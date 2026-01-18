話題GABA添加品係失眠人救星？營養師拆解人氣GABA朱古力/軟糖助眠減多夢成效︳親子健康

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10:10 2026-01-18
10:10 2026-01-18

親子健康︳有否試過在夜深人靜時輾轉難眠？根據最新調查顯示，每10個香港人就有四個飽受失眠之苦。在節奏急促、壓力如影隨形的香港，情緒緊繃致難以入睡，或有容易扎醒、淺眠等問題，已成為不少人生活的一部分。近年，不少保健品、機能飲品，甚至是朱古力和軟糖，都標榜添加「GABA」，一種被指為有助放鬆大腦、促進睡眠的成分。究竟GABA添加品是甚麼？真的有助改善睡眠和情緒嗎？

話題GABA添加品失眠人救星？（圖片來源：Shutterstock）
甚麼是GABA添加品？

GABA，全名為Gamma-Aminobutyric Acid（γ-氨基丁酸），是人體內一種重要的神經傳遞物質，主要負責減緩神經系統過度活躍，幫助大腦冷靜下來。當我們因壓力、焦慮而難以入睡時，GABA或能促進身心放鬆，達致安神入睡的狀態。

Almutairi, S., Sivadas, A., & Kwakowsky, A. (2024). The Effect of Oral GABA on the Nervous System: Potential for Therapeutic Intervention. Nutraceuticals, 4(2), 241-259. https://doi. org/10.3390/nutraceuticals4020015（圖片來源：作者提供）
GABA可補充嗎？

雖然人體可以自行合成GABA，但隨着年齡增長，或因飲食不均、腸道菌群失衡等因素，GABA分泌量會逐漸減少。這時，透過攝取富含GABA的天然食材，或輔以保健品來補充，便成為不少人的選擇。不過，這也引發一個疑問：GABA真的攝取越多越好嗎？又是否每個人都適合補充？

Glico GABA助眠朱古力（圖片來源：網上圖片）
目前已有不少研究指出，GABA對穩定情緒、緩解焦慮，甚至改善認知方面可能具有正面效果。然而，這些研究仍存在一些限制，例如樣本數量有限，且參與者的年齡、性別和健康狀況等變項尚未完全控制。因此，GABA保健品應視為輔助性質，而非醫療級用途，切勿過量，以免對身體造成不必要的負擔。

無印良品「機能性軟糖」 —— 熱紅酒味助眠軟糖（圖片來源：小紅書@meow酱）
GABA適合哪些人？

根據台灣衞生福利部食品藥物管理署的建議，成人每日攝取GABA的安全上限為100毫克，並建議於睡前30分鐘服用，有助促進深層睡眠。值得注意的是，以下三類人士在補充GABA前應格外謹慎，建議先諮詢醫生專業意見，再依個人健康狀況做出適當調整：

大人の生活 —— GABA好 眠乳酸飲（圖片來源：網上圖片）
適合

  • 難以入睡、夜醒或失眠
  • 更年期女士
  • 情緒常感焦慮、精神緊繃
  • 工作壓力大

不適合

  • 嬰幼兒、孕婦和哺乳媽媽
  • 正服用某些藥物（如精神科藥、降血壓藥、安眠藥等）
  • 與酒精同時服用
富含GABA的天然食物，如糙米、番茄、菠菜、提子等。（圖片來源：網上圖片） ​（圖片來源：Freepik）
與褪黑激素、安眠藥有何不同？

市面上的助眠產品越出越多，當中較常見的包括：GABA、褪黑激素和安眠藥，而它們的助眠原理亦大有不同。

點擊圖片瀏覽GABA、褪黑激素和安眠藥助眠原理：

Audrey Tam

香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

