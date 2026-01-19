西貢WM酒店自助餐買一送一任食即開生蠔 馬年新春自助餐早鳥65折歎賀年魚生撈起︳親子優惠

親子優惠︳未到農曆新年長假期，孩子試後想帶他們去輕鬆一下，可以去香港親子好去處 — 西貢，在舒爽天氣下親親大自然，可以到獅子會自然教育中心參觀多個戶外特色展區，也可到西貢碼頭閒逛，肚子餓了，亦可到著名打卡熱點的西貢WM酒店一試自助餐。今日（19日）中午12點就特別推出「珍饈燕會自助晚餐」買一送一，任食即開生蠔、刺身，也有全新推出「馬年新春自助早午/晚餐」有早鳥65折優惠，可歎賀年魚生撈起共慶新歲！即睇自助餐優惠快搶連結，早早預訂跟小朋友去玩番日！

親子優惠︳西貢WM酒店節慶自助餐買一送一

西貢WM酒店WM咖啡廳於即日起至3月31日供應「珍饈燕會自助晚餐」，齊集海洋珍寶與燕窩精饌，除了有即開生蠔、冰鎮海鮮及刺身，更有多款特別前菜，如燕窩三文魚青檸慕斯配芝士條、香煎鳳尾蝦伴燕窩芒果汁及涼拌鮑魚佐柚子醬，也有招牌主菜如蒜蓉牛油焗鮮鮑魚外香內軟（每位一客）、鮑汁炆魚肚花膠雞鍋香濃滋補、手打鮮龍蝦汁帶子鮑魚闊條麵、魚肚海鮮粥、海參墨魚仔墨汁意大利飯等；而即煮區就有現炸天婦羅及即燒串燒，愛吃香口美食的小朋友就最啱。當然少不了甜品，今期就有一系列燕窩主題甜品，必試燕窩杏仁朱古力果撻、燕窩柑橘朱古力蛋糕、燕窩開心果白朱古力脆脆蛋糕及黑白芝麻蛋糕。

親子優惠︳西貢WM酒店節慶自助餐買一送一（圖片來源：KKday）

而「馬年新春自助早午餐/自助晚餐」則於2月17日至19日（大年初一至大年初三）提供，「馬年新春自助晚餐」將有賀年魚生撈起、上湯龍蝦蟹肉伊麵，每位成人更送佛跳牆。同時會有多款節日甜品，如柑橘朱古力蛋糕、草莓紅桑子蛋糕、車厘子白朱古力蛋糕、黑白芝麻蛋糕及紅豆椰汁糕，充滿節日氣氛，讓大家可一家人共慶新歲！

（圖片來源：KKday）

而「情人節自助早午餐/自助晚餐」將會於2月14日當天送上蝶戀花香檳啫喱蛋糕（供兩人使用）、兩杯氣泡酒、凍海鮮拼盤；而情人節自助晚餐（2月13日及14日）則會送上蝶戀花香檳啫喱蛋糕（供兩人使用）及兩杯氣泡酒。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

至於平日半自助午餐（星期一至五，公眾假期除外）則可於三種菜單中挑選其中一款，如「菜單 A」就有以下主菜：澳洲M4草甸牛柳配迷迭香燒汁(220g)、脆皮金沙比目魚柳、十勝薄燒豚肉片飯、松露野菌忌廉汁手工捲意粉；「菜單B」則有：冧酒燉和牛面頰肉、香煎美國極黑豚肉肉眼扒、北海道帶子昆布海膽醬墨味意大利麵、香茅椰汁南瓜栗子意大利飯；「菜單C」可選美國特選牛肉眼扒配青豆蓉及胡椒忌廉汁、香煎挪威三文魚柳配燒帶子及地中海小米伴檸檬乳酪汁、藍帶吉烈雞肉芝士卷伴蜜糖芥末汁、泰式炒雜菜關河粉。

（圖片來源：WM酒店）

而周末自助早午餐（星期六、日及公眾假期）更有即開新鮮生蠔、龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身、澳洲安格斯斧頭扒、片皮鴨、牛奶朱古力脆脆蛋糕、藍莓芝士蛋糕！

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】「珍饈燕會自助晚餐」｜平日自助晚餐

用餐時間：18:30 - 21:30

優惠：

．星期一至四，HK$754/2位，平均HK$377/位（原價：HK$691/位）

．星期五，HK$874/2位，平均HK$437位 （原價：HK$801/位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【限量優惠｜65折】「珍饈燕會自助晚餐」｜週末自助晚餐

用餐時間：18:30 - 21:30

優惠：星期六及星期日，HK$546/位 （原價：HK$801/位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃早鳥優惠｜65折】馬年新春自助早午餐

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：成人HK$426/位，小童HK$276/位（原價 成人HK$625/位，小童HK$405/位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃早鳥優惠｜65折】馬年新春自助晚餐

用餐時間：18:30 - 21:30

優惠：成人HK$576/位，小童HK$426/位（原價 成人HK$845/位，小童HK$625/位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃早鳥優惠｜9折】情人節自助早午餐

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：HK$1,314/2 位，平均 HK$657/位（原價 HK$1,446/2 位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃早鳥優惠｜9折】情人節自助晚餐

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：HK$1,314/2 位，平均 HK$657/位（原價 HK$1,446/2 位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】平日半自助午餐

用餐時間：12:00 - 14:30）

優惠：星期一至五（公眾假期除外），HK$514/2位，平均HK$257/位（原價：HK$428/位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】週末自助早午餐

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：星期六、日及公眾假期，HK$634/2位，平均HK$317/位（原價：HK$528/位）

（以上優惠已包原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年1月19日12:00至2月1日23:59

用餐日期：2026年 1月20日至2026年3月31日

地址：西貢惠民路28號 洲至奢選香港WM酒店LG 樓層WM 咖啡廳

相關文章︳親子餐廳︳Chip 'n' Dale x 山下菓子美食接福 賀年套餐送限定禮品/必入手Chip 'n' Dale達摩系列