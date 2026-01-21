聖保羅男女附屬小學110周年校慶開放日參觀百載傳統名校 附報名方法及日期詳情︳學校開放日

學校開放日︳聖保羅男女附屬小學（St. Paul's Co-educational College Primary School，簡稱SPCCPS）即將迎來創校110周年校慶，作為香港傳統直資名校之一，學校將於2月7日及8日舉行「110周年校慶小學開放日」，讓校友、在校家庭及有興趣的家長和小朋友親身體驗校園生活，了解學校的辦學理念與特色。家長與有興趣入讀的高小生，可藉學校開放日機會，深入充滿活力的校園，感受聖保羅男女附屬小學歷史悠久的學校與教育理念。即睇報名方法與學校開放日詳情。

學校開放日︳聖保羅男女附屬小學擁過百年歷史 享「一條龍」優勢

聖保羅男女附屬小學創立於1915年，為直資男女校。學校秉承基督教「信、望、愛」精神，致力培育學生成為未來領導人才。同時教導學生追求卓越、建立崇高的品德及奉公忘私的精神，並培養熱衷學習、終身不懈及具國際視野的學生。

校訓及願景聚焦於讓學生成為「尊重及有愛心、感恩及樂於助人、獨立及開放思維、樂觀及堅毅、好奇及熱衷學習、創新解決問題、合作溝通、具公義及紀律、均衡發展」的人才。學校提供全面課程，注重學術、德育、體育、藝術及服務均衡發展，設施先進，師資優質，於全港小學排名中長期位居前列。作為DSE狀元、IB狀元輩出聖保羅男女中學（SPCC）的附屬小學，學生在升中銜接上享有「一條龍」優勢。學校與中學部在教育理念、課程設置等方面一脈相承，為學生提供順暢的升學途徑，培養了眾多優秀畢業生。

聖保羅男女附屬小學110周年校慶開放日須報名 1月28日開放報名

聖保羅男女附屬小學110周年校慶開放日將於2月7日，開放予中小學在校學生、校友及家長參加，讓舊生與現任家庭回校共聚，緬懷校史並慶祝里程碑。另於2月8日開放予公眾參加，有意報讀的家長及小朋友可以藉此機會參觀校園及設施，也可感受學校的學習氣氛，了解學校的教育理念。報名連結將於1月28日早上10時開放報名，有興趣人士需盡早登記，以免額滿。

聖保羅男女附屬小學110周年校慶開放日

開放日期及時間：

．2月7日 11:00 - 16:30（只供學校中小學研讀學生、校友及家長）

．2月8日 09:00 - 13:00、13:00 - 14:30（所有人士）

報名日期：1月28日 10:00

詳情及報名：＞＞按此＜＜

學校資訊：＞＞按此＜＜

