Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩大室內遊樂場低至$58玩足3小時新年不加價 荃灣Childlike鴨仔小船漂流/屯門Kingdom超級賽車區︳親子好去處2026

親子
更新時間：11:53 2026-01-21 HKT
發佈時間：11:53 2026-01-21 HKT

親子好去虛2026︳快到農曆新年，除了拜年，也要帶小朋友去放電玩玩。新界西兩大室內遊樂場推出快閃優惠，低至$58即可暢玩兩小時再加送1個鐘，即係不需$20就可放電1個鐘，新年期間更劃一收費不加價！荃灣Childlike兒童樂園更有可愛黃鴨小船漂流，小朋友邊玩爸媽邊忙於打卡！而屯門Kingdom就有超級賽車區，最啱一班小車手鬥車享受刺激感！即搶在內遊樂場快閃優惠門票，帶小朋友去兒童遊樂場放電！

室內遊樂場優惠1：荃灣Childlike兒童樂園必玩鴨仔船

位於荃灣的室內遊樂場Childlike兒童樂園不但有波波池、沙池等設備，其巨型攀爬隧道和滑梯更可連接不同區域，玩「hide and seek」就更過癮！扮靚專區試穿可愛的公主裙，絕對能滿足喜愛扮靚的女孩子，男孩子更可到警察局和消防局玩角色扮演。推介坊間少見的鴨仔船玩小船漂流，室內遊樂場更會提供救生衣給小朋友，玩得安全，爸媽就更安心！

室內遊樂場優惠1：荃灣Childlike兒童樂園必玩鴨仔船（圖片來源：Childlike Play Park）
室內遊樂場優惠1：荃灣Childlike兒童樂園必玩鴨仔船（圖片來源：Childlike Play Park）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場playhouse設施：

場內還有全港獨有 MR 互動體驗專區，混合實境（MR）體驗，把現實世界與虛擬世界合併在一起，刺激度大勝傳統VR遊戲！亦有跳彈牀體感運動、滑軌、沙池及其他投幣遊戲等設施，適合不同年齡的大、小朋友，齊齊於室內邊歎冷氣邊放電！現在更有低至$50門票優惠，即刻去購票買定暑假大玩得玩！

（圖片來源：Childlike Play Park）
（圖片來源：Childlike Play Park）



【快閃優惠 · 買一組送一組】Childlike兒童樂園2小時入場門票｜額外加送1小時｜即共3小時門票遊樂任玩｜一組為1大1小，即共2大2小同時入場｜新年適用劃一價 
優惠： 
．星期一至四（特別日子和公眾假期除外）HK$230/2組，平均HK$115/組（原價 HK$230/組） 
．星期五至日、公眾假期及特別日子 HK$280/2組，平均HK$140/組 （原價 HK$280/組） 
*一組門票1位成人及1位小童 

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：  
優惠期（預訂期）： 2026 年 1 月 21 日 10:00 至 1月 27日 23:59  
使用日期：需於2026年2月28日前按照預訂日期及當天開放時間內兌換，逾期失效 
Childlike 童心樂園地址：香港荃灣愉景新城1029號鋪 
Childlike 童心樂園營業時間：星期一至日 11:00-20:30（2026 年2月16日年廿九營業時間 11:00 - 19:00，2 月 17 日年初一休息，2月18日年初二、2月19日年初三營業時間 11:00-19:00） 

購買連結：＞＞按此＜＜

室內遊樂場優惠2：屯門Kingdom王國樂園9000呎室內遊樂場

Kingdom王國樂園位於屯門，室內遊樂場佔地近9000呎，全新裝修的超大室內親子遊樂場增設好玩的超級賽車區，各位小朋友就可體驗成為小小賽車手的樂趣！

室內遊樂場優惠2：屯門Kingdom王國樂園9000呎室內遊樂場（圖片來源：KKday）
室內遊樂場優惠2：屯門Kingdom王國樂園9000呎室內遊樂場（圖片來源：KKday）

Kingdom王國樂園設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、滑軌區、平衡滑軌區、迷宮區、波波池區、彈床區、氣球區、大型沙池、超市等，小朋友亦可大玩角色扮演遊戲，於公主服裝區、警察局、消防局、監獄等玩樂，亦有刺激的滑行車道、火箭、氹氹轉、鞦韆、香蕉船、電動車區等，也有靜態遊戲如桌上遊戲、Switch遊戲地帶、夾公仔專區等，讓小朋友可透過各式各樣豐富遊戲盡情放電。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場playhouse設施： 

【快閃優惠 · 買一組送一組】Kingdom室內遊樂場2小時入場門票｜額外加送1小時｜即共3小時門票遊樂任玩｜一組為1大1小，共2大2小同時入場｜新年適用劃一價 
優惠： 
．星期一至四(特別日子和公眾假期除外) HK$230/2組，平均HK$115/組（原價 HK$230/組） 
．星期五至日、公眾假期及特別日子 HK$280/2組，平均HK$140/組 （原價 HK$280/組） 
*一組門票1位成人及1位小童 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）： 2026 年 1 月 21 日 10:00 至 1月 27日 23:59  
使用日期：需於2026年2月28日前按照預訂日期及當天開放時間內兌換，逾期失效 
KINGDOM室內遊樂場地址：香港新界屯門良運街3號建生商埸2樓 (惠康隔離) 
KINGDOM 室內遊樂場營業時間：星期一至日 11:00-20:30（2026 年2月16日年廿九營業時間 11:00-19:00，2 月 17 日年初一休息，2 月18日年初二、2月19日年初三營業時間 11:00 - 19:00） 

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳西貢WM酒店自助餐買一送一任食即開生蠔 馬年新春自助餐早鳥65折歎賀年魚生撈起︳親子優惠

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
20小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
13小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
18小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
16小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
23小時前
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
投資理財
2026-01-20 11:08 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
2小時前