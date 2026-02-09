學習教具│分齡教具針對性教學更高效 高幼/初小/高小教具推介 學英語重發音教學

學習教具｜說來很多益智玩具都兼具教學功能，不過我們將範圍集中一點，主力針對K3至小學生的學習需要而作出推介，以下是資深兒童⼯作者、致德教育資深教學顧問Miss Ada介紹的教具，散見於各大網絡平台或購物網站，同類型或相似款式已能起教學作用，最重要是如Miss Ada所言，教具買了回來不是讓小朋友一個人玩，而是家長必須參與或從旁作出指導。

學習教具｜K3 6種教具推介 重點：加強識字學習握筆

A：Miss Ada

K3是準備升小學的關鍵之年，小朋友正式學執筆寫字，也開始需要大量識字，加強閱讀能力。識字的方法可以由拆字開始，而過程可以靈活及貼近生活，令孩子學習於日常、識字於無形。

A： 認為識字要早於寫字進行，建議多透過互動遊戲認字和識字，不強調labelling（標籤），即戒掉不斷說「呢個係月字」這些老式教導方法，應該在互動中讓孩子自然掌握、日常接觸的一切都有「名字」，而名字的寫法是這樣，家長從中可形容字形，如「你看月字彎彎的，就像天上的月亮」。同時，家長可以利用輔肋工具，協助小朋友學習正確的揸筆姿勢。

故事式認字：故事斜枱畫板套裝讓親子創作屬於他們的故事。家長與孩子可以繪畫屬於他們的背景圖和使用自選的STRAW字，自由地創作故事，孩子不單能學懂字詞，更掌握到使用字詞的情景。

粵語學習：幼兒期是語言發展的敏感期，學好粵語能促進幼兒語言和認知能力的發展，跟學習英文一樣，孩子可從趣味性高的童謠開始識字，建立語音與字形的關係。

從揸筆開始：錯誤的揸筆姿勢，書寫時不但會造成手部疲勞，嚴重甚至會影響小朋友骨骼發育，鉛筆握筆器採用人體工學設計，貼合小手形狀，令小朋友放鬆地握好鉛筆，避免手指過度彎曲或用力過大，而握筆器內的彈簧能易於控制筆尖。

脫離工具輔助：習慣了揸筆後，小朋友可利用洞洞鉛筆寫字，大三角及加粗的胖胖筆桿，小手較容易握筆，從而訓練出正確手勢，洞洞設計有助於小手指定位，漸漸掌握及習慣書寫。

正式書寫前練習：要是小朋友已經有足夠的執筆及認字訓練，家長可以開始讓其實踐，重點是鼓勵練習，提升手眼協調，而不只是一板一眼寫字，家長不要批評字體「靚唔靚」，絕不能讓孩子有被打擊的感覺。

重複抄單字：選擇不同的中文書寫練習時，家長可多注意選擇一些不是單純重複抄單字的練習，因為中文詞彙有超過85%都是複合詞，從單字開始逐步建立詞彙，會是最佳的學習方法。

STRAW創意識字練習遊戲冊（初階I）重複抄單字（圖片來源：受訪者提供）

學習教具｜小學教具推介：營造創作氛圍

升上小學，開始面對做功課、測考挑戰，語文科在高小還會有作文，如果初小時的作句訓練有素，以及為孩子庫存詞彙量足夠，就不會應付不來。

A：中文識字需使用不同的策略，其一是部首識字，注意變型部首，其次於進行創作前，需要大量的文字輸入，建議選擇具故事性，互動性的教具。

建立部件及語音關係（初小）：中文字主要為形聲字，將一組組的形聲字建構成有趣生動的獨立故事，再配合圖畫、句子、情景及故事等多面向學習，協助小朋友建立中文字部件及語音關係的認知。

●素句識字卡（初小）

升小初期，建議親子可共創句子，，利用各自有意思的字卡，輕鬆地與他們隨心創作，讓他們不抗拒作句。

藉桌遊創作（高小）：利用桌遊、小朋友抽詞語卡作故事，挑戰不同難度的村莊。詞語卡分為不同元素，用了指定詞語就可以走相應的步數，最快走完的玩家勝出。小朋友在遊戲中可鍛煉故事創作、故事前後連貫及在創作中運用不同元素，同時增進對中文詞彙的認識，是少見的寫作桌遊教材之一。

小木偶村莊遊歷桌遊（圖片來源：受訪者提供）

練習英語在日常

學好英語，可說是本地小學生之必然，Miss Ada說和學中文一樣，在識字寫字前，多聆聽英語兒歌，以語音「輸入」英語詞語，對學習大有幫助。「英文還要多注意字母 / 音節的發音教學，這對日後的閱讀及默書會大有幫助。」

學習讀音：將元音和子音分色的字母教具，藍色是分母音而紅色是子音。有齊A至Z大細楷英文字，每個字母都有大階一個與細階三個，共104個字母，附有白板、白板筆同板擦，增加他們對用筆的興趣。當小朋友見到有兩個紅色字母（母音）就代表有兩個音節，這個意識對孩子學英文讀音非常重要。

Magnet Alphabet Box Set（圖片來源：受訪者提供）

點讀發音：利用插卡機點讀發音，趣味性高，讓小朋友輕易掌握讀音的不同。

PHONICS入門：要在英語領域進階，就要從單字過渡至短句，這套教材以單元形式拼讀phonics，句子簡單易記，可說是phonics入門。

文：劉佩樺 圖：資料圖片

