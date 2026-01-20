Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港島香格里拉酒店自助餐買二送一再88折 低至$332歎佛跳牆、自助晚餐任食清蒸龍蝦︳親子優惠

親子
更新時間：10:56 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:56 2026-01-20 HKT

不少人氣foodies都推介的港島香格里拉酒店自助餐今日（20日）特別推出優惠，以「大澳漁鄉風味」為主題的自助午餐及自助晚餐均有買二送一優惠，輸入優惠碼更再有88折優惠！ 低至HK$332即可歎多款大澳風味佳餚，如佛跳牆、大澳漁鄉花蟹籠仔飯等，自助晚餐更可任食清蒸龍蝦！即睇自助餐優惠詳情與以快搶連結入手喇！

親子優惠︳港島香格里拉酒店自助餐買二送一再88折

港島香格里拉酒店cafe TOO自助餐推出「大澳漁鄉風味美饌」自助午餐及自助晚餐，為大家展開一場細味大澳風情的美食之旅，包括大澳漁鄉花蟹籠仔飯、客家黃酒蒸海爐、椒鹽瀨尿蝦、黃金沙翁、大澳馬友蒸肉餅、大澳蝦雞餅（午市限定）、鐵板和牛鴨肝（晚市限定）、清蒸龍蝦（晚市限定）及傳統佛跳牆等。

親子優惠︳港島香格里拉酒店自助餐買二送一再88折（圖片來源：KKday）
親子優惠︳港島香格里拉酒店自助餐買二送一再88折（圖片來源：KKday）

新春賀年自助晚餐（2026年2月16-22日）還可以依據自己口味製作撈起，品嘗傳統佛跳牆或有米豬，還可以享受即場烹製的麒麟海鱸魚。自助餐還包括廣東燒味站，提供燒鵝和滷水乳鴿等美食，另外更設有粉麵區和日式刺身區。甜品區有珍珠慶團圓等各式甜品。每人更可享用玉環瑤柱伴花膠（晚市限定）呢！ 記住要用優惠碼「JANISL」，無門檻額外88折優惠，最高減HK$60！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

優惠碼「JANISL」無門檻額外88折優惠，最高減HK$60 
• 優惠碼數量有限，先到先得。優惠碼只適用於香港及澳門用戶 

【快閃優惠｜買二送一 & 額外88折】「Cafe TOO 大澳漁鄉風味美饌」自助午餐 
優惠：
．星期一至五 HK$1,215/3位，平均HK$405/位 （原價 HK$581/位） 
．星期六至日及公眾假期HK$1,446/3位，平均HK$482/位 （原價 HK$691/位） 
輸入優惠碼「JANISL」後，星期一至五人均HK$385；星期六至日及公眾假期 人均HK$462 
（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

 
【快閃優惠｜第二位半價 & 額外88折】「Cafe TOO 大澳漁鄉風味美饌」自助午餐 
優惠：
．星期一至五 HK$898/2位，平均HK$449/位（原價 HK$581/位） 
．星期六至日及公眾假期HK$1,068/2位，平均HK$534/位 （原價 HK$691/位） 
輸入優惠碼「JANISL」後，星期一至五人均HK$419；星期六至日及公眾假期 人均HK$504 
（已包括原價加一服務費） 
購買連結：＞＞按此＜＜

 

【快閃優惠｜買二送一 & 額外88折】「Cafe TOO 大澳漁鄉風味美饌」自助晚餐 
優惠：
．星期一至四 HK$1,953/3位，平均HK$651/位（原價 HK$933/位） 
．星期五至日及公眾假期HK$2,067/3位，平均HK$689/位（原價 HK$988/位） 
輸入優惠碼「JANISL」後，星期一至四人均HK$631；星期六至日及公眾假期人均HK$669 
（已包括原價加一服務費） 
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜第二位半價 & 額外88折】「Cafe TOO 大澳漁鄉風味美饌」自助晚餐 
優惠：
．星期一至四 HK$1,442/2位，平均HK$721/位（原價 HK$933/位） 
．星期五至日及公眾假期HK$1,528/2位，平均HK$764/位（原價 HK$988/位） 
輸入優惠碼「JANISL」後，星期一至四人均HK$691；星期六至日及公眾假期人均HK$734 
（已包括原價加一服務費） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期 (預訂期) ：2026年1月20日12:00至1月26日23:59 
用餐日期：2026年1月21日至2月28日 
自助午餐用餐時間：星期一至五（12:00-14:30）；星期六及公眾假期（12:00-15:00） 
自助晚餐用餐時間：星期一至日（18:30-22:00）； 
2 月7日、2月8日、2月15日首輪 17:30 - 20:00，次輪 20:30 - 23:00 
地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓cafe TOO 

購買連結：＞＞按此＜＜

