔外，亦有一系列兼具可愛及實用的生活雜貨，更有多款盲盒讓粉絲看看運氣！另外亦有與日本1月23日同步登場、全新「Chiikawa Baby」第2彈新品，絕對是粉絲必收藏系列。

Chiikawa Baby 爬行BB公仔 各$138（圖片來源：官方圖片）

點擊圖片瀏覽Chiikawa Baby第2彈新品商品：

Chiikawa Baby香港期間限定店

日期：1月23日 - 3月2日

時間：11:00 - 21:00 （最後進場時間為20:30）

地點：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭

付款方式： 支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適用。

進店方式（網上預約）：

預約詳情及條款與細則：＞＞按此＜＜

*進店安排會視乎現場人流安排作調整，詳情以NIKO-NIKO Lifestyle Store 官方Instagram專頁資料為準

*如有任何爭議，NIKO-NIKO Lifestyle Store將保留最終解釋及決定權

